先天代谢性疾病引起的高胆红素血症

Gilbert综合征推测是一种终身的疾病，其中唯一显著异常是无症状的、轻度的、高非结合胆红素血症。它可被误诊为慢性肝炎或其他肝脏疾病。

Gilbert综合征影响多达5％的人群。虽然家族成员可以发病，但是很难建立一种明确的基因模式。

发病机制涉及复杂的肝脏摄取胆红素的缺陷。葡萄糖醛酸转移酶的活性降低，但不如Ⅱ型的Crigler-Najjar综合征那么低。在许多患者中，红细胞破坏也轻微加快，但这不会引起贫血或高胆红素血症。肝脏病理正常。

Gilbert综合征最常见于年轻人，偶然发现他们胆红素水平升高，通常波动于2mg/dL和5mg/dL之间（34micromol/L和86micromol/L之间），禁食和其他应激都可以引起胆红素水平升高。

Gilbert综合征与肝炎的鉴别点为显示的成分主要是非结合胆红素，其他还有正常的肝脏检查结果，和不存在尿胆红素。它与溶血不同，没有贫血和网织红细胞增多。

不需要治疗。应该向患者保证他们没有肝脏疾病。