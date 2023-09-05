凝血功能障碍性疾病的概述

凝血系统、血小板或血管性疾病均可导致异常的出血。凝血功能障碍可分为获得性及遗传性。
获得性凝血功能障碍的主要原因 有
严重的肝病（如肝硬化、暴发性肝炎、急性妊娠期脂肪肝）可能通过损害凝血因子合成来干扰止血。由于所有凝血因子均在肝内合成(肝细胞和肝dou内皮细胞)，故在严重的肝脏疾病中，凝血酶原时间(PT)和部分凝血酶原时间(PTT)均会延长。（PT结果通常以INR[国际标准化比值]进行报告。）少数情况下，失代偿性的肝脏疾病会因alpha-2抗纤溶酶的合成减少而引起纤维蛋白过度溶解和出血。
最常见的遗传性止血功能障碍性疾病 是
最常见的遗传性凝血功能障碍性疾病是
凝血功能障碍性疾病检测
怀疑凝血功能障碍的患者需要从实验室评估开始。
凝血酶原时间（PT）和部分凝血活酶时间（PPT）
全血细胞计数（CBC）及血小板计数
外周血涂片
上述检查结果可缩小诊断范围，并可指导进一步检查。
正常结果
初始检查的正常结果可排除多数出血性疾病。主要例外情况为
血管性血友病是常见的疾病，与之相关的VIII因子缺乏常不能使PTT延长。如果患者早期的检查结果是正常的，但伴有出血的症状和体征，存在家族出血史，需针对VWD进行检查，检测血浆血管性血友病因子(VWF)抗原，瑞斯托菌素辅因子活性（间接测试 VWF的功能），VWF 多聚体类型和VIII因子水平。
遗传性出血性毛细血管扩张症（也称奥-韦-朗综合征）是一种血管畸形的遗传性疾病。这种疾病的患者在面部、嘴唇、口腔和鼻腔粘膜以及指尖和脚趾上有小的红到紫色的病变。他们可能会经历鼻粘膜和胃肠道的反复出血，并且可能还会引起动静脉畸形的其他潜在严重后果。
血小板减少症
如果存在 血小板减少症 ，外周血涂片常可提示原因。
如果血涂片正常，应检查患者有无HIV感染 和丙型肝炎 。如果这些测试是阴性的，且患者未怀孕，未服用已知会导致血小板破坏的药物，则可能发生免疫性血小板减少症（ITP）。
如果涂片还显示 溶血迹象 （破碎的红细胞）， 血栓性血小板减少性紫癜 （TTP）或 溶血尿毒症综合征 （HUS）应该被怀疑。“经典” HUS发生于由志贺样毒素引起的出血性结肠炎患者，在感染几种Escherichia coli血清型时发生。一种“非典型”HUS可发生在具有先天性异常补体途径的个体中，但发生率极低。TTP和HUSCoomb试验均为阴性。
如果CBC和外周血涂片显示其他细胞减少或未成熟的白细胞，则应怀疑血液学异常影响多种细胞类型。骨髓穿刺抽吸和活检是诊断必需的。
PTT延长而血小板和PT正常
PTT延长且血小板计数和PT正常提示血友病A或B，需要进行因子VIII和IX检测。特异性延长PTT的抑制剂包括VIII因子的自身抗体和蛋白磷脂复合物的抗体（狼疮抗凝剂）。当PTT延长且不能被1：1混合的正常血浆所纠正时，需考虑存在抑制物。对于凝血因子 VIII 正常且 因子IX 水平，还应考虑因子 XI 缺乏（血友病 C 或罗森塔尔病）。XI 因子缺乏症在德系犹太血统患者中尤为常见。
PT延长而血小板和PTT正常
延长的血小板计数和PTT正常提示因子VII缺乏。先天性因子VII缺乏是罕见的；然而，在开始华法林抗凝治疗的患者、早期维生素K缺乏症患者或早期肝病患者中，血浆中因子VII的半衰期较短，导致因子VII比其他依赖维生素K的凝血因子更快地降至低水平。
PT和PTT延长伴血小板减少
血小板计数正常的PT或PTT延长
肝病或血小板计数正常时可能会出现延长的 PT 或 PTT 维生素K缺乏症，或使用华法林、普通肝素、直接口服抗凝剂（阿哌沙班、达比加群、依度沙班、利伐沙班）抗凝期间，或直接口服抗凝剂 凝血酶 抑制剂（阿加曲班、比伐卢定——见表 遗传性凝血缺陷的实验室检查结果筛查和治疗）。
肝病 可根据病史或体格检查结果(如黄疸、肝大、脾大、毛细血管扩张)进行怀疑，并通过发现血清转氨酶和胆红素升高进行确认。