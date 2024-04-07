低磷酸盐血症引起贫血和口形红细胞增多症

口形红细胞增多症是一种罕见的红细胞疾病，红细胞中心正常的淡染区变为口形状或裂隙状。口形红细胞增多症可以是

先天性

获得性

先天性的或获得性的;两者都可以没有症状或导致溶血。如果出现症状，主要是由贫血引起。

先天性口形红细胞增多症为罕见的常染色体显性遗传病。这可能会导致严重的 溶血性贫血 这种现象在生命早期就表现出来。红细胞膜对单价阳离子（钠和钾）的通透性较高，而二价阳离子和阴离子的转运正常。脾切除术可能会改善严重病例的贫血，但应仔细考虑脾切除术后血栓栓塞事件的增加（1) 且脾切除术的治疗益处不太明确。

获得性口形细胞增多症伴溶血性贫血主要发生在过量饮酒后。停止饮酒2周后，外周血涂片上的口形红细胞和溶血现象可消失。