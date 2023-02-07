附件扭转是卵巢扭转，有时候是输卵管扭转。有时候扭转可阻断动脉血供，造成缺血。症状包括严重的骨盆疼痛，常伴有恶心和呕吐。诊断依赖临床表现，有时超声可协助诊断。通常使用腹腔镜手术治疗。
附件扭转是最常见的妇科急症之一，最常发生在育龄期。它通常发生在卵巢因肿块或其他问题而增大时。长时间的局部缺血会导致卵巢功能丧失或输卵管受损。
附件扭转的高危因素包括：
卵巢增大>4cm（尤其是良性肿瘤）
怀孕（如果存在较大的黄体囊肿）
促排卵
既往有附件扭转史
良性肿瘤比恶性肿瘤更容易引起扭转。正常附件的扭转很罕见，儿童和青少年中比成人常见(1)。
典型的扭转只累及一侧卵巢，有时也会累及输卵管。附件扭转可引起腹膜炎。
参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Adnexal torsion in adolescents: ACOG Committee Opinion No, 783.Obstet Gynecol.134 (2):e56–e63, 2019.doi:10.1097/AOG.0000000000003373
附件扭转的症状和体征
附件扭转引起突发的严重盆腔痛，有时候有恶心和呕吐。在突发的疼痛前数天，偶尔为数周，一些女性可能会发生间歇性的绞痛，目前推测它是由能自然复位的阵发性扭转引起的。疼痛可能局限于有扭转的一侧，也可能是弥漫性的。
可能出现心动过速、发热、腹部压痛和腹膜体征。在盆腔检查期间，通常存在宫颈举痛和单侧附件包块压痛。疼痛可能与检查结果不成比例。如果出现腹膜体征，通常会在病程后期出现。
附件扭转的诊断
附件扭转的治疗
手术复位卵巢
如果怀疑附件扭转，应立即进行腹腔镜检查（或罕见的剖腹手术）以确认诊断，并尝试通过扭转（解开）卵巢和输卵管（尤其是育龄妇女）并恢复灌注来挽救卵巢和输卵管。如果组织已坏死，则切除卵巢和输卵管。
如果存在卵巢囊肿或肿块并且可以保留卵巢，则进行囊肿切除术。否则，就需要卵巢切除术。
关键点
卵巢和/或输卵管附件扭转是常见的妇科急症；它通常发生在卵巢因肿块或其他问题而增大时。
扭转常引起突发的、严重的盆腔疼痛，有时还伴有恶心和呕吐；此前可能出现几天或偶尔长达几周的间歇性绞痛，这也可能是间歇性扭转引起的。
根据症状、检查期间骨盆压痛以及多普勒经阴道超声检查血流减少或消失，怀疑附件扭转；立即进行探查手术以确认诊断并进行治疗。
如发现附件扭转，立即尝试通过腹腔镜或剖腹手术解除扭转以挽救卵巢和输卵管；若有不能存活的或坏死的组织，或卵巢囊肿或肿块，则需要手术切除（输卵管卵巢切除术、膀胱切除术）。