子宫脱垂指子宫下降接近或超过阴道口。顶端脱垂指子宫切除术后阴道穹窿或阴道断端下降。症状阴包括阴道受压和胀满感。诊断是基于临床的。治疗包括回纳、子宫托和手术。
阴道壁脱垂的 严重程度 可以通过盆腔器官脱垂量化（POP-Q）系统分级：
0期：无脱垂
I期：大多数脱垂远端在处女膜上方1 cm以上
II期：大多数脱垂远端在处女膜上方1 cm至下方1 cm之间
III期：大多数脱垂远端在处女膜以下超过1 cm，但比阴道总长度短2 cm
IV期：完全外露
POP-Q系统是专业组织推荐的，因为它是一种基于预定义解剖标志的可靠且可重复的分类系统。
有时也使用基于突出程度的Baden-Walker系统，该系统是基于突出程度的。然而，这是一个较老的分类系统，无法复制：
0级：无脱垂
1级：离处女膜缘还有一半距离
2级：到达处女膜缘
3级：子宫颈脱出处女膜缘
4级：最大可能的
子宫和顶端脱垂的症状和体征
１度子宫脱垂时症状很轻。2度和3度子宫脱垂，常表现为胀满感、挤压感、性交困难和器官脱落的感觉；最常见的症状是阴道膨出。可出现腰骶部疼痛。尿储留和便秘也可能出现。
３度子宫脱垂表现为宫颈或阴道穹窿膨出，但可自行回納。阴道壁粘膜可变干、增厚和慢性炎症，炎症进一步加重可出现溃疡。溃疡可有疼痛感或出血，有时与阴道癌的表现类似。宫颈如果膨出，也可溃破。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
阴道膨出的症状与之相似。常伴有膀胱膨出和直肠膨出。
JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
尿失禁较常见。盆腔器官下降引起阴道前壁反折，可间断地阻断尿路，引起尿梗阻和充溢性尿失禁，也会掩盖压力性尿失禁。阴道或子宫脱垂可能伴有尿频和尿失禁。
子宫和顶端脱垂的诊断
子宫和顶端脱垂的治疗
对于轻度症状的脱垂，应用子宫托
如果有必要的话，通常做全子宫切除术加盆腔支持结构的修复。
子宫脱垂
无症状脱垂 不需要治疗，但应临床跟踪患者的病情进展。
症状性脱垂可以用子宫托治疗，如果会阴能在结构上支持子宫托；对于不希望采用子宫托或会阴不能支撑子宫托的患者，可选择手术治疗。
子宫阴道脱垂手术可以通过阴道或通过腹部切口使用各种技术进行。决定技术选择的因素包括外科医生的经验和患者的需求。技术可以包括以下一项或多项：
子宫切除术
骨盆支撑结构的手术修复（阴道缝合术）
阴道顶部悬吊（将阴道上部缝合至附近的稳定结构上）
阴道闭合术（子宫切除或子宫原位阴道闭合术[Le Fort手术]）
手术采用经阴道或腹部途径进行。无论采用何种手术方式，症状通常都会复发，尤其是沿着阴道前壁。
如有溃疡，应该在溃疡治愈之后再进行手术。
阴道顶端脱垂
阴道脱垂的治疗与子宫脱垂相似。
如果患者不适合接受长时间的手术（例如，如果他们有严重合并症），可以缝合阴道(阴道闭锁)。阴道缝合术的优点包括手术时间短，围手术期并发症的风险低，脱垂复发的风险非常低。然而，阴道闭合后，女性就不能再进行阴道性交了。
需要同时对尿失禁进行治疗。
关键点
下降盆腔器官可能会造成间歇性尿路梗阻，造成尿潴留和充溢性尿失禁，并掩盖压力性尿失禁。
3度子宫脱垂（宫颈达阴道口以外）可能会出现脱垂器官自行回納。
通过检查确认诊断。
如果症状严重，请治疗脱垂。
对有症状的女性，如果会阴可以支撑子宫托，则用子宫托治疗。
如果女性更喜欢手术而非子宫托，或如果会阴无法支撑子宫托，则进行手术治疗。