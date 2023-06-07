肾性贫血是一种低增生性贫血，主要由红细胞生成素（EPO）生成不足或红细胞对EPO反应减低所引起；常为正细胞正色素性贫血。治疗包括纠正原发疾病及补充EPO，必要时可补充铁剂。
（参见红细胞生成减少概述。)
慢性肾脏病引起的贫血是由多因素共同作用导致的。
最常见的机制是
促红细胞生成素 (EPO) 生成减少导致的低增殖
EPO 的缺乏导致赤铁酮生产的丧失，导致铁调素抑制的丧失和铁螯合增加（如在 慢性病贫血—1)。
其它因素还包括
因血小板功能失调、透析和/或血管发育不良导致的失血
骨髓对 EPO 的抵抗
继发性甲状旁腺功能亢进
尿毒症（导致红细胞存活时间缩短）
肾脏EPO生成不足和贫血的严重程度与肾功能不全的程度无明显相关性；当肌酐的清除率<45mL/min (< 0.75 mL/s/m2)时即会发生贫血。 肾小球损害（如由于淀粉样变性，糖尿病肾病）常因排泄功能衰竭从而引起最严重的贫血。
参考文献
1.Kautz L, Jung G, Valore EV, et al: Identification of erythroferrone as an erythroid regulator of iron metabolism.Nat Genet 46:678–684, 2014.doi: 10.1038/ng.2996
肾性贫血的诊断
全血细胞计数（CBC），网织红细胞计数和外周涂片
肾性贫血的诊断依据是存在肾功能不全，正细胞性贫血及外周网织红细胞减少。
骨髓检查可见红细胞增生不良。红细胞碎片在外周涂片，特别是如果存在血小板减少，提示微血管病性溶血性贫血，并需要进一步的调查和治疗。
肾性贫血的治疗
治疗潜在肾脏疾病
有时，重组 促红细胞生成素 和 铁 补充剂
肾性贫血的治疗针对
改善肾功能
红细胞生成增加
如能使肾功能恢复正常，贫血可以慢慢被纠正。
重组EPO可改善慢性肾脏病患者的贫血并减少输血需求，通常在血红蛋白<10 g/dL（<100 g/dL）时开始使用。对于接受长期透析的患者，重组促红细胞生成素（例如促红细胞生成素α或达比促红细胞生成素α）与铁补充剂是首选治疗方法。然而，由于 EPO 产量减少和骨髓对 EPO 产生抗性，重组 EPO 剂量可能需要更高。目标是血红蛋白为 10 至 11.5 g/dL（100 至 115 g/L）。当Hb上升至>12~13g/dL时会产生一定的副作用（如，静脉血栓、心肌梗死、死亡），因此需严密监测血红蛋白水平 (120~130 g/L)。低剂量的EPO用于未接受透析的慢性肾病患者。
此外，需要充足的铁储备以确保对重组 EPO 的充分反应，以及 同时补铁 经常需要。血红蛋白<10 g/dL（<100 g/L）、铁蛋白≤500 ng/mL（<500微克/L）和转铁蛋白饱和度（TSAT）≤30%的患者应考虑静脉注射铁。
在几乎所有情况下，红细胞增殖将在8到12周后达到高峰。
缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶（HIF-PH）抑制剂（如达普罗达）是透析患者的口服选择。HIF-PH抑制剂通过阻止HIF降解来增加内源性红细胞生成素水平。HIF-PH 抑制剂似乎会产生与红细胞生成刺激剂相似的血红蛋白增加，并具有相似的心血管不良后果发生率 (1）；然而，缺乏长期安全数据。
治疗参考文献
1.Singh AK, Carroll K, Perkovic V, et al: Daprodustat for the Treatment of Anemia in Patients Undergoing Dialysis. N Engl J Med 2021;385(25):2325-2335.doi:10.1056/NEJMoa2113379