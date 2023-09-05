肾脏疾病在怀孕期间通常不会恶化；非感染性肾脏疾病通常只有在未控制的高血压同时存在时才会恶化。但是，怀孕前严重肾功能不足（血清肌酐>3mg/dL [>270micromol/L]）或血尿素氮[BUN]>30mg/dL [>10.5mmol 尿素/升]） ，通常妊娠不能至足月。

孕妇肾功能不足可造成胎儿生长受限和死胎。

肾移植后，如果女性满足以下全部条件，那么足月、无并发症的妊娠通常是可能的：

肾移植>2年

肾功能正常

没有排斥反应

正常血压(BP)

孕期肾功能异常的治疗需要与肾病学家密切合作。 每两周测量一次血压和体重；根据疾病严重程度和疾病进程来确定检测尿素氮\肌酐水平和肌酐清除率的频率。 呋塞米仅用于需要控制血压或过度水肿；有些女性需要其他药物控制血压。 严重肾功能异常的女性需要在妊娠28周后住院进行卧床休息、血压控制和严密的胎儿监护。 如果产前检查结果仍然正常和令人放心，那么可以继续妊娠。

因子痫前期、胎儿生长受限或子宫胎盘功能不全，经常需要在预产期前进行分娩。 有时，要进行羊膜腔穿刺术来检查胎儿肺成熟度，这样能帮助确定什么时候可以分娩；卵磷脂/鞘磷脂比值>2：1或存在磷脂酰甘油，说明胎肺已经成熟。 剖宫产终止妊娠比较常见, 但如果宫颈已经成熟，并且无阴道分娩禁忌，那么阴道分娩是可行的

终末期肾脏疾病 透析治疗的进展已经可以提高终末期肾脏疾病患者的生存期，改善妊娠结局，并增加了生育力。 接受血液透析的孕妇胎儿存活率从23%（约1980年）提高到目前的近90%。 其原因可能是在怀孕期间使用的血液透析剂量的显着增加。高通量，高效率的血液透析通常为6次/周。 透析可以根据实验室检查，超声和临床检查发现（例如，严重高血压，恶心或呕吐，水肿，增重过多，持续羊水过多）进行调整。 虽然妊娠结局得到了改善，但终末期肾病患者的并发症发生率仍居高不下。