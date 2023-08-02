惊恐发作包括突然出现强烈的恐惧或不适，并伴有表“惊恐发作症状”中列出的13种症状中的至少4种恐慌症状可能持续几分钟到一个小时。尽管发作时患者感到极不舒服，但并不构成医疗危险。

表格 惊恐发作的症状 表格

惊恐发作可以发生于任何形式的焦虑障碍中，也经常发生于与恐惧障碍相关的情形中（如一个人对蛇恐惧，当其看到蛇时则可能有惊恐发作）。这样的惊恐发作为预期性发作。 意想不到的惊恐发作是那些自发进行，缺乏明显触发事件的发作。

大多数惊恐障碍患者会担心下一次（预期性焦虑）并回避上一次发作时的场所和情形。患有恐慌症的人经常担心他们有危险的心脏、肺或神经系统疾病，并反复拜访他们的初级保健临床医生或急诊室寻求帮助。然而，这些医疗机构往往关注躯体症状而不能做出正确诊断。

惊恐障碍通常伴有至少一种其他共病。其他 焦虑症、严重抑郁症、躁郁症、轻度 酒精使用障碍 是最常见的精神疾病。常见的合并症包括心脏病 心律失常、甲状腺功能亢进症、哮喘和 慢性阻塞性肺疾病 （COPD）。