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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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不明原因的不孕

作者：Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

当男性伴侣的精液正常且女性伴侣的卵母细胞、排卵、输卵管和子宫正常时，不孕症通常被认为是无法解释的。

（参见不孕不育概述。)

一些专家不同意这一定义，并建议继续检查其他原因，即使男性精液正常，女性排卵和输卵管正常。接受上述概念的其他专家，建议开始经验性治疗。

不明原因的不孕的治疗

  • 控制性促排卵

  • 体外受精

(参见 Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: A guideline, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)

控制性促排卵（COS）可以增加受孕的几率和缩短获孕的时间。该治疗会刺激多个卵泡的发育；目的是诱发排放>1个卵子（超排卵）。然而，COS可能导致多胎妊娠，从而增加妊娠的风险和患病率。

COS的步骤如下：

  • 服用来曲唑或克罗米芬，配合人绒毛膜促性腺激素（hCG）来触发排卵，最多3个月经周期

  • 使用hCG后2天，宫内授精

  • 如果没有妊娠，使用促性腺激素（含有纯化或重组的促卵泡生成素和不同剂量黄体生成素的混合制剂）与hCG触发排卵，随后进行宫腔内授精(一些临床医生从促性腺激素开始，而不是克罗米芬来曲唑)

黄体期可能需要补充孕酮以最大程度增加着床机会。促性腺激素的使用剂量根据患者的年龄和卵巢储备功能而不同。

由于多胎妊娠有风险，因此临床医生通常直接进行体外受精并避免使用COS。

不明原因不孕的预后

无论是克罗米芬加hCG治疗后紧接着体外授精，或是体外授精前还予以促性腺激素和宫腔内授精的治疗，怀孕的机率相仿（约65%）。

克罗米芬加hCG治疗后未受孕，紧接着体外授精，患者能够更快怀孕，而且多胎妊娠（大于等于3个胎儿）的可能性比最初使用促性腺激素的几率要小很多。因此，如果克罗米芬加绒毛膜促性腺激素不成功的，更多的医生现在建议体外受精作为下一步治疗方案。数据表明，年龄 > 38 岁且原因不明的不孕症女性，如果进行体外受精，而不是进行控制性卵巢刺激，则可以更快地受孕，且费用更低（1）。

预后参考文献

  1. 1.Goldman MB, Thornton KL, Ryley D, et al: A randomized clinical trial to determine optimal infertility treatment in older couples: The forty and over treatment trial (FORT-T).Fertil Steril 101(6):1574–1581, 2014.doi:10.1016/j.fertnstert.2014.03.012

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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