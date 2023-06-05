（免疫球蛋白结构特征和分类，见抗体。）

在骨髓形成后，未分化的B细胞进入外周淋巴组织，如淋巴结、脾脏、消化道（如，Peyer结节）。在这些部位，它开始分化成只对有限抗原应答的成熟细胞。遇到合适的抗原后，一些B细胞发生克隆增殖而转化为浆细胞。每个克隆性的浆细胞系只合成一种特异的免疫球蛋白抗体，并由2个相同的重链（gamma[γ]，mu[μ]，alpha[α]，delta[δ]，或epsilon[ε]）和2个相同的轻链（kappa[κ]或lambda[λ]）构成。正常情况下，轻链产生稍有增加，尿中可有少量游离的多克隆轻链（≤40mg/24h）分泌。

在浆细胞疾病中，骨髓中一个克隆的过度增殖导致其产物——单克隆免疫球蛋白（M蛋白）的血清水平相应升高。M蛋白可由重链和轻链组成，也可只有其中一种。

浆细胞增殖和M蛋白形成的并发症包括：

对器官的损害（尤其是肾脏，由于高钙血症 或恶性浆细胞分泌的有毒轻链）：某些M蛋白显示出针对自身抗原的抗体活性。

免疫力受损：其他免疫球蛋白的产生减少和 T 细胞反应受损。

出血倾向：M蛋白可能包被血小板，灭活凝血因子，增加血液粘稠度及其他机制引起出血。

淀粉样变性：M蛋白可以在器官内形成纤维状沉积物，最常见于心脏和肾脏。

骨质疏松、高钙血症、贫血、或全血细胞减少：克隆细胞可能浸润骨基质和/或骨髓

浆细胞病临床表现各异，可从无症状、稳定状态（此时仅有单克隆蛋白存在）到进展为肿瘤（如，多发性骨髓瘤—分类，见表浆细胞疾病的分类）。药物过敏（如磺胺类药物、苯妥英钠、青霉素）、推定病毒感染患者以及心脏或移植手术后，很少发生yi'guo性浆细胞紊乱。