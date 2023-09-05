循环抗凝物质引起的凝血功能障碍

对于无血友病的患者，使用环磷酰胺、皮质类固醇或利妥昔单抗来消除抑制剂

在血友病患者中，通过长期大剂量因子替代诱导免疫耐受来消除抑制剂

对于没有血友病但出现因子抑制剂的患者，可以使用环磷酰胺、皮质类固醇或利妥昔单抗（淋巴细胞上 CD20 的单克隆抗体）治疗来抑制自身抗体的产生。 在一些患者中，自身抗体可能会自发消失。

在 A 型血友病患者中，通过使用高剂量 VIII 因子替代诱导免疫耐受来消除 VIII 因子抑制剂。有些方案包括对难治性疾病患者进行免疫抑制。

对于 B 型血友病和 因子IX 抑制剂，暴露于 因子IX 可以引起 过敏反应 和 肾病综合征。脱敏 因子IX 与免疫抑制相结合是促进这些患者免疫耐受诱导的潜在策略。

重组人 VIIa 因子用于治疗具有抑制剂的 A 型或 B 型血友病患者或产生 VIII 因子或 IX 因子自身抗体的无血友病患者的急性出血发作。活化凝血酶原复合物浓缩物还可用于治疗患有或不患有血友病 A 的 VIII 因子抑制剂患者的出血。因为活化的凝血酶原复合物浓缩物含有 因子IX，它们不能用于治疗患者 因子IX 抑制剂。(1).

Emicizumab 是一种重组人源化双特异性单克隆抗体，可与 因子 IX 和因子 X 结合，将它们连接成因子 Xase 样活性复合物，从而消除对因子 VIII 的需求。Emicizumab可用于预防或减少使用VIII因子抑制剂的A型血友病患者的出血频率。

Fitusiran和conizumab正在研究用于治疗获得性抗VIII因子或抗-IX 抗体(2, 3)。

采用B结构域耗竭的重组猪VIII因子（4）减少与抗人VIII因子抗体抑制剂的交叉反应也正在进行临床试验。