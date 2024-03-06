死胎是指妊娠≥ 20 周（某些定义中 > 28 周）的胎儿死亡。管理是分娩和产后护理。对母亲和胎儿进行检查以明确原因。

根据定义，死产包括胎儿的死亡。在美国，死胎被定义为妊娠≥20周的胎儿在出生前或出生期间死亡。世界卫生组织将死胎定义为28周后的胎儿死亡。全世界每年有近 200 万例死产 (1)。既往死产会增加后续妊娠中胎儿死亡的风险 。

参考文献 1.World Health Organization: Stillbirth.访问时间：2024 年 3 月。

死产的病因 晚期妊娠死胎的原因可能是有母亲、胎盘、或胎儿解剖或遗传异常 (见表死产的常见原因)几方面。 表格 死产的一些原因和危险因素 表格 并发症 如果胎儿在晚期妊娠或邻近足月时死亡，但仍留在子宫内数周，可能发生消耗性凝血病甚至弥散性血管内凝血（DIC）。

死产的诊断 病史和体格检查

确认病因的检测 死产的诊断是基于临床的。 明确死产病因的检查包括以下各项： 死产胎儿的一般检查（例如，外貌、体重、身长、头围 [1])

胎儿尸检、核型和微阵列评估

检查胎盘

母亲全血细胞计数作为贫血或白细胞增多症的证据

Kleihauer-Betke试验

直接筛查获得性血栓性疾病，包括抗磷脂抗体（狼疮抗凝剂、抗心磷脂抗体[IgG和IgM]、抗beta2糖蛋白I抗体[IgG和IgM]）检测

促甲状腺激素 (TSH)，如果异常，游离 T4（甲状腺素）

糖尿病筛查（HbA1C)

TORCH检测（弓形虫[IgG和IgM]，其他病原体[如细小病毒B19，水痘带状疱疹病毒]，风疹，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒）

快速血清反应素试验（RPR）

药物检测 遗传性血栓形成倾向的检测存在争议，不常规推荐。 死产与遗传性血栓性疾病的关联尚不清楚，但似乎关联不强，除了可能的V因子 Leiden突变。 当在胎盘中检测到严重异常、发生宫内生长受限或女性有个人或家族病史时，可以考虑进行检测（例如，对于因子 V Leiden） 血栓栓塞性疾病 (1)。 通常，病因不明。

诊断参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine: Management of stillbirth.Obstetric Care Consensus No. 10, 2020.重申2021年。

死胎的治疗 必要时清宫

常规产后护理

情感支持 流产可自然发动。 若未发动，应通过药物（如，催产素）或根据孕周大小手术引产（如，扩宫颈及清宫术[D & E], 术前用渗透剂，或联合米索前列醇扩张宫颈，完成宫颈准备。 妊娠物排出以后，有时需行清宫术清除残留的胎盘组织。若死产发生在妊娠早期，则更有可能发生妊娠物残留。 一旦发生DIC，应快速积极处理，必要时输血或血制品。 分娩后的处理与活产相同。 患者夫妇常感到非常悲哀，需要情感支持，有时需接受正规的心理咨询。此次胎儿死亡的病因与患者下一次妊娠的风险相关，应与患者讨论。