附件扭转是卵巢扭转，有时候是输卵管扭转。有时候扭转可阻断动脉血供，造成缺血。症状包括严重的骨盆疼痛，常伴有恶心和呕吐。诊断依赖临床表现，有时超声可协助诊断。通常使用腹腔镜手术治疗。

附件扭转是最常见的妇科急症之一，最常发生在育龄期。它通常发生在卵巢因肿块或其他问题而增大时。长时间的局部缺血会导致卵巢功能丧失或输卵管受损。

附件扭转的高危因素包括：

卵巢增大>4cm（尤其是良性肿瘤）

怀孕（如果存在较大的黄体囊肿）

促排卵

既往有附件扭转史

良性肿瘤比恶性肿瘤更容易引起扭转。正常附件的扭转很罕见，儿童和青少年中比成人常见(1)。

典型的扭转只累及一侧卵巢，有时也会累及输卵管。附件扭转可引起腹膜炎。

参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Adnexal torsion in adolescents: ACOG Committee Opinion No, 783.Obstet Gynecol.134 (2):e56–e63, 2019.doi:10.1097/AOG.0000000000003373

附件扭转的症状和体征 附件扭转引起突发的严重盆腔痛，有时候有恶心和呕吐。在突发的疼痛前数天，偶尔为数周，一些女性可能会发生间歇性的绞痛，目前推测它是由能自然复位的阵发性扭转引起的。疼痛可能局限于有扭转的一侧，也可能是弥漫性的。 可能出现心动过速、发热、腹部压痛和腹膜体征。在盆腔检查期间，通常存在宫颈举痛和单侧附件包块压痛。疼痛可能与检查结果不成比例。如果出现腹膜体征，通常会在病程后期出现。

附件扭转的诊断 病史和盆腔检查

经阴道超声检查

探查手术确诊 疑似附件扭转是基于典型症状（即间歇性，剧烈骨盆疼痛，通常伴有恶心和呕吐）和不明原因腹膜刺激症及严重的宫颈举痛或附件包块。 其他骨盆疼痛的常见原因（例如, 阑尾炎, 异位妊娠, 盆腔炎性疾病, 输卵管卵巢脓肿）应排除在外。 经阴道超声成像显示卵巢增大或卵巢肿块可辅助诊断附件扭转。彩色多普勒超声显示卵巢血流减少或消失，为诊断提供了进一步的支持。 如果怀疑有附件扭转，应立即进行探查手术。卵巢扭曲证实了这一诊断。

附件扭转的治疗 手术复位卵巢 如果怀疑附件扭转，应立即进行腹腔镜检查（或罕见的剖腹手术）以确认诊断，并尝试通过扭转（解开）卵巢和输卵管（尤其是育龄妇女）并恢复灌注来挽救卵巢和输卵管。如果组织已坏死，则切除卵巢和输卵管。 如果存在卵巢囊肿或肿块并且可以保留卵巢，则进行囊肿切除术。否则，就需要卵巢切除术。