血清beta–人绒毛膜促性腺激素（beta-hCG）定量检测

盆腔超声

有时行腹腔镜检查

任何育龄女性患者若伴有盆腔疼痛、阴道出血或不明原因的晕厥或失血性休克，无论有无月经、避孕和性行为史，均可怀疑异位妊娠。体格检查（包括妇科检查）敏感性和特异性均不高。

异位妊娠破裂是一种妇产科急症，因为它会导致产妇出血和死亡风险；及时诊断至关重要。

经验与提示

第一步是行尿妊娠实验，其对妊娠（包括异位妊娠及其他类型妊娠）的敏感度约99%。 如果尿beta-hCG呈阴性，且临床表现不强烈支持异位妊娠，不需要进一步检查，除非症状再次发生或恶化。如果尿β - hcg阳性或临床表现强烈提示异位妊娠，根据尿β - hcg可能妊娠过早，应进行定量血清β - hcg和盆腔超声检查。

如果超声检查发现宫内妊娠，除了使用辅助生殖技术的妇女外，并发异位妊娠(异位妊娠的风险增加，尽管在这些患者中仍然很少见)的可能性极小。然而，角状妊娠和间质妊娠在超声上可能表现为宫内妊娠。

诊断宫内妊娠的超声检查结果是在子宫腔内发现带有卵黄囊的妊娠囊或胚胎(有或没有心跳)。除了没有宫内妊娠外，超声检查结果表明异位妊娠还包括复杂的（实体和囊性混合的）盆腔肿块，尤其是在附件，以及子宫颈回声游离液体。

如果血清 β-hCG 高于一定水平（称为鉴别区），超声检查应该能够检测到带有卵黄囊的孕囊；卵黄囊的存在证实宫内妊娠。对疑似宫外孕妇女歧视区的 hCG 适当阈值重新评估。为了最大限度地减少异位妊娠的过度诊断并保留理想的宫内妊娠，建议的阈值已提高至 3500 mIU/mL）（1）。

如果beta-hCG水平低于判别区间，且超声检查不明显，患者可能为宫内早孕或异位妊娠。如果临床评估表明异位妊娠伴有活动性出血或破裂（如明显出血或腹膜刺激的迹象），诊断性腹腔镜检查可能是诊断和治疗的必要手段。

如果异位妊娠尚未得到证实，且患者病情稳定，则在门诊基础上（通常每2天）连续测量血清β-hCG水平。通常情况下，该水平每1.4至2.1天翻一番，最高可达41天；在异位妊娠（以及潜在的自然流产）中，水平可能低于预期日期，通常不会迅速翻倍。如果β-hCG水平没有如预期的那样增加或降低，则可能被诊断为自然流产或异位妊娠。