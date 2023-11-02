小于胎龄儿（SGA）

足月小样儿不像同等大小的早产儿那样有与器官系统不成熟相关的并发症。但是，他们存在如下风险

围产期窒息

胎粪吸出

低血糖

红细胞增多症

低体温症

分娩过程中围产期窒息是最严重的潜在并发症。如果宫内发育迟缓是由于胎盘功能不全所引起（同时胎盘灌注足够但呈临界状态），易有窒息的危险。因为每次宫缩通过挤压螺旋动脉而减缓或停止母体面临的胎盘灌注。因此，如果怀疑胎盘功能不全，在产前先评价胎儿的状态，在产时监测胎儿的心率。如果检测到胎儿危害，则通常提示通过剖腹产分娩的快速分娩。

胎粪吸入可发生于围产期窒息时。小于胎龄儿，尤其是那些过期产儿可能将胎粪排入羊膜腔并开始深喘息运动。随后的误吸可能会导致胎粪吸入综合征。胎粪吸入综合征在生长受限或足月儿中通常最严重，因为胎粪包含在较少量的羊水中，因此浓度更高。

低血糖通常发生在生后数小时或数天内，因为缺乏足够的糖原合成，从而降低糖原储存并且必须用静脉输注葡萄糖快速治疗。

红细胞增多症 可能发生于小于胎龄儿由于胎盘功能不全而有慢性缺氧时。红细胞生成素释放增加，导致红细胞产生的速率增加。红细胞增多症的患儿出生时外表显示红润，可伴呼吸急促或昏睡状态。

低体温 可能由于受损的体温调节而发生，其涉及多种因素，包括由于皮下脂肪的减少而导致的热损失增加，由于子宫内应激导致的热产生减少和营养物储存的损耗，以及由于小尺寸而导致的表面积体积比增加。小于胎龄儿应该在热中性环境中以最小化氧耗。