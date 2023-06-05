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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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浆细胞病的概述

（异常蛋白血症；单克隆免疫球蛋白病；副蛋白血症；浆细胞病）

作者：James R. Berenson, MD, Institute for Myeloma and Bone Cancer Research
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

浆细胞病是一组病因不明的疾病，特点为

  • B细胞单克隆性异常增殖

  • 血清和（或）尿液中存在结构和电泳特性相同的（单克隆）免疫球蛋白或多肽肽链。

病理生理

（免疫球蛋白结构特征和分类，见抗体。）

在骨髓形成后，未分化的B细胞进入外周淋巴组织，如淋巴结、脾脏、消化道（如，Peyer结节）。在这些部位，它开始分化成只对有限抗原应答的成熟细胞。遇到合适的抗原后，一些B细胞发生克隆增殖而转化为浆细胞。每个克隆性的浆细胞系只合成一种特异的免疫球蛋白抗体，并由2个相同的重链（gamma[γ]，mu[μ]，alpha[α]，delta[δ]，或epsilon[ε]）和2个相同的轻链（kappa[κ]或lambda[λ]）构成。正常情况下，轻链产生稍有增加，尿中可有少量游离的多克隆轻链（40mg/24h）分泌。

在浆细胞疾病中，骨髓中一个克隆的过度增殖导致其产物——单克隆免疫球蛋白（M蛋白）的血清水平相应升高。M蛋白可由重链和轻链组成，也可只有其中一种。

浆细胞增殖和M蛋白形成的并发症包括：

  • 对器官的损害（尤其是肾脏，由于高钙血症 或恶性浆细胞分泌的有毒轻链）：某些M蛋白显示出针对自身抗原的抗体活性。

  • 免疫力受损：其他免疫球蛋白的产生减少和 T 细胞反应受损。

  • 出血倾向：M蛋白可能包被血小板，灭活凝血因子，增加血液粘稠度及其他机制引起出血。

  • 淀粉样变性：M蛋白可以在器官内形成纤维状沉积物，最常见于心脏和肾脏。

  • 骨质疏松高钙血症、贫血、或全血细胞减少：克隆细胞可能浸润骨基质和/或骨髓

浆细胞病临床表现各异，可从无症状、稳定状态（此时仅有单克隆蛋白存在）到进展为肿瘤（如，多发性骨髓瘤—分类，见表浆细胞疾病的分类）。药物过敏（如磺胺类药物、苯妥英钠、青霉素）、推定病毒感染患者以及心脏或移植手术后，很少发生yi'guo性浆细胞紊乱。

表格
表格

浆细胞病的分类

症状

描述

示例

意义不明的单克隆丙种球蛋白血症

无症状，通常缓慢进展

发生于健康人或有其它疾病的患者

与B细胞癌、非淋巴网状细胞肿瘤相关

B细胞淋巴瘤, 慢性淋巴细胞白血病 , 多发性骨髓瘤, 或较少见的是乳腺癌，胆道癌，胃肠道癌，肾脏癌和前列腺癌

与慢性炎症和感染性疾病有关

慢性胆囊炎骨髓炎肾盂肾炎类风湿关节炎结核

与其他多种疾病有关

家族性高胆固醇血症、戈谢病卡波西肉瘤、黏液水肿性苔藓、肝病、重症肌无力、恶性贫血、甲状腺功能亢进

恶性浆细胞病

无症状，进展性的

通常在尿液和/或血清中含有完整的单克隆免疫球蛋白分子（IgG，IgA，IgM，IgD），伴或不伴单克隆轻链（Bence Jones蛋白）

被抑制的多发性骨髓瘤

有症状，进展性

IgM生成过多

巨球蛋白血症

多见IgG、IgA，或仅有轻链（Bence Jones蛋白）

多发性骨髓瘤

通常在尿液和/或血清中含有完整的免疫球蛋白分子（IgG，IgA，IgM，IgD），伴或不伴单克隆轻链（Bence Jones蛋白）

非遗传性原发性系统性淀粉样变

重链

IgG重链病（有时是良性的）

IgA重链病

IgM重链病

IgD重链病

一过性浆细胞病

不一定有症状

与药物过敏、病毒感染、心脏或移植手术有关

对磺胺类、苯妥英或青霉素过敏

诊断

基于临床表现(最常见的是骨病、肾衰竭和低血计数)，或偶然发现血清蛋白增高或蛋白尿升高，并进一步行血清或尿蛋白电泳评估浆细胞病。

电泳通常检测到M蛋白和/或血清游离轻链升高。

在这些检查结果基础上，进一步行免疫固定电泳可明确重链和轻链类型。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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