多胎妊娠增加了风险 (4):

子宫过大容易刺激 早期子宫收缩, 导致早产。出生时平均胎龄为（5)：

双胞胎： 35周

三胞胎或以上：31周

在多胎妊娠中， 胎儿的先露、位置或胎位可能会有所不同。在第一个孩子分娩后，子宫可能会收缩，部分剥离胎盘（胎盘早剥），并增加剩余胎儿的风险。有时子宫扩张影响产后子宫收缩，造成宫缩乏力和产后出血。

一些并发症，只有在多胎妊娠中发生。一个例子是双胎输血综合征（当双胞胎共享同一胎盘;该综合症可致血管沟通，进而导致血供不均等共享）。