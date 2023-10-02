大多数患者需要实验室评估（见表 止血的实验室检查）。首先应进行检查是

全血细胞计数和血小板计数

外周血涂片

凝血酶原时间（PT）和部分凝血活酶时间（PPT）

筛查试验评估止血的成分，包括循环血小板数量和血浆凝血途径（见图凝血途径）。出血性疾病最常用的筛查指标是：血小板计数、PT和PTT。如果结果异常，特异性的检查常可明确诊断。纤维蛋白降解产物水平的测定可了解体内纤维蛋白溶解的活性（在DIC中常继发于过度凝血）。

凝血酶原时间（PT）可以检查外源性凝血途径和凝血共同途径的异常（因子Ⅶ，Ⅹ，Ⅴ，凝血酶原[II]和纤维蛋白原）。PT以国际标准化指数（INR）来呈现，它反映患者的PT与实验室对照PT的比值；INR可控制不同实验室使用不同试剂所产生的误差。因商用试剂和仪器的差异很大，故每个实验室均应有自己的PT和PTT的正常参考值；PT正常值范围一般在10~13秒之间。INR>1.5或PT比实验室正常对照值延长≥3秒常提示异常，并需要进一步检查。PT在获得性凝血异常（如维生素K缺乏、肝病、DIC）的筛查中有意义。INR 用于监测口服维生素 K 拮抗剂的治疗，华法林。

部分凝血活酶时间（PTT）用以检查内源性凝血途径和共同途径因子的异常（前激肽酶；高分子量激肽酶原；因子XII，XI，X，IX，VIII和Ⅴ；凝血酶 [II];原和纤维蛋白原）。除了Ⅶ因子（由PT测定）和ⅩⅢ因子(由因子XIII测定)以外，所有凝血因子缺乏都可用PTT检测。正常值范围一般在28~34秒。正常结果提示在该途径中至少30％的凝血因子存在于检测血浆中。肝素可延长PTT，PTT常用以监控肝素的治疗。 延长PTT的抑制剂，包括Ⅷ因子的自身抗体（参见 血友病和循环抗凝剂引起的凝血障碍）和狼疮抗凝剂。后者是一种针对蛋白质-磷脂复合物的抗体，存在于患有以下疾病的患者的血浆中系统性红斑狼疮和其他自身免疫性疾病，是血栓形成状态的标志（另见 血栓性疾病）。

PT和PTT的延长可能反映

凝血因子的缺乏

存在凝血途径的抑制物（包括循环中存在的凝血酶或Xa因子的直接口服抗凝剂）

如果一种或多种凝血因子的检测结果示减少不超过70％，PT和PTT不会延长。为明确是否存在一种或多种凝血因子缺乏或存在抑制物，可将患者血浆和正常人的血浆以1：1进行混合且需要重复实验。因为该混合物至少含有正常水平凝血因子的50%，如果混合后不能完全纠正延长的时间，则表明血浆存在抗凝物质。

出血时间测试的可重复性不够可靠，无法用于临床决策。

表格 止血阶段的实验室检查 表格

初始检查的正常结果可排除多数出血性疾病。主要排除的是VWD和遗传性出血性毛细血管扩张症。 VWD是常见的疾病，与之相关的VIII因子缺乏常不能使PTT延长。 如果患者早期的检查结果是正常的，但伴有出血的症状和体征，存在家族出血史，需针对VWD进行检查，检测血浆VWF抗原，瑞斯托菌素辅因子活性（测量 VWF 功能的间接测试），VWF多聚体类型和VIII因子水平。

如果存在血小板减少，外周血涂片常可提示病因（见表 血小板减少性疾病的外周血表现）。 如果涂片没有显示其他异常的证据，则应检测患者 艾滋病毒感染。 如果HIV检查结果为阴性，患者没有妊娠或服用某种明确可导致血小板破坏的药物，则可能为 免疫性血小板减少。如果存在溶血的表现（外周血涂片见红细胞碎片，Hb水平下降），则需考虑DIC、血栓性血小板减少性紫癜（TTP）或溶血尿毒综合征（HUS），尽管有时其他溶血性疾病也可导致这些表现。HUS发生在伴有出血性大肠炎的患者中。TTP和HUSCoomb试验均为阴性。如果全血细胞计数或外周血涂片提示有其他细胞减少或者异常白细胞，则需考虑多种细胞类型受累的血液系统疾病，此时需行骨髓穿刺和活检帮助诊断。

PTT延长而血小板和PT正常提示 血友病A或B 。需要进行因子VIII, IX和XI检测。特异性延长PTT的抑制剂包括VIII因子的自身抗体和蛋白磷脂复合物的抗体（狼疮抗凝剂）。当PTT延长且不能被1：1混合的正常血浆所纠正时，需考虑存在抑制物。

PT延长而血小板和PTT正常提示VII因子缺乏。先天性因子VII缺乏是罕见的;然而，血浆中因子7的半衰期较短，导致因子7在开始华法林抗凝或早期维生素 K 缺乏或早期肝病患者中比其他依赖维生素K的凝血因子更快地降低到低水平。

PT和PTT延长合并血小板减少提示DIC，尤其与产科并发症、败血症、肿瘤或休克相关。通过一系列检检查发现D-二聚体（纤维蛋白降解产生）进行性升高和血浆纤维蛋白原进行性下降可确诊。肝硬化 可导致 PT 和 PTT 延长以及血小板减少症，因为肝细胞产生所有凝血因子（因子 VIII 除外）和血小板生成素（主要血小板生长因子）。

血小板计数正常的延长PT或PTT 发生于肝脏疾病或维生素K缺乏或在使用华法林、普通肝素或抑制凝血酶或因子Xa的直接口服抗凝剂进行抗凝治疗期间。根据病史考虑肝病，通过血清转氨酶和胆红素水平升高而得以确诊的患者，建议进行肝炎指标的检查。

影像学检查常用来检查出血性疾病患者的潜在出血点。例如，严重头痛、头部外伤、意识障碍的患者需行头颅CT检查。腹痛或有其他提示腹腔内或腹膜后出血症状的患者，须进行腹部CT检查。