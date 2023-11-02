大于胎龄儿（LGA）

患有糖尿病的母亲所生的婴儿面临以下风险

低血糖

低钾血症和低镁血症

红细胞增多症

高胆红素血症

呼吸窘迫综合征

某些先天性异常

低血糖在分娩后的最初几个小时很可能是因为高胰岛素血症的状态和母体葡萄糖在脐带切断时的突然终止。新生儿低血糖可以通过产前严密控制母亲的糖尿病和早期频繁喂养新生儿来降低。血糖水平应该通过床边测试密切监测，至少从出生到最初的24小时。

低血糖的治疗范围从口服肠内喂养或通过鼻胃管到静脉注射含葡萄糖液体。口服 40% 葡萄糖凝胶治疗可能不需要将新生儿与母亲分开进行静脉注射，但如果持续低血糖，则需要静脉注射含葡萄糖的液体。与其他低血糖疗法相比，需要更多证据来证明口腔凝胶对长期神经功能障碍的影响。1）。

低钙血症和低镁血症 可能发生，但通常是短暂的和无症状的。良好的产前血糖控制降低新生儿低钙血症的风险。低钙血症通常不需要治疗，除非有临床症状或足月婴儿血清总钙水平< 7mg /dL (< 1.75 mmol/L)或电离钙水平< 4mg /dL (< 1 mmol/L)。治疗应基于离子钙水平，因为这些水平更准确地反映了可用钙。 治疗通常予静脉输注葡萄糖酸钙。低镁血症可干扰甲状旁腺激素的分泌，因此低钙血症可能对治疗无反应，直到血镁水平得到矫正。

红细胞增多症 在IDM中略为常见。胰岛素水平升高增加了胎儿的新陈代谢，从而增大氧消耗。如果胎盘是无法满足增加的氧需求，则胎儿出现缺氧，引发了促红细胞生成素增加，从而红细胞压积增高。

高胆红素血症的 发生有几个原因。患有糖尿病的母亲所生的婴儿在生命的早期通常对口服喂养的耐受性较低(尤其是早产儿)，这增加了胆红素的肠肝循环。此外，如果存在红细胞增多症，胆红素负荷增加。

由于胰岛素水平升高降低了表面活性物质的产生，呼吸窘迫综合征可能发生；肺成熟可能因此被延迟到妊娠后期。RDS可能发展，即使婴儿是晚期早产或足月。呼吸窘迫综合征的治疗将在别处讨论。

新生儿暂时性呼吸窘迫在糖尿病母亲的婴儿中的可能性为2至3倍，原因是胎儿肺液清除的延迟。

先天性异常 患有糖尿病的母亲所生的婴儿更有可能发生这种情况，因为器官形成时母亲的高血糖是有害的。特定的异常包括

先天性心脏病（肥厚型心肌病，室间隔缺损，大动脉转位和主动脉瓣狭窄）

尾部退化综合症

脊柱裂

左小结肠综合征

持续升高的胰岛素水平还可以导致糖原和脂肪沉积增加到心肌细胞中。这种沉积可引起暂时性肥厚性心肌病，主要是隔膜。