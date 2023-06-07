肾性贫血是一种低增生性贫血，主要由红细胞生成素（EPO）生成不足或红细胞对EPO反应减低所引起；常为正细胞正色素性贫血。治疗包括纠正原发疾病及补充EPO，必要时可补充铁剂。

（参见红细胞生成减少概述。)

慢性肾脏病引起的贫血是由多因素共同作用导致的。

最常见的机制是

促红细胞生成素 (EPO) 生成减少导致的低增殖

EPO 的缺乏导致赤铁酮生产的丧失，导致铁调素抑制的丧失和铁螯合增加（如在 慢性病贫血—1)。

其它因素还包括

因血小板功能失调、透析和/或血管发育不良导致的失血

骨髓对 EPO 的抵抗

继发性甲状旁腺功能亢进

尿毒症（导致红细胞存活时间缩短）

肾脏EPO生成不足和贫血的严重程度与肾功能不全的程度无明显相关性；当肌酐的清除率<45mL/min (< 0.75 mL/s/m2)时即会发生贫血。 肾小球损害（如由于淀粉样变性，糖尿病肾病）常因排泄功能衰竭从而引起最严重的贫血。

参考文献 1.Kautz L, Jung G, Valore EV, et al: Identification of erythroferrone as an erythroid regulator of iron metabolism.Nat Genet 46:678–684, 2014.doi: 10.1038/ng.2996

肾性贫血的诊断 全血细胞计数（CBC），网织红细胞计数和外周涂片 肾性贫血的诊断依据是存在肾功能不全，正细胞性贫血及外周网织红细胞减少。 骨髓检查可见红细胞增生不良。红细胞碎片在外周涂片，特别是如果存在血小板减少，提示微血管病性溶血性贫血，并需要进一步的调查和治疗。