浆细胞病是一组病因不明的疾病，特点为
B细胞单克隆性异常增殖
血清和（或）尿液中存在结构和电泳特性相同的（单克隆）免疫球蛋白或多肽肽链。
病理生理
（免疫球蛋白结构特征和分类，见抗体。）
在骨髓形成后，未分化的B细胞进入外周淋巴组织，如淋巴结、脾脏、消化道（如，Peyer结节）。在这些部位，它开始分化成只对有限抗原应答的成熟细胞。遇到合适的抗原后，一些B细胞发生克隆增殖而转化为浆细胞。每个克隆性的浆细胞系只合成一种特异的免疫球蛋白抗体，并由2个相同的重链（gamma[γ]，mu[μ]，alpha[α]，delta[δ]，或epsilon[ε]）和2个相同的轻链（kappa[κ]或lambda[λ]）构成。正常情况下，轻链产生稍有增加，尿中可有少量游离的多克隆轻链（≤40mg/24h）分泌。
在浆细胞疾病中，骨髓中一个克隆的过度增殖导致其产物——单克隆免疫球蛋白（M蛋白）的血清水平相应升高。M蛋白可由重链和轻链组成，也可只有其中一种。
浆细胞增殖和M蛋白形成的并发症包括：
对器官的损害（尤其是肾脏，由于高钙血症 或恶性浆细胞分泌的有毒轻链）：某些M蛋白显示出针对自身抗原的抗体活性。
免疫力受损：其他免疫球蛋白的产生减少和 T 细胞反应受损。
出血倾向：M蛋白可能包被血小板，灭活凝血因子，增加血液粘稠度及其他机制引起出血。
淀粉样变性：M蛋白可以在器官内形成纤维状沉积物，最常见于心脏和肾脏。
浆细胞病临床表现各异，可从无症状、稳定状态（此时仅有单克隆蛋白存在）到进展为肿瘤（如，多发性骨髓瘤—分类，见表浆细胞疾病的分类）。药物过敏（如磺胺类药物、苯妥英钠、青霉素）、推定病毒感染患者以及心脏或移植手术后，很少发生yi'guo性浆细胞紊乱。
浆细胞病的分类
症状
描述
示例
意义不明的单克隆丙种球蛋白血症
无症状，通常缓慢进展
发生于健康人或有其它疾病的患者
与B细胞癌、非淋巴网状细胞肿瘤相关
与慢性炎症和感染性疾病有关
与其他多种疾病有关
恶性浆细胞病
无症状，进展性的
通常在尿液和/或血清中含有完整的单克隆免疫球蛋白分子（IgG，IgA，IgM，IgD），伴或不伴单克隆轻链（Bence Jones蛋白）
被抑制的多发性骨髓瘤
有症状，进展性
IgM生成过多
多见IgG、IgA，或仅有轻链（Bence Jones蛋白）
通常在尿液和/或血清中含有完整的免疫球蛋白分子（IgG，IgA，IgM，IgD），伴或不伴单克隆轻链（Bence Jones蛋白）
重链
IgG重链病（有时是良性的）
IgD重链病
一过性浆细胞病
不一定有症状
与药物过敏、病毒感染、心脏或移植手术有关
对磺胺类、苯妥英或青霉素过敏
诊断
基于临床表现(最常见的是骨病、肾衰竭和低血计数)，或偶然发现血清蛋白增高或蛋白尿升高，并进一步行血清或尿蛋白电泳评估浆细胞病。
电泳通常检测到M蛋白和/或血清游离轻链升高。
在这些检查结果基础上，进一步行免疫固定电泳可明确重链和轻链类型。