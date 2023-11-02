小于胎龄儿（SGA）

出生体重< 同胎龄体重的第10百分位以下的婴儿定义为小于胎龄儿。并发症包括围产期窒息、胎粪吸入，红细胞增多症和低血糖
孕龄 大致定义为母亲最后一次正常月经期的第一天与分娩日之间的周数。更准确地说，孕龄是受孕日期前14天与分娩日期之间的差值。孕龄不是胎儿的实际胚胎年龄，而是产科医生和新生儿学家讨论胎儿成熟的普遍标准。
Fenton生长图表提供了更准确的生长与孕龄的评估; 男孩和女孩有单独的图表。
早产男孩Fenton生长曲线表
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants.BMC Pediatrics 13:59, 2013.doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission.见网址www.biomedcentral.com。
早产女孩Fenton生长曲线图
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants.BMC Pediatrics 13:59, 2013.doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission.见网址www.biomedcentral.com。
SGA婴儿的病因
原因可能分为生长限制的原因
对称：身高，体重，头围同等程度受到影响。
不对称：体重最受影响，相对保护大脑，颅骨和长骨的生长。
对称生长受限 当原因在妊娠相对早期开始时，所有的身体都受到影响，导致所有类型的细胞减少。当病因在妊娠相对早期开始时，整个身体都受到影响，导致所有类型的细胞减少。常见的病因有：
非对称生长受限 通常由胎盘或产妇问题导致，通常表现在妊娠晚期或妊娠末期。当原因在妊娠相对晚期开始时，器官和组织不受相等的影响，导致不对称的生长限制。常见的病因有：
多胎妊娠引起的相对胎盘功能不全
伴随过度成熟的胎盘退化
慢性产妇低氧血症引起的肺部或心脏疾病
产妇营养不良
使用辅助生殖技术的概念
如果母亲在怀孕期间是阿片类药物，可卡因，酒精和/或烟草的重度使用者（参见怀孕期间的社会和非法药物），婴儿也可能具有不对称生长限制并且对于孕龄（SGA）而言也很小）。
许多SGA婴儿是健康的，但在体质上很小，并不是所有在子宫内生长受限的婴儿都是SGA（即，体重低于胎龄的第10个百分位）。
SGA婴儿的症状和体征
除了身材以外，小于胎龄儿的体格特征（如皮肤颜色、外耳软骨、足底褶皱）和行为（如警觉性、自发动作、摄食要求）与那些体格正常的适于胎龄儿有着相似之处。然而，它们可能看起来很瘦，肌肉量和皮下脂肪组织减少。面部特征可能表现为下沉，类似于老年人（“干瘪脸”）。脐带可能薄且小。
并发症
足月小样儿不像同等大小的早产儿那样有与器官系统不成熟相关的并发症。但是，他们存在如下风险
分娩过程中围产期窒息是最严重的潜在并发症。如果宫内发育迟缓是由于胎盘功能不全所引起（同时胎盘灌注足够但呈临界状态），易有窒息的危险。因为每次宫缩通过挤压螺旋动脉而减缓或停止母体面临的胎盘灌注。因此，如果怀疑胎盘功能不全，在产前先评价胎儿的状态，在产时监测胎儿的心率。如果检测到胎儿危害，则通常提示通过剖腹产分娩的快速分娩。
胎粪吸入可发生于围产期窒息时。小于胎龄儿，尤其是那些过期产儿可能将胎粪排入羊膜腔并开始深喘息运动。随后的误吸可能会导致胎粪吸入综合征。胎粪吸入综合征在生长受限或足月儿中通常最严重，因为胎粪包含在较少量的羊水中，因此浓度更高。
低血糖通常发生在生后数小时或数天内，因为缺乏足够的糖原合成，从而降低糖原储存并且必须用静脉输注葡萄糖快速治疗。
红细胞增多症 可能发生于小于胎龄儿由于胎盘功能不全而有慢性缺氧时。红细胞生成素释放增加，导致红细胞产生的速率增加。红细胞增多症的患儿出生时外表显示红润，可伴呼吸急促或昏睡状态。
低体温 可能由于受损的体温调节而发生，其涉及多种因素，包括由于皮下脂肪的减少而导致的热损失增加，由于子宫内应激导致的热产生减少和营养物储存的损耗，以及由于小尺寸而导致的表面积体积比增加。小于胎龄儿应该在热中性环境中以最小化氧耗。
SGA婴儿的治疗
支持治疗
潜在的疾病和并发症需要治疗。
对小于胎龄儿，目前还没有特别的治疗手段，但可以进行预防，在产前检查中，告戒孕妇避免饮酒、吸烟和违禁药物的重要性。
SGA婴儿的预后
如果可以避免窒息，术语SGA婴儿的神经学预后是相当好的。然而，在生命的后期可能增加缺血性心脏病，高血压和中风的风险，这被认为是由异常血管发育引起的。
如果宫内发育迟缓是由慢性胎盘功能不全所引起，这样的小于胎龄儿在生后如果获得足够的营养，就能“赶上”同龄正常儿。
由于遗传因素、先天性感染或母体药物使用而导致SGA的婴儿通常预后较差，这取决于具体的诊断。
关键点
出生体重 <同胎龄体重的第10百分位以下的婴儿定义为小于胎龄儿。
妊娠早期原因引起的疾病导致对称性发育迟缓，这些新生儿身长、体重和头围受到同样的影响。
妊娠晚期的障碍导致不对称生长限制，其中重量最受影响，具有脑，颅骨和长骨的相对正常生长。
虽然小，SGA婴儿没有与相似大小的早产儿的器官系统不成熟的并发症。
并发症主要是根本原因，但通常还包括围产期窒息，胎粪吸入，低血糖，红细胞增多症和低体温。