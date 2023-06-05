巨球蛋白血症是一种恶性浆细胞病，为B细胞分泌过多的IgM型M蛋白所致。临床表现可能包括高黏滞血症、出血、反复感染、全身淋巴结肿大和肝脾肿大。诊断有赖于骨髓检查和发现M蛋白。治疗包括缓解高黏滞血症的血浆置换，以及包含烷化剂、皮质类固醇、核苷类似物、布鲁顿氏酪氨酸激酶 （BTK）抑制剂，venetoclax或单克隆抗体的全身性治疗。

（参见浆细胞疾病概述。）

巨球蛋白血症是一种少见的B细胞肿瘤，在临床上与淋巴瘤疾病相似程度要比多发性骨髓瘤和其他浆细胞疾病更高。原因不明，尽管某些类型已明确基因突变与疾病有关。男性较女性易受累。患者的中位年龄为 65 岁。

巨球蛋白血症是继骨髓瘤之后占第二位的单克隆丙种球蛋白相关的恶性疾病。其他疾病中，也可有IgM型M蛋白(单克隆免疫球蛋白，可由重链、轻链或仅一种链组成)过度累积，引起与巨球蛋白血症类似的临床表现。5%的B细胞非霍奇金淋巴瘤患者出现少量单克隆IgM成分；这种情况称为巨球蛋白血症性淋巴瘤。此外，IgM型M蛋白偶见于慢性淋巴细胞白血病或其他淋巴细胞增殖性疾病。

巨球蛋白血症的临床表现包括出血、反复感染、全身淋巴结肿大和肝脾肿大。不太常见的是，由于血浆中循环的大量高分子量单克隆 IgM蛋白，患者会出现高粘血症，但大多数患者不会出现与高 IgM 水平相关的问题。一些蛋白是针对自身IgG（类风湿因子）或Ⅰ抗原（冷凝集素）的抗体。大约10%是冷球蛋白。5%患者可发生淀粉样变性。

巨球蛋白血症的症状和体征 大多患者无症状，但有些患者可出现贫血和高黏滞综合征的症状：疲劳、虚弱、皮肤沉积、皮肤和黏膜出血、视觉障碍、头痛、周围神经病的症状和其他多种神经系统表现。血浆容量增加可引起心功能衰竭。也可发生寒冷过敏、雷诺现象、反复的细菌感染。 检查时可发现全身淋巴结肿大、肝脾肿大和紫癜（很少是首发表现）。视网膜静脉明显充血和局限性狭窄，类似香肠状，提示高黏滞综合征。病程晚期可出现视网膜出血、渗出、微动脉瘤和视神经乳头水肿。 经验与误区

巨球蛋白血症的诊断 包含血小板的全血细胞计数（CBC）、红细胞指数和外周血涂片

血浆蛋白电泳后进行血、尿免疫固定电泳和免疫球蛋白水平定量分析和血清游离轻链水平

血浆黏度检查

骨髓检查，包括特定突变的检测，例如 MYD88 和 CXCR4

有时可行淋巴结活检 有高黏滞血症或其他典型症状的患者，特别是存在贫血时，应怀疑巨球蛋白血症。然而，该病通常在蛋白电泳时发现M蛋白并通过免疫固定电泳证实为IgM，才偶然得以诊断。 实验室检查包括评价浆细胞病的检查（见多发性骨髓瘤），还包括冷球蛋白、类风湿因子和冷凝集素检查，凝血功能以及直接抗球蛋白Coombs试验。 典型的表现是中度正细胞正色素性贫血，显著的红细胞缗钱样改变和红细胞沉降率（ESR）升高。偶见白细胞减少、淋巴细胞相对增多和血小板减少。可能存在冷球蛋白、类风湿因子或冷凝集素。如果存在冷凝集素，直接Coombs试验通常为阳性。可能出现多种凝血因子和血小板功能的异常。如果存在冷凝集素、冷球蛋白血症或高黏滞血症，常规血液学检查可能是有误差。大约一半的患者的正常免疫球蛋白是降低的。 浓缩尿的免疫固定电泳检查常出现单克隆轻链（更常为κ），但常规的本周蛋白尿并不常见。 骨髓象可见浆细胞、淋巴细胞、浆细胞样淋巴细胞和肥大细胞有程度不等的升高。淋巴样细胞中可能存在过碘酸雪夫（PAS）染色阳性的物质。如果骨髓检查正常，需进行淋巴结活检，并且常被认为是弥漫性分化良好的或浆细胞性的淋巴细胞淋巴瘤。 测量血浆粘度以确认可疑的高粘度。当存在高粘度时，血浆粘度通常为 > 4.0 毫帕秒（正常情况下，1.4 至 1.8 毫帕秒）（1)。视网膜荧光素血管造影术也可用于显示高粘度。 诊断参考文献 1 Gertz MA: Waldenstrom macroglobulinemia: 2023 update on diagnosis, risk stratification, and management.Am J Hematol98:348-358, 2023.doi:10.1002/ajh.26796