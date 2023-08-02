惊恐发作是短期内突然发作的强烈不适感或恐惧感伴随躯体和/或认知症状。惊恐障碍是反复的惊恐发作，典型的惊恐发作伴随有对预期发作的恐惧和行为改变，主动回避可能引起发作的情景。依据临床特点诊断。偶尔的惊恐发作无需治疗。惊恐障碍可以通过药物治疗、心理治疗（如暴露疗法和认知-行为治疗），或两者同时进行。
(参见焦虑障碍概述。)
惊恐发作非常普遍，普通人群的年患病率约为11％ (1)。多数患者无需处理便可自行缓解，少数发展为惊恐障碍。
恐慌症会在12个月的时间里影响2%到3%的人口 (2)。通常起病于青少年期或成人早期，女性是男性的2倍多。
参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 244.
2.Kessler RC,WT Chiu, Jin R, et al: The epidemiology of panic attacks, panic disorder, and agoraphobia in the National Comorbidity Survey Replication.Arch Gen Psychiatry 63(4):415-424, 2006. doi: 10.1001/archpsyc.63.4.415
惊恐障碍的症状和体征
惊恐发作包括突然出现强烈的恐惧或不适，并伴有表“惊恐发作症状”中列出的13种症状中的至少4种恐慌症状可能持续几分钟到一个小时。尽管发作时患者感到极不舒服，但并不构成医疗危险。
惊恐发作的症状
认知
死亡恐惧
担心发疯或失去控制
非真实感、陌生感（现实解体）、感觉像离开了自己的身体（人格解体）
躯体症状
胸痛或不适
头晕、摇晃感、虚弱感
窒息感
潮红或寒战
恶心或腹部不适
麻木或刺痛感
心悸或心率加快
气促或呼吸困难
出汗
震颤或发抖
惊恐发作可以发生于任何形式的焦虑障碍中，也经常发生于与恐惧障碍相关的情形中（如一个人对蛇恐惧，当其看到蛇时则可能有惊恐发作）。这样的惊恐发作为预期性发作。 意想不到的惊恐发作是那些自发进行，缺乏明显触发事件的发作。
大多数惊恐障碍患者会担心下一次（预期性焦虑）并回避上一次发作时的场所和情形。患有恐慌症的人经常担心他们有危险的心脏、肺或神经系统疾病，并反复拜访他们的初级保健临床医生或急诊室寻求帮助。然而，这些医疗机构往往关注躯体症状而不能做出正确诊断。
惊恐障碍通常伴有至少一种其他共病。其他 焦虑症、严重抑郁症、躁郁症、轻度 酒精使用障碍 是最常见的精神疾病。常见的合并症包括心脏病 心律失常、甲状腺功能亢进症、哮喘和 慢性阻塞性肺疾病 （COPD）。
惊恐障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
排除某种物质的生理影响或一般医疗状况的医学评估
在消除类似焦虑的一般医学疾病并且症状符合 DSM-5-TR 中规定的诊断标准后，即可诊断恐慌症。
患者反复惊恐发作（并无特定频率），持续时间≥1个月的，并存在以下≥1项情况 (1)：
对于惊恐再次发作的恐惧以及对惊恐发作后果的恐惧（如失去控制，感觉要疯了）持续忧虑
存在适应不良的反应（如避免常规活动，回避运动或社交场合以防再次发作）
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision DSM-5-TR.American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 235-250.
惊恐障碍的治疗
抗抑郁药，苯二氮卓类药物，或两者兼而有之
心理治疗
有些病人不经治疗就能康复，特别是如果他们继续暴露在曾经发生过袭击的环境中。对于其他患者，惊恐障碍可能成为波动的慢性病程。
应告知患者治疗有助于控制症状。如果回避行为尚未发生，应针对患者的焦虑情绪进行教育指导，并鼓励患者不断回到惊恐发作的情境。然而，对于长期存在的疾病，包括频繁的攻击和回避行为，治疗可能需要药物治疗结合更强化的心理治疗。
药物治疗
许多药物能够预防或明显减轻预期焦虑、恐惧回避以及惊恐发作的频率 (1)。
抗抑郁药物：不同抗抑郁药物的疗效是相似的，如选择性5 -羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)、 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRIs）、 5-羟色胺调节剂、三环类（TCAs）、单胺氧化酶抑制剂（MAOIs）。SSRIs类和SNRIs类与其他抗抑郁药物相比不良反应更少。
苯二氮䓬类：抗焦虑剂 比抗抑郁剂起效作用快，但容易引起躯体依赖以及嗜睡、共济失调、记忆障碍等不良反应。对于一些患者来说，长期使用苯二氮卓类药物是成功的，并且没有明显的副作用。
抗抑郁药物加用苯二氮䓬类：治疗初期两药合用，在抗抑郁剂起效后可逐渐减少苯二氮䓬类药物的剂量（但有些患者仅对合并用药有反应）。
惊恐发作在停药后常复发。
心理治疗
大多数针对焦虑症（包括恐慌症）的心理治疗师都涉及促进放松的教学技巧。这些策略是治疗的重要组成部分，因为它们既能减少焦虑，又能继续进行可能引发焦虑的心理治疗。放松策略包括正念、冥想、催眠、锻炼和缓慢、稳定的呼吸。
认知行为疗法 （CBT）是一个通用术语，指的是专注于功能失调思维（认知）和/或功能失调行为的谈话疗法。CBT已被证明对恐慌症有效（2）。
患者可能有自己独特但功能失调的思维循环，会引发焦虑和/或恐慌。例如，一个人可能对心脏病发作有基线担忧，他们可能会花费过多的时间扫描身体以寻找心脏病发作的迹象。如果他们感到胸口刺痛，他们可能会开始一个循环，很快导致恐慌，错误地认为自己即将死亡。CBT 包括澄清这些循环，然后教导患者认识和控制他们扭曲的思维和错误的信念。然后，他们能够更好地修改自己的行为，使其更具适应性。此外，这种治疗鼓励他们逐渐将自己暴露在可能引发恐慌的情况下，从而使他们认为的环境和症状之间的联系变得不敏感。
治疗参考文献
1.Quagliato LA, Freire RC, Nardi AE: Risks and benefits of medications for panic disorder: A comparison of SSRIs and benzodiazepines.Expert Opin Drug Saf 17(3):315-324, 2018.doi: 10.1080/14740338.2018.1429403
2.Papola D, Ostuzzi G, Tedeschi F, et al: Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for panic disorder with or without agoraphobia: Systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials.Br J Psychiatry 221(3):507-519, 2022. doi: 10.1192/bjp.2021.148