临床评估

重度抑郁症的标准

产后抑郁症的早期诊断和治疗可明显改善母儿预后 (1)。

产后抑郁症的诊断标准与重度抑郁症相同，即出现 5 种以上症状，且持续 2 周以上；症状包括情绪低落和/或兴趣或愉悦感丧失，以及（2）

体重明显减轻、食欲不振或体重增加

失眠或睡眠过度

精神运动障碍

无价值感或内疚感

集中注意力的能力下降

自杀或杀人想法（应就此问题专门提问）

许多妇女会患上产后“产后忧郁症”，这种症状可能包括抑郁症状，但并不完全符合产后抑郁症的标准。

由于文化和社会因素，妇女可能不会主动告知抑郁症状，所以应由护理人员询问她们分娩前后的相关症状。 也应教会她们识别抑郁的症状，这些症状可能会被误认为初为人母的正常反应（如疲劳，注意力难于集中）。

所有女性在产后就诊时都应使用经过验证的筛查工具筛查产后抑郁症。 此类工具，其中包括爱丁堡产后抑郁量表和产后抑郁症筛查量表 (2)。

产后忧郁症和产后抑郁症都可能出现烦躁、失眠、疲劳和注意力不集中等抑郁症状。然而，产后忧郁症的诊断不需要至少出现 5 种症状，而产后抑郁症则需要至少出现 5 种症状。此外，产后忧郁症的症状通常具有自限性，并在发病后 2 周内消退。相比之下，产后抑郁症的诊断需要症状持续 > 2 周。

患者还应接受以下筛查 焦虑症。

有幻觉、妄想或精神病行为的患者应评估产后精神病。