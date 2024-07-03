skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

多胎妊娠

作者：Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 7月 2024
看法 进行患者培训

多胎妊娠指宫内胎儿数>1。

2021年，美国多胎分娩率为每1,000例新生儿中有31例双胞胎，每100,000例新生儿中有80例三胞胎及以上多胞胎（1）。不同国家和地区的双胞胎妊娠率存在差异；非洲的双胞胎妊娠率最高，美国、欧洲和澳大利亚的双胞胎妊娠率居中，亚洲和南美洲的双胞胎妊娠率最低（2）。

多胎妊娠的危险因素包括（3)：

  • 使用 辅助生殖技术 （例如体外受精）

  • 个人或家族有多胎妊娠史

  • 提高生育率

  • 肥胖

  • 母亲身高增加（≥65英寸[164厘米]）

  • 母亲年龄 ≥ 35 岁

并发症

多胎妊娠增加了风险 (4):

子宫过大容易刺激 早期子宫收缩, 导致早产。出生时平均胎龄为（5)：

  • 双胞胎： 35周

  • 三胞胎或以上：31周

在多胎妊娠中， 胎儿的先露、位置或胎位可能会有所不同。在第一个孩子分娩后，子宫可能会收缩，部分剥离胎盘（胎盘早剥），并增加剩余胎儿的风险。有时子宫扩张影响产后子宫收缩，造成宫缩乏力和产后出血

一些并发症，只有在多胎妊娠中发生。一个例子是双胎输血综合征（当双胞胎共享同一胎盘;该综合症可致血管沟通，进而导致血供不均等共享）。

参考文献

  1. 1.Osterman MJK, Hamilton BE, Martin JA, Driscoll AK, Valenzuela CP: Births: Final Data for 2021. Natl Vital Stat Rep.2023;72(1):1-53.

  2. 2.Monden C, Pison G, Smits J: Twin Peaks: more twinning in humans than ever before. Hum Reprod.2021;36(6):1666-1673.doi:10.1093/humrep/deab029

  3. 3.Hoekstra C, Zhao ZZ, Lambalk CB, et al: Dizygotic twinning. Hum Reprod Update.2008;14(1):37-47.doi:10.1093/humupd/dmm036

  4. 4.American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Multifetal Gestations: Twin, Triplet, and Higher-Order Multifetal Pregnancies: ACOG Practice Bulletin, Number 231. Obstet Gynecol.2021;137(6):e145-e162.doi:10.1097/AOG.0000000000004397

  5. 5.Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics: National Vital Statistics System, Natality on CDC WONDER Online Database.数据来自于2023年截至上个月的出生记录，该记录是根据57个人口统计管辖区通过人口统计合作计划提供的数据汇编而成的。访问日期：2024 年 3 月 13日。

多胎妊娠的诊断

  • 产前超声检查

如果子宫大于孕龄，应怀疑多胎妊娠；产前超声检查可确诊。超声波检查还可以确定多胎妊娠中的每个胎儿是否都有单独的绒毛膜和羊膜。妊娠中绒毛膜共享（例如单绒毛膜双胞胎）或绒毛膜和羊膜共享（例如单羊膜双胞胎）的孕妇存在以下风险： 双胞胎输血综合征（导致胎儿之间体液分布和生长不对称）。

多胎妊娠的管理

  • 产前监测和预防并发症

  • 有指征时行剖宫产

产前护理旨在评估胎儿生长情况和监测并发症。测试妊娠糖尿病并监测先兆子痫与单胎妊娠相同。对于多胎妊娠，额外的监测可能包括妊娠中期的一系列超声检查以监测宫颈缩短以及从32周开始的产前胎儿监测（例如，无压力测试，生物物理特征）。如果适合应考虑采取预防措施，以预防先兆子痫（阿司匹林）、早产（宫颈环扎术、阴道黄体酮、宫缩抑制剂）和早产引起的新生儿并发症（皮质类固醇、硫酸镁）。

对于双胞胎妊娠，如果胎儿处于头位，则首选阴道分娩。剖腹产是针对非顶点妊娠且怀有双胞胎或多胎妊娠，或因胎儿或母亲的指征而需要加速分娩的情况进行的。

关键点

  • 多胎妊娠会增加孕妇、胎儿和新生儿的风险，包括妊娠期糖尿病、先兆子痫、早产、生长受限、产后出血、死产或新生儿死亡。

  • 如果子宫相对于孕龄来说较大，则需要进行超声检查以评估是否为多胎妊娠。

  • 监测胎儿生长和并发症，如下：检测糖尿病、监测先兆子痫，并可能在妊娠中期进行连续超声检查宫颈缩短，并从32周开始进行产前胎儿监测（例如，生物物理学特征）。

  • 如果适合应考虑采取预防措施，以预防先兆子痫（阿司匹林）、早产（宫颈环扎术、阴道黄体酮、宫缩抑制剂）和早产引起的新生儿并发症（皮质类固醇、硫酸镁）。

  • 如果双胞胎中的一方为头位，则最好进行阴道分娩。

  • 非绒毛膜双胎、高位多胎妊娠或其他胎儿或产妇指征，应通过剖宫产分娩。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。