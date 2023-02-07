skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

子宫腺肌症

作者：Charles Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
已审核/已修订 2月 2023
看法 进行患者培训

子宫腺肌症是子宫内膜腺体和间质存在于子宫肌层。症状包括月经大量出血、痛经和盆腔疼痛。通过盆腔检查发现弥漫性增大的子宫和经阴道超声检查或 MRI进行诊断。治疗是激素药物或子宫切除术。

在子宫腺肌病中，异位子宫内膜组织浸润子宫肌层。这往往会引起弥漫性子宫增大（球状子宫增大）。子宫可以增大为原来的2-3倍，但通常不超过妊娠12周大小的子宫。

真正的患病率未知，部分因为诊断困难。然而，子宫腺肌症最常在子宫内膜异位症子宫肌瘤盆腔疼痛的妇女中偶然发现。产次数多增加风险。

子宫腺肌病的症状和体征

子宫腺肌症的常见症状是经期大量出血、痛经和贫血。慢性盆腔疼痛也可以存在。

绝经后症状消失。

子宫腺肌症的诊断

  • 盆腔检查

  • 通常超声或MRI

症状和弥漫性子宫增大，且没有子宫内膜异位症或子宫肌瘤，可以帮助诊断子宫腺肌症。经阴道超声和MRI通常用于诊断，但确诊需要子宫切除术后组织学检查。

子宫腺肌症的治疗

  • 子宫切除术

子宫腺肌症最有效的治疗是子宫切除术。

可以尝试类似治疗子宫内膜异位症的激素治疗。可以尝试用雌激素/黄体酮联合口服避孕药治疗，但通常不成功。左炔诺孕酮缓释宫内节育器(IUD) 可能有助于控制痛经和出血。

关键点

  • 在子宫腺肌症中，子宫大小可以是原来的两倍或三倍。

  • 它通常引起月经过多、痛经和贫血，并可能导致慢性盆腔疼痛；绝经后症状可能会消失。

  • 经阴道超声和/或MRI通常用于诊断，但确诊需要子宫切除术后的组织学检查。

  • 最有效的治疗是子宫切除术，但也可以尝试激素治疗（如口服避孕药）。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。