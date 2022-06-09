溶血尿毒综合征（HUS）

溶血-尿毒综合征（HUS）是一种急性暴发性疾病，以血小板减少、微血管病性溶血性贫血和急性肾损伤为主要特征。HUS通常发生在儿童感染后，通常是 产毒志贺菌（如, 大肠杆菌O157:H7），但也可能发生于成人。诊断需要明确特征性的实验室检查异常，包括直接抗球蛋白试验阴性的溶血性贫血。给予支持治疗（有时包括透析治疗）；很少需要依库丽单抗或长效依库珠单抗治疗。
(参见于血小板疾病的概述。）
HUS的病理生理学
溶血尿毒综合征与 血栓性血小板减少性紫癜 （TTP）一样，是非免疫性血小板破坏。内皮损伤很常见。松散的血小板或纤维蛋白沉积于众多的小血管内，损伤流过的血小板和红细胞，引起明显的血小板减少和贫血（微血管病性溶血性贫血）。许多小血栓也会消耗血小板，导致血小板减少。
多脏器形成的血小板-血管性血友病因子（VWF）血栓主要局限于小动脉毛细血管交接处，称为血栓性微血管病。极易累及大脑、心脏和肾脏。微血栓不包括红细胞或纤维蛋白（与弥散性血管内凝血中的血栓不同），并且不表现出血管壁的粒细胞浸润特征 血管炎)。 大血管血栓形成不常见。
HUS的病因
大多数病例发生于儿童及青少年。
急性感染
大多数情况下(大约90%的病例)，感染是由产生志贺毒素的细菌所引起（如，大肠埃希菌O157:H7和痢疾志贺菌菌株）引起的急性出血性结肠炎。有时，原因是肺炎球菌感染，很少是HIV感染。
少数病例与感染无关，并涉及
补体系统调节异常
补体失调通常是由于控制补体蛋白或因子的基因突变引起的，但有时是由于获得性自身抗体引起的某些补体因子的失调。先天性补体疾病也可能增加感染后溶血性尿毒综合征（HUS）的风险。
HUS的症状和体征
志贺毒素相关的溶血性尿毒综合征儿童常有呕吐、腹痛和腹泻（常为血性）等前驱症状，通常还有感染史。肺炎球菌相关HUS患者通常表现为肺炎，脑膜炎或败血症。很少出现发热。术后约一周，出现溶血性贫血，血小板减少和 急性肾损伤等表现。补体介导的HUS通常没有前驱感染症状。
许多脏器缺血的表现严重程度不一。约四分之一的患者出现神经系统疾病表现，包括无力，意识不清和癫痫发作。肾脏损伤可能会导致血尿，排尿减少或无尿和/或高血压。尽管血小板减少，紫癜和明显出血并不常见，但胃肠道缺血可能会导致严重的出血性结肠炎，伴有腹痛，恶心，呕吐和血性腹泻。累及心脏可导致心律失常。
HUS的诊断
全血细胞计数、血小板计数、外周血涂片、直接抗人球蛋白试验、LDH、PT、PTT、纤维蛋白原
除外其他血小板减少性疾病
伴有提示性症状、血小板减少和微血管病性贫血和急性肾损伤征象的患者，应怀疑溶血尿毒综合征。如果怀疑该病，需要进行尿液分析、外周血涂片、网织红细胞计数、血清乳酸脱氢酶（LDH）、结合珠蛋白、肾功能、血清胆红素（直接和间接胆红素）和直接抗人球蛋白试验。ADAMTS13酶活性水平可能有帮助，因为它在TTP中较低，但在HUS中通常不会降低。这种酶是一种血浆蛋白酶，可以裂解血管性血友病因子；缺陷导致血栓性血小板减少性紫癜(TTP）和ADAMT S13活性降低，可以将TTP的非典型病例与HUS区分开来。
诊断的依据是
血小板减少和贫血
外周血涂片可见破碎红细胞提示微血管病性溶血（裂细胞：头盔状细胞、三角形红细胞、扭曲状红细胞）。
溶血的证据（血红蛋白水平降低、幼红细胞增多、网织细胞数增多、血清乳酸脱氢酶水平增高、珠蛋白水平下降）
直接抗人球蛋白试验阴性
ADAMT S13活性正常
By permission of the publisher.From Tefferi A, Li C.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.
病因诊断
出现腹泻的儿童患者和具有血性腹泻前驱症状的成人患者需要进行粪便检查（志贺毒素酶联免疫吸附测定或针对大肠杆菌O157:H7的特殊培养基）；然而，在出现症状时，微生物和毒素可能已经清除。
也就是说，在非典型病例中，在以前没有感染或复发疾病的患者中，建议检测补体因子基因突变。
HUS的治疗
支持治疗，常包括血液透析
对于涉及补体功能异常的病例，有时使用依库丽单抗或依库珠单抗
在儿童中，由肠出血性大肠杆菌感染引起的典型的腹泻相关性溶血尿毒综合征通常可自发缓解，仅给予支持治疗；不使用抗生素。超过一半的患者需要肾脏透析。 与血栓性血小板减少性紫癜不同，不使用血浆置换和皮质类固醇。
在补体失调引起的溶血性尿毒综合征患者中，补体抑制剂依库珠单抗或雷夫利珠单抗有时可以逆转肾衰竭。已知或推定的补体调节蛋白如H因子遗传性缺乏的儿童患者，极易对艾库组单抗或雷夫利珠单抗有反应。
关键点
血小板和红细胞因非免疫性原因被破坏，导致血小板减少和贫血；肾衰竭在溶血性尿毒症综合征(HUS)的儿童和成人中很常见。
儿童常见病因是产志贺毒素的细菌导致的出血性肠炎。
不太常见的原因包括各种遗传和获得性原因引起的补体失调
儿童中，典型的腹泻相关性溶血尿毒综合征给予支持治疗后可自发缓解，但超过一半的受累儿童需要肾脏透析。
补体介导的HUS可能对依库丽单抗或依库珠单抗抑制补体其反应。