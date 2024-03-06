死胎是指妊娠≥ 20 周（某些定义中 > 28 周）的胎儿死亡。管理是分娩和产后护理。对母亲和胎儿进行检查以明确原因。
根据定义，死产包括胎儿的死亡。在美国，死胎被定义为妊娠≥20周的胎儿在出生前或出生期间死亡。世界卫生组织将死胎定义为28周后的胎儿死亡。全世界每年有近 200 万例死产 (1)。既往死产会增加后续妊娠中胎儿死亡的风险 。
参考文献
1.World Health Organization: Stillbirth.访问时间：2024 年 3 月。
死产的病因
晚期妊娠死胎的原因可能是有母亲、胎盘、或胎儿解剖或遗传异常 (见表死产的常见原因)几方面。
并发症
如果胎儿在晚期妊娠或邻近足月时死亡，但仍留在子宫内数周，可能发生消耗性凝血病甚至弥散性血管内凝血（DIC）。
死产的诊断
病史和体格检查
确认病因的检测
死产的诊断是基于临床的。
明确死产病因的检查包括以下各项：
死产胎儿的一般检查（例如，外貌、体重、身长、头围 [1])
胎儿尸检、核型和微阵列评估
检查胎盘
母亲全血细胞计数作为贫血或白细胞增多症的证据
Kleihauer-Betke试验
直接筛查获得性血栓性疾病，包括抗磷脂抗体（狼疮抗凝剂、抗心磷脂抗体[IgG和IgM]、抗beta2糖蛋白I抗体[IgG和IgM]）检测
促甲状腺激素 (TSH)，如果异常，游离 T4（甲状腺素）
糖尿病筛查（HbA1C)
TORCH检测（弓形虫[IgG和IgM]，其他病原体[如细小病毒B19，水痘带状疱疹病毒]，风疹，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒）
快速血清反应素试验（RPR）
遗传性血栓形成倾向的检测存在争议，不常规推荐。 死产与遗传性血栓性疾病的关联尚不清楚，但似乎关联不强，除了可能的V因子 Leiden突变。 当在胎盘中检测到严重异常、发生宫内生长受限或女性有个人或家族病史时，可以考虑进行检测（例如，对于因子 V Leiden） 血栓栓塞性疾病 (1)。
通常，病因不明。
诊断参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine: Management of stillbirth.Obstetric Care Consensus No. 10, 2020.重申2021年。
死胎的治疗
必要时清宫
常规产后护理
情感支持
流产可自然发动。 若未发动，应通过药物（如，催产素）或根据孕周大小手术引产（如，扩宫颈及清宫术[D & E], 术前用渗透剂，或联合米索前列醇扩张宫颈，完成宫颈准备。
妊娠物排出以后，有时需行清宫术清除残留的胎盘组织。若死产发生在妊娠早期，则更有可能发生妊娠物残留。
一旦发生DIC，应快速积极处理，必要时输血或血制品。
分娩后的处理与活产相同。
患者夫妇常感到非常悲哀，需要情感支持，有时需接受正规的心理咨询。此次胎儿死亡的病因与患者下一次妊娠的风险相关，应与患者讨论。
关键点
死产是指妊娠≥20周（在某些定义中＞28周）时的胎儿死亡（胎儿死亡）。
死产的原因有很多（母亲，胎儿或胎盘）。
如果子宫排空延迟，可能会继发弥漫性血管内凝血。
可行相关检查以明确病因；然而，病因往往不明。
通过药物诱导或手术排空子宫，并为父母提供情感支持。