产后抑郁症是指产后持续>2周且符合重度抑郁症标准的抑郁症状。
7% 的妇女在产后第一年会患上产后抑郁症（1）。所有产妇都有发病的风险，但以下为高危因素：
产后忧郁（例如，快速的情绪波动，烦躁，焦虑，注意力下降，失眠，哭泣）
产后抑郁史
抑郁家族史
重大生活压力源（例如，婚姻冲突、去年的压力事件、财务困难、无伴侣养育子女、伴侣抑郁）
缺乏来自伴侣或家庭成员的支持（例如，财务或照看孩子）
情绪的演变时间上与月经周期或使用口服避孕药相关
既往或目前的不良产科结局（例如，既往流产、早产、新生儿入住新生儿重症监护室、患有先天性畸形的婴儿）
在此之前或继续对目前怀孕的矛盾心理（如，因为它是计划外或者正在考虑终止妊娠）
母乳喂养的问题
产后抑郁症的确切病因不清；然而抑郁史是主要的危险因素，产褥期激素水平改变、睡眠不佳和遗传易感性可能也有影响。
在分娩后的第一周，产妇出现短暂性抑郁症状 （婴儿忧郁）非常常见。产后忧郁症通常持续 2 至 3 天（最多 2 周），且相对较轻；相比之下，产后抑郁症会持续 > 2 周，并且导致残疾，干扰日常生活活动。
参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, p 214
产后抑郁的症状和体征
产后抑郁症的症状与重度抑郁症相似，可能包括
极度悲哀
情绪波动
无法控制的哭泣
失眠或昏昏欲睡
食欲不振或暴饮暴食
烦躁不安和愤怒
头疼和身体疼痛
极度疲劳
不切实际的担心或对孩子不感兴趣
感觉自己没有足够能力照看好婴儿或这感觉自己作为母亲不合格
害怕伤害孩子
对她的感情感到内疚
自杀想法
焦虑或惊恐发作
通常症状可隐匿性发展超过3月，但新发的可以更突然。产后抑郁影响妇女看护自己和孩子的能力。
妇女可能不照看她们的孩子，造成孩子今后情感、社会和认知方面的问题。
伴侣也可能增加抑郁的风险，父母中的任何一方抑郁都可能导致关系紧张。
如不治疗，产后抑郁可自行缓解或发展为慢性抑郁。复发风险是1/3～4例。
产后其他潜在的精神疾病包括焦虑症和罕见的产后精神病。
未治疗的产后精神疾病会增加自杀和杀婴的风险，这是最严重的并发症。
产后抑郁的诊断
临床评估
重度抑郁症的标准
产后抑郁症的早期诊断和治疗可明显改善母儿预后 (1)。
产后抑郁症的诊断标准与重度抑郁症相同，即出现 5 种以上症状，且持续 2 周以上；症状包括情绪低落和/或兴趣或愉悦感丧失，以及（2）
体重明显减轻、食欲不振或体重增加
失眠或睡眠过度
精神运动障碍
无价值感或内疚感
集中注意力的能力下降
自杀或杀人想法（应就此问题专门提问）
许多妇女会患上产后“产后忧郁症”，这种症状可能包括抑郁症状，但并不完全符合产后抑郁症的标准。
由于文化和社会因素，妇女可能不会主动告知抑郁症状，所以应由护理人员询问她们分娩前后的相关症状。 也应教会她们识别抑郁的症状，这些症状可能会被误认为初为人母的正常反应（如疲劳，注意力难于集中）。
所有女性在产后就诊时都应使用经过验证的筛查工具筛查产后抑郁症。 此类工具，其中包括爱丁堡产后抑郁量表和产后抑郁症筛查量表 (2)。
产后忧郁症和产后抑郁症都可能出现烦躁、失眠、疲劳和注意力不集中等抑郁症状。然而，产后忧郁症的诊断不需要至少出现 5 种症状，而产后抑郁症则需要至少出现 5 种症状。此外，产后忧郁症的症状通常具有自限性，并在发病后 2 周内消退。相比之下，产后抑郁症的诊断需要症状持续 > 2 周。
患者还应接受以下筛查 焦虑症。
有幻觉、妄想或精神病行为的患者应评估产后精神病。
诊断参考
1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Screening and Diagnosis of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum: ACOG Clinical Practice Guideline No. 4. Obstet Gynecol.2023;141(6):1232-1261.doi:10.1097/AOG.0000000000005200
2.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 184-193
产后抑郁的治疗
祖拉诺酮或布瑞沙诺酮
其他抗抑郁药
心理治疗
治疗包括抗抑郁药治疗和心理治疗。美国食品药品管理局已批准两种专门用于治疗产后抑郁症的药物：静脉注射的 brexanolone 和口服的 zuranolone。两者都是调节大脑中 GABA-A 受体的神经类固醇（1， 2， 3）。
如果女性有明显的焦虑，她可能会接受抗焦虑药治疗 (4)。
产后精神病的治疗通常需要精神病住院治疗和抗精神病药物治疗。
产后抑郁症治疗参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Advisory: Zuranolone for the Treatment of Postpartum Depression.Last updated January 30, 2024: Update to Clinical Practice Guideline No. 5, Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum, originally published 2023.
2.Deligiannidis KM, Meltzer-Brody S, Gunduz-Bruce H, et al: Effect of Zuranolone vs Placebo in Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trial [published correction appears in JAMA Psychiatry. 2022 Jul 1;79(7):740] [published correction appears in JAMA Psychiatry. 2023 Feb 1;80(2):191]. JAMA Psychiatry.2021;78(9):951-959.doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.1559
3.Epperson CN, Rubinow DR, Meltzer-Brody S, et al: Effect of brexanolone on depressive symptoms, anxiety, and insomnia in women with postpartum depression: Pooled analyses from 3 double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trials in the HUMMINGBIRD clinical program. J Affect Disord.2023;320:353-359.doi:10.1016/j.jad.2022.09.143
4.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Clinical Practice Guideline No. 5: Treatment and Management of Mental Health Conditions During Pregnancy and Postpartum. Obstet Gynecol.2023;141(6):1262-1288.doi:10.1097/AOG.0000000000005202
关键点
产后抑郁在产后第一周很常见，一般持续2-3天（最多2周），并且是相对轻度的。
有 7% 的妇女会患上产后抑郁症，持续时间超过 2 周，而且会导致残疾（与产后忧郁症不同）。
症状类似于重度抑郁症，也可能包括焦虑。
产后抑郁症可能会对孩子或关系压力造成不利影响。
教导所有的妇女认识产后抑郁症的症状，询问她们分娩前后抑郁症的症状。
在产后访视期间，对所有女性进行正式的情绪障碍筛查。
为了获得最佳的可能结果，识别并尽早治疗产后抑郁症。