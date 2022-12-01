子宫脱垂指子宫下降接近或超过阴道口。顶端脱垂指子宫切除术后阴道穹窿或阴道断端下降。症状阴包括阴道受压和胀满感。诊断是基于临床的。治疗包括回纳、子宫托和手术。

阴道壁脱垂的 严重程度 可以通过盆腔器官脱垂量化（POP-Q）系统分级：

0期：无脱垂

I期：大多数脱垂远端在处女膜上方1 cm以上

II期：大多数脱垂远端在处女膜上方1 cm至下方1 cm之间

III期：大多数脱垂远端在处女膜以下超过1 cm，但比阴道总长度短2 cm

IV期：完全外露

POP-Q系统是专业组织推荐的，因为它是一种基于预定义解剖标志的可靠且可重复的分类系统。

有时也使用基于突出程度的Baden-Walker系统，该系统是基于突出程度的。然而，这是一个较老的分类系统，无法复制：

0级：无脱垂

1级：离处女膜缘还有一半距离

2级：到达处女膜缘

3级：子宫颈脱出处女膜缘

4级：最大可能的

子宫和顶端脱垂的症状和体征 １度子宫脱垂时症状很轻。2度和3度子宫脱垂，常表现为胀满感、挤压感、性交困难和器官脱落的感觉；最常见的症状是阴道膨出。可出现腰骶部疼痛。尿储留和便秘也可能出现。 ３度子宫脱垂表现为宫颈或阴道穹窿膨出，但可自行回納。阴道壁粘膜可变干、增厚和慢性炎症，炎症进一步加重可出现溃疡。溃疡可有疼痛感或出血，有时与阴道癌的表现类似。宫颈如果膨出，也可溃破。 子宫脱垂 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 阴道膨出的症状与之相似。常伴有膀胱膨出和直肠膨出。 阴道脱垂 图片 JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 尿失禁较常见。盆腔器官下降引起阴道前壁反折，可间断地阻断尿路，引起尿梗阻和充溢性尿失禁，也会掩盖压力性尿失禁。阴道或子宫脱垂可能伴有尿频和尿失禁。

子宫和顶端脱垂的诊断 盆腔检查 根据窥器检查或双合诊检查可诊断子宫或阴道脱垂。 阴道溃疡很少需要活检来排除癌症。 同时出现 尿失禁、排尿困难或 尿潴留 需要进行评估。

子宫和顶端脱垂的治疗 对于轻度症状的脱垂，应用子宫托

如果有必要的话，通常做全子宫切除术加盆腔支持结构的修复。 子宫脱垂 无症状脱垂 不需要治疗，但应临床跟踪患者的病情进展。 症状性脱垂可以用子宫托治疗，如果会阴能在结构上支持子宫托；对于不希望采用子宫托或会阴不能支撑子宫托的患者，可选择手术治疗。 子宫阴道脱垂手术可以通过阴道或通过腹部切口使用各种技术进行。决定技术选择的因素包括外科医生的经验和患者的需求。技术可以包括以下一项或多项： 子宫切除术

骨盆支撑结构的手术修复（阴道缝合术）

阴道顶部悬吊（将阴道上部缝合至附近的稳定结构上）

阴道闭合术（子宫切除或子宫原位阴道闭合术[Le Fort手术]） 手术采用经阴道或腹部途径进行。无论采用何种手术方式，症状通常都会复发，尤其是沿着阴道前壁。 如有溃疡，应该在溃疡治愈之后再进行手术。 阴道顶端脱垂 阴道脱垂的治疗与子宫脱垂相似。 如果患者不适合接受长时间的手术（例如，如果他们有严重合并症），可以缝合阴道(阴道闭锁)。阴道缝合术的优点包括手术时间短，围手术期并发症的风险低，脱垂复发的风险非常低。然而，阴道闭合后，女性就不能再进行阴道性交了。 需要同时对尿失禁进行治疗。