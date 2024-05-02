血栓性血小板减少性紫癜（TTP）是一种急性暴发性疾病，以血小板减少和微血管病性溶血性贫血为主要特征 有时还会导致器官损伤。临床表现可能包括意识水平改变和肾衰竭。诊断需要明确特征性的实验室检查异常，包括直接抗球蛋白试验阴性的溶血性贫血、ADAMTS13水平下降。 治疗是血浆置换、皮质类固醇、利妥昔单抗，很少使用卡普拉珠单抗。

(参见于血小板疾病的概述。）

TTP 是一种 血栓性微血管病 （TMA）由严重 ADAMTS13 缺乏症，可能是免疫介导的或遗传的。TMA 的另一种常见形式是 溶血尿毒症综合征 （HUS），与产生志贺毒素的细菌感染或补体系统异常有关。

TTP的病理生理 血栓性血小板减少性紫癜（类似于溶血性尿毒症综合征[HUS]）涉及非免疫性血小板破坏。内皮损伤很常见。松散的血小板或纤维蛋白沉积于众多的小血管内，损伤流过的血小板和红细胞，引起明显的血小板减少和贫血（微血管病性溶血性贫血）。许多小血栓也会消耗血小板，导致血小板减少。 多脏器形成的血小板-血管性血友病因子（VWF）血栓主要局限于小动脉毛细血管交接处，称为血栓性微血管病。极易累及大脑、胃肠道和肾脏。尽管活检（如果完成）经常出现肾脏受累，但与HUS不同，严重的 急性肾损伤 很少见。微血栓不包括红细胞或纤维蛋白（与弥散性血管内凝血中的血栓不同），也不表现出血管炎的血管壁粒细胞浸润特征 )。 大血管血栓少见。

TTP的症状和体征 遗传病例通常表现在婴儿期和儿童早期。获得性病例通常发生在成年人中。 最初的症状可能较轻微并逐渐发展，或者出现急性和严重的症状。 如果不进行治疗，疾病就会进展，并且通常是致命的。 贫血通常会导致虚弱和疲劳。 血小板减少症通常会引起紫癜或出血。 许多脏器缺血的表现严重程度不一。这些症状包括虚弱、神志模糊、癫痫和/或昏迷、腹痛、恶心、呕吐、腹泻以及心肌受损所致的心律失常。很少出现发热。 血栓性血小板减少性紫癜和溶血性尿毒症综合征(HUS)的症状和体征无法区分，只是HUS的神经系统症状较少见，而HUS的肾衰竭较常见。