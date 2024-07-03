多胎妊娠指宫内胎儿数>1。
2021年，美国多胎分娩率为每1,000例新生儿中有31例双胞胎，每100,000例新生儿中有80例三胞胎及以上多胞胎（1）。不同国家和地区的双胞胎妊娠率存在差异；非洲的双胞胎妊娠率最高，美国、欧洲和澳大利亚的双胞胎妊娠率居中，亚洲和南美洲的双胞胎妊娠率最低（2）。
多胎妊娠的危险因素包括（3)：
使用 辅助生殖技术 （例如体外受精）
个人或家族有多胎妊娠史
提高生育率
肥胖
母亲身高增加（≥65英寸[164厘米]）
母亲年龄 ≥ 35 岁
并发症
参考文献
1.Osterman MJK, Hamilton BE, Martin JA, Driscoll AK, Valenzuela CP: Births: Final Data for 2021. Natl Vital Stat Rep.2023;72(1):1-53.
2.Monden C, Pison G, Smits J: Twin Peaks: more twinning in humans than ever before. Hum Reprod.2021;36(6):1666-1673.doi:10.1093/humrep/deab029
3.Hoekstra C, Zhao ZZ, Lambalk CB, et al: Dizygotic twinning. Hum Reprod Update.2008;14(1):37-47.doi:10.1093/humupd/dmm036
4.American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Multifetal Gestations: Twin, Triplet, and Higher-Order Multifetal Pregnancies: ACOG Practice Bulletin, Number 231. Obstet Gynecol.2021;137(6):e145-e162.doi:10.1097/AOG.0000000000004397
5.Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics: National Vital Statistics System, Natality on CDC WONDER Online Database.数据来自于2023年截至上个月的出生记录，该记录是根据57个人口统计管辖区通过人口统计合作计划提供的数据汇编而成的。访问日期：2024 年 3 月 13日。
多胎妊娠的诊断
产前超声检查
如果子宫大于孕龄，应怀疑多胎妊娠；产前超声检查可确诊。超声波检查还可以确定多胎妊娠中的每个胎儿是否都有单独的绒毛膜和羊膜。妊娠中绒毛膜共享（例如单绒毛膜双胞胎）或绒毛膜和羊膜共享（例如单羊膜双胞胎）的孕妇存在以下风险： 双胞胎输血综合征（导致胎儿之间体液分布和生长不对称）。
多胎妊娠的管理
关键点
多胎妊娠会增加孕妇、胎儿和新生儿的风险，包括妊娠期糖尿病、先兆子痫、早产、生长受限、产后出血、死产或新生儿死亡。
如果子宫相对于孕龄来说较大，则需要进行超声检查以评估是否为多胎妊娠。
监测胎儿生长和并发症，如下：检测糖尿病、监测先兆子痫，并可能在妊娠中期进行连续超声检查宫颈缩短，并从32周开始进行产前胎儿监测（例如，生物物理学特征）。
如果适合应考虑采取预防措施，以预防先兆子痫（阿司匹林）、早产（宫颈环扎术、阴道黄体酮、宫缩抑制剂）和早产引起的新生儿并发症（皮质类固醇、硫酸镁）。
如果双胞胎中的一方为头位，则最好进行阴道分娩。
非绒毛膜双胎、高位多胎妊娠或其他胎儿或产妇指征，应通过剖宫产分娩。