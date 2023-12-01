（继发性红细胞增多症）

继发性红细胞增多症的常见病因包括

吸烟

慢性动脉性低氧血症

肿瘤（肿瘤相关的红细胞增多）

使用雄激素类固醇

内源性促红细胞生成素的使用

少见病因包括某些先天性疾病，比如

高氧亲和力血红蛋白病

红细胞生成素 受体突变

楚瓦什红细胞增多症（其中基因突变 虚拟HL 基因影响缺氧感知途径并增加 促红细胞生成素 生产。）

从右到左肺动静脉分流

脯氨酸羟化酶2和缺氧诱导因子2alpha（HIF-2α）突变

假性红细胞增多可以发生于血液浓缩时（如，烧伤，腹泻或利尿剂）。

在吸烟的患者中，可逆性红细胞增多主要是由于血液碳氧血红蛋白浓度升高导致组织缺氧所致，并且通常会出现血浆容量减少。戒烟后水平将恢复正常。

慢性低氧血症的患者（动脉血红蛋白氧浓度<92%），通常由肺部疾患、自右向左分流、肾移植、长期处于高海拔地区或换气不足综合征所致，进而引起红细胞增多。主要的治疗是改善基础疾病，但氧疗可能有效，放血疗法可以降低血黏度并改善症状。因为在某些情况下，红细胞压积升高是生理性的，放血疗法应限制在缓解症状所需的范围内（与真性红细胞增多症相反，目标是使血细胞比容正常化）。

当肾脏肿瘤、囊肿、肝瘤、小脑血管母细胞瘤或子宫平滑肌瘤分泌促红细胞生成素时，可发生肿瘤相关性红细胞增多症。切除病变可治愈该病。

高氧亲和力血红蛋白病非常少见。如果有红细胞增多症家族史的患者要考虑此病；通过测定P50（血红蛋白饱和度为50%时的动脉氧分压），如有可能，测定完整的氧合血红蛋白解离曲线，可明确诊断 （参见图氧合血红蛋白解离曲线）。标准的血红蛋白电泳可能是正常的，但不能排除引起红细胞增多的病因。