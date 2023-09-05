凝血功能障碍性疾病的概述

初始检查的正常结果可排除多数出血性疾病。主要例外情况为

血管性血友病是常见的疾病，与之相关的VIII因子缺乏常不能使PTT延长。如果患者早期的检查结果是正常的，但伴有出血的症状和体征，存在家族出血史，需针对VWD进行检查，检测血浆血管性血友病因子(VWF)抗原，瑞斯托菌素辅因子活性（间接测试 VWF的功能），VWF 多聚体类型和VIII因子水平。

遗传性出血性毛细血管扩张症（也称奥-韦-朗综合征）是一种血管畸形的遗传性疾病。这种疾病的患者在面部、嘴唇、口腔和鼻腔粘膜以及指尖和脚趾上有小的红到紫色的病变。他们可能会经历鼻粘膜和胃肠道的反复出血，并且可能还会引起动静脉畸形的其他潜在严重后果。