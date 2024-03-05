血液分离是指用机器分离血液中的细胞和可溶性成分的过程。通常对供血者进行血液分离，在此过程中将全血离心以获得单个血液成分（如红细胞[RBCs]、血小板、基于比重的血浆），用于不同患者的输血。单采分离法也可有效地用于治疗各种疾病（1)。

治疗性血液单采包括血浆置换和细胞净化。

健康的献血者通常可以忍受单采血液成分法。然而，存在许多次要的和一些主要的风险。

通过对患者的密切观察和严格的操作程序，大多数并发症可以妥善处理，但也可能发生一些严重的不良反应和死亡事件。

血浆置换 血浆置换是通常通过离心或过滤从血液中分离血浆的过程。 血浆置换通常对健康供体进行以获得血浆，用于向患者输血或作为血浆衍生物制剂（例如，白蛋白、凝血因子）的来源，这些制剂来源于从数千个捐赠单位汇集而来的血浆。由于捐献者通常只提供1单位（约500毫升）的血jiang，而且必须身体健康，因此无需更换去除的血浆。 血浆置换也可用于治疗，以去除血浆中循环的某些有害物质（如自身抗体，免疫复合物）。由于必须去除大量血浆，患者需要从健康献血者处获得血浆。 因此，该过程称为血浆置换。 血浆置换 治疗性血浆置换可从血液中去除血浆成分。血细胞分离器提取患者的血浆，并将红细胞和血小板返回血浆或血浆置换液中。 为此，5％白蛋白优于新鲜冰冻血浆（ 除非血栓性血小板减少性紫癜患者），因为前者引起的反应更少，且不会传播感染。治疗性血浆交换类似于透析，但它还可以去除蛋白质结合的有毒物质。一单位体积的交换可去除约65％的此类组分。 为了确保疗效，血浆置换应该用于血浆内含有已知致病物质的患者，同时血浆置换去除这些物质的速度要比体内产生的快。 例如，在快速进展的自身免疫性疾病中，血浆置换可用于去除有害的血浆成分（如，冷球蛋白、抗肾小球基底膜抗体），同时给予免疫抑制剂或细胞毒药物可抑制其进一步产生。 有许多复杂的指征。临床医生通常遵循美国血液透析协会的 《临床实践中治疗性血液透析使用指南》(1)。血浆置换的的使用频率、去除的量、替代液或其他不确定因素要个体化制定。 在 LDL 血液分离术中， 低密度脂蛋白（LDL）胆固醇可以通过柱吸附从血浆中选择性去除。 在光分离置换法中，通过离心和给予光活化药物（如，8-甲氧补骨脂）可选择性去除单核细胞，然后应用紫外光进行活化 。光化学疗法是一种免疫调节疗法。 在免疫吸附中， 抗原或抗体通过与柱子上吸附的可选择性的与目标抗体或抗原结合，可从血浆中去除抗体或抗原。 血浆置换的并发症与治疗性细胞单采相似。