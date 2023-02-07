子宫腺肌症是子宫内膜腺体和间质存在于子宫肌层。症状包括月经大量出血、痛经和盆腔疼痛。通过盆腔检查发现弥漫性增大的子宫和经阴道超声检查或 MRI进行诊断。治疗是激素药物或子宫切除术。

在子宫腺肌病中，异位子宫内膜组织浸润子宫肌层。这往往会引起弥漫性子宫增大（球状子宫增大）。子宫可以增大为原来的2-3倍，但通常不超过妊娠12周大小的子宫。

真正的患病率未知，部分因为诊断困难。然而，子宫腺肌症最常在子宫内膜异位症、子宫肌瘤或盆腔疼痛的妇女中偶然发现。产次数多增加风险。

子宫腺肌病的症状和体征 子宫腺肌症的常见症状是经期大量出血、痛经和贫血。慢性盆腔疼痛也可以存在。 绝经后症状消失。

子宫腺肌症的诊断 盆腔检查

通常超声或MRI 症状和弥漫性子宫增大，且没有子宫内膜异位症或子宫肌瘤，可以帮助诊断子宫腺肌症。经阴道超声和MRI通常用于诊断，但确诊需要子宫切除术后组织学检查。

子宫腺肌症的治疗 子宫切除术 子宫腺肌症最有效的治疗是子宫切除术。 可以尝试类似治疗子宫内膜异位症的激素治疗。可以尝试用雌激素/黄体酮联合口服避孕药治疗，但通常不成功。左炔诺孕酮缓释宫内节育器(IUD) 可能有助于控制痛经和出血。