大于胎龄儿（LGA）

出生体重>同龄体重第90百分位以上的婴儿定义为大于胎龄儿。巨大儿是出生体重> 4000g的足月儿主要的原因是孕妇糖尿病。并发症包括难产、低血糖、高粘度和高胆红素血症。
孕龄 大致定义为母亲最后一次正常月经期的第一天与分娩日之间的周数。更准确地说，孕龄是受孕前14天与分娩日之间的差值。孕龄不是胎儿的实际胚胎年龄，而是产科医生和新生儿学家讨论胎儿成熟的普遍标准。
芬顿生长图表提供了对生长与胎龄的更精确评估（参见图 早产儿芬顿生长图 和 早产儿芬顿生长表）。
早产男孩Fenton生长曲线表
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants.BMC Pediatrics 13:59, 2013.doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission.见网址www.biomedcentral.com。
早产女孩Fenton生长曲线图
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants.BMC Pediatrics 13:59, 2013.doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission.见网址www.biomedcentral.com。
LGA婴儿的病因
除了遗传确定的大小之外，母亲的糖尿病是大于胎龄（LGA）儿的主要原因。大ti'xing胎儿是由于妊娠期间母体过高的血糖水平而引起的胎儿 胰岛素水平增高，从而产生的促合成作用所导致的，有时增加母亲的热量摄入，以补偿尿中葡萄糖的损失。怀孕期间母亲的糖尿病控制较差，胎儿大小就越大。
罕见的胎儿巨大症的原因是Beckwith-Wiedemann综合征（特征是巨大胎儿，脐突出，巨头症和低血糖症）和Sotos综合征，Marshall综合征和Weaver综合征。
LGA 婴儿的症状、体征和治疗
LGA 婴儿体型庞大且数量众多。5分钟 Apgar评分 可能很低。肥胖和多血症，可能有倦怠无力，可能进食较差。
任何一个大于胎龄儿都可能发生分娩并发症。糖尿病母亲的大于胎龄儿特别容易发生先天性异常和一些代谢和心脏并发症。
分娩并发症
患有糖尿病的母亲所生的婴儿
患有糖尿病的母亲所生的婴儿面临以下风险
低血糖在分娩后的最初几个小时很可能是因为高胰岛素血症的状态和母体葡萄糖在脐带切断时的突然终止。新生儿低血糖可以通过产前严密控制母亲的糖尿病和早期频繁喂养新生儿来降低。血糖水平应该通过床边测试密切监测，至少从出生到最初的24小时。
低血糖的治疗范围从口服肠内喂养或通过鼻胃管到静脉注射含葡萄糖液体。口服 40% 葡萄糖凝胶治疗可能不需要将新生儿与母亲分开进行静脉注射，但如果持续低血糖，则需要静脉注射含葡萄糖的液体。与其他低血糖疗法相比，需要更多证据来证明口腔凝胶对长期神经功能障碍的影响。1）。
低钙血症和低镁血症 可能发生，但通常是短暂的和无症状的。良好的产前血糖控制降低新生儿低钙血症的风险。低钙血症通常不需要治疗，除非有临床症状或足月婴儿血清总钙水平< 7mg /dL (< 1.75 mmol/L)或电离钙水平< 4mg /dL (< 1 mmol/L)。治疗应基于离子钙水平，因为这些水平更准确地反映了可用钙。 治疗通常予静脉输注葡萄糖酸钙。低镁血症可干扰甲状旁腺激素的分泌，因此低钙血症可能对治疗无反应，直到血镁水平得到矫正。
红细胞增多症 在IDM中略为常见。胰岛素水平升高增加了胎儿的新陈代谢，从而增大氧消耗。如果胎盘是无法满足增加的氧需求，则胎儿出现缺氧，引发了促红细胞生成素增加，从而红细胞压积增高。
高胆红素血症的 发生有几个原因。患有糖尿病的母亲所生的婴儿在生命的早期通常对口服喂养的耐受性较低(尤其是早产儿)，这增加了胆红素的肠肝循环。此外，如果存在红细胞增多症，胆红素负荷增加。
由于胰岛素水平升高降低了表面活性物质的产生，呼吸窘迫综合征可能发生；肺成熟可能因此被延迟到妊娠后期。RDS可能发展，即使婴儿是晚期早产或足月。呼吸窘迫综合征的治疗将在别处讨论。
新生儿暂时性呼吸窘迫在糖尿病母亲的婴儿中的可能性为2至3倍，原因是胎儿肺液清除的延迟。
先天性异常 患有糖尿病的母亲所生的婴儿更有可能发生这种情况，因为器官形成时母亲的高血糖是有害的。特定的异常包括
持续升高的胰岛素水平还可以导致糖原和脂肪沉积增加到心肌细胞中。这种沉积可引起暂时性肥厚性心肌病，主要是隔膜。
参考文献
1.Edwards T, Liu G, Battin M, et al: Oral dextrose gel for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 3(3):CD011027, 2022.doi: 10.1002/14651858.CD011027.pub3
关键点
母亲性糖尿病是大于胎龄儿的主要原因。
体格大其本身增加了出生损伤（例如，锁骨或肢体长骨骨折）和围产期窒息的风险。
糖尿病母亲的婴儿也可能在分娩后立即出现代谢性并发症，包括低血糖，低钙血症和红细胞增多症。
糖尿病母亲的婴儿也有呼吸窘迫综合征和先天性异常的风险。
对母体葡萄糖水平的良好控制使并发症的风险最小化。