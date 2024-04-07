当血红蛋白转化为胆红素的能力超过肝脏结合和排泄胆红素的能力时，就会发生未结合（间接）高胆红素血症和黄疸。胆红素的分解代谢可引起粪便中的粪胆素和尿液中的尿胆原增加，有时可产生胆石症。

肾脏产生促红细胞生成素的增加 对随之而来的贫血的反应导致骨髓加速红细胞的产生和释放，从而导致网状红细胞增多症。