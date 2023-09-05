循环抗凝物质引起的凝血功能障碍

循环中的抗凝物质通常是自身抗体，在体内可中和特定的凝血因子（如，针对VIII因子或V因子的自身抗体），在体外可抑制磷脂蛋白复合物（抗磷脂抗体）。有时，后一种类型的自身抗体在体内与凝血酶原磷脂复合物结合而引起出血。
(参见于凝血功能障碍的概述。)
有严重出血的患者，若将病人血浆与正常血浆1：1混合不能纠正部分凝血酶时间(PTT)或凝血酶原时间(PT)的延长，则需怀疑循环中存在抗凝物质。
针对蛋白/磷脂复合物的自身抗体通常会导致动脉和/或静脉血栓形成(抗磷脂综合征[APS])。APS中血栓形成的确切病理生理机制尚不清楚。尽管蛋白磷脂自身抗体经常与β2-糖蛋白-1结合，但尚不清楚这种相互作用是如何引发血栓形成的。在一组患者中，这种自身抗体与凝血酶原-磷脂复合物结合，导致低凝血酶原血症及出血。
因子 VIII 和因子 IX 抑制剂
30%的重型血友病A患者在反复输注正常的Ⅷ因子作为替代治疗后可出现一种并发症，即产生Ⅷ因子的同种抗体 (1)。 非血友病患者偶尔也会产生Ⅷ因子抗体，如在产后的妇女中，其为潜在系统性自身免疫性疾病或短暂的免疫调节异常性疾病的一种表现，或见于没有明显的其他基础疾病证据的老年患者。存在Ⅷ因子抗凝物的患者可发生致命性出血。
同样，重度血友病 B患者可产生针对因子 IX的同种抗体，但这种情况不太常见，仅发生约2%至 3% （2）。
含Ⅷ因子抗体的血浆PTT会延长，且当正常的血浆或其他含Ⅷ因子的物质以1：1与患者的血浆混合其无法得到纠正。混合后应立即进行该试验，并在孵育后重复该试验。对因子IX抗体进行类似的测试。
参考文献
1.Iorio A, Fischer K, Makris M.Large scale studies assessing anti-factor VIII antibody development in previously untreated haemophilia A: what has been learned, what to believe and how to learn more. Br J Haematol 2017;178(1):20-31.doi:10.1111/bjh.14610
2.Puetz J, Soucie JM, Kempton CL, Monahan PE; Hemophilia Treatment Center Network (HTCN) Investigators.Prevalent inhibitors in haemophilia B subjects enrolled in the Universal Data Collection database. Haemophilia 2014;20(1):25-31.doi:10.1111/hae.12229
治疗
对于无血友病的患者，使用环磷酰胺、皮质类固醇或利妥昔单抗来消除抑制剂
在血友病患者中，通过长期大剂量因子替代诱导免疫耐受来消除抑制剂
对于没有血友病但出现因子抑制剂的患者，可以使用环磷酰胺、皮质类固醇或利妥昔单抗（淋巴细胞上 CD20 的单克隆抗体）治疗来抑制自身抗体的产生。 在一些患者中，自身抗体可能会自发消失。
在 A 型血友病患者中，通过使用高剂量 VIII 因子替代诱导免疫耐受来消除 VIII 因子抑制剂。有些方案包括对难治性疾病患者进行免疫抑制。
对于 B 型血友病和 因子IX 抑制剂，暴露于 因子IX 可以引起 过敏反应 和 肾病综合征。脱敏 因子IX 与免疫抑制相结合是促进这些患者免疫耐受诱导的潜在策略。
重组人 VIIa 因子用于治疗具有抑制剂的 A 型或 B 型血友病患者或产生 VIII 因子或 IX 因子自身抗体的无血友病患者的急性出血发作。活化凝血酶原复合物浓缩物还可用于治疗患有或不患有血友病 A 的 VIII 因子抑制剂患者的出血。因为活化的凝血酶原复合物浓缩物含有 因子IX，它们不能用于治疗患者 因子IX 抑制剂。(1).
Emicizumab 是一种重组人源化双特异性单克隆抗体，可与 因子 IX 和因子 X 结合，将它们连接成因子 Xase 样活性复合物，从而消除对因子 VIII 的需求。Emicizumab可用于预防或减少使用VIII因子抑制剂的A型血友病患者的出血频率。
Fitusiran和conizumab正在研究用于治疗获得性抗VIII因子或抗-IX 抗体(2, 3)。
采用B结构域耗竭的重组猪VIII因子（4）减少与抗人VIII因子抗体抑制剂的交叉反应也正在进行临床试验。
治疗参考文献
1.Kruse-Jarres R, Kempton CL, Baudo F, et al.Acquired hemophilia A: Updated review of evidence and treatment guidance. Am J Hematol 2017;92(7):695-705.doi:10.1002/ajh.24777
2.Sehgal A, Barros S, Ivanciu L, et al: An RNAi therapeutic targeting antithrombin to rebalance the coagulation system and promote hemostasis in hemophilia.Nat Med 21:492–497, 2015.
3.Chowdary P, Lethagen S, Friedrich U, et al: Safety and pharmacokinetics of anti-TFPI antibody (concizumab) in healthy volunteers and patients with hemophilia: A randomized first human dose trial.J Thromb Haemost 13:743–754, 2015.
4.Kempton CL, Abshire TC, Deveras RA, et al: Pharmacokinetics and safety of OBI-1, a recombinant B domain-deleted porcine factor VIII in subjects with hemophilia A.Haemophilia 18:798–804, 2012.