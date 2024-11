控制性促排卵

体外受精

(参见 Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: A guideline, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)

控制性促排卵(COS)可以增加受孕的几率和缩短获孕的时间。该治疗会刺激多个卵泡的发育;目的是诱发排放>1个卵子(超排卵)。然而,COS可能导致多胎妊娠,从而增加妊娠的风险和患病率。

COS的步骤如下:

服用来曲唑或克罗米芬,配合人绒毛膜促性腺激素(hCG)来触发排卵,最多3个月经周期

使用hCG后2天,宫内授精

如果没有妊娠,使用促性腺激素(含有纯化或重组的促卵泡生成素和不同剂量黄体生成素的混合制剂)与hCG触发排卵,随后进行宫腔内授精(一些临床医生从促性腺激素开始,而不是克罗米芬或来曲唑)

黄体期可能需要补充孕酮以最大程度增加着床机会。促性腺激素的使用剂量根据患者的年龄和卵巢储备功能而不同。

由于多胎妊娠有风险,因此临床医生通常直接进行体外受精并避免使用COS。