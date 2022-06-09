溶血尿毒综合征（HUS）

大多数病例发生于儿童及青少年。

急性感染

大多数情况下(大约90%的病例)，感染是由产生志贺毒素的细菌所引起（如，大肠埃希菌O157:H7和痢疾志贺菌菌株）引起的急性出血性结肠炎。有时，原因是肺炎球菌感染，很少是HIV感染。

少数病例与感染无关，并涉及

补体系统调节异常

补体失调通常是由于控制补体蛋白或因子的基因突变引起的，但有时是由于获得性自身抗体引起的某些补体因子的失调。先天性补体疾病也可能增加感染后溶血性尿毒综合征（HUS）的风险。