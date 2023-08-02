肝活检提供关于肝脏结构和肝损伤的病理信息（损伤的类型和程度以及是否有 纤维化），这不仅仅对于肝病的诊断是必需的，而且对于肝病的分级、判断预后和治疗也是必需的。虽然只能得到小部分组织，但是这块组织通常具有代表性，即使对于局部病变亦然。
经皮肝活检常在床旁超声引导下进行。超声引导下进行是首选，因为它能帮助观察肝脏的情况和定位目标局灶病变。
指征
一般来说，当怀疑肝脏异常并且用更无创的方法不能明确病因或者需要组织病理学进行分级时有指征进行肝活检（见表肝活检指征）。肝活检对于识别结核或其他肉芽肿性浸润病灶以及明确肝移植后肝脏情况（缺血性损害、排异反应、胆道疾病、病毒性肝炎）特别有帮助。若要监测肝脏疾病的进展情况，可以选择系列性肝脏活检，通常为几年一次。
肝活检的适应证*
病人情况
用途
原因不明的肝脏检查异常
诊断
诊断和分级
慢性肝炎（病毒性或自身免疫性）
诊断和分级
诊断
肝移植后怀疑排异或其他并发症
诊断
供肝的情况
评估
原因不明的肝脾大
诊断
诊断
怀疑为癌症或者病因不明的局灶病变
诊断
病因不明的系统性疾病（例如，不明来源的发热、炎症性或者肉芽肿性疾病）
诊断（可进行培养）
使用肝毒性药物（如甲氨蝶呤[methotrexate]）
监测
*一般来说，当怀疑肝脏异常并且用更无创的方法不能明确病因或者需要组织病理学进行分级时有指征进行肝活检。
肉眼观察和组织病理学往往能明确诊断。细胞学检查（细针抽吸）、冷冻切片和培养对于特定的病例可能有用。 在活检标本还可测定金属含量（例如，在疑诊为肝豆状核变性的病例测定铜含量，在疑诊为血色病的病例测定铁含量）。
肝脏活检的局限性包括以下几点：
取样误差
在胆汁淤积的病例偶有误诊或诊断不明
需要熟练的组织病理学家
禁忌证
肝活检的绝对禁忌证包括
术中患者不能制动或屏气
怀疑血管性病变（例如，血管瘤）
改变凝血/止血状态
严重的低纤维蛋白原血症（如弥散性血管内凝血 [DIC]）
手术相关出血风险的确定很复杂，应该个体化，因为经典的止血标志物（血小板计数、国际标准化比值 [INR]）已被证明不能准确预测晚期肝病患者的出血倾向。出于这个原因，当前的指南没有指定肝活检（经皮或经静脉）之前的参数截duan值。粘弹性测定也可用于评估肝病患者的止血状态，但尚未确定床pang手术（包括肝活检）的有效临界值
肝活检的相对禁忌证包括重度贫血、腹膜炎、腹水、高度胆道梗阻以及膈下或右侧胸膜感染或胸水。虽然如此，在门诊病人中，经皮肝活检依然是十分安全的检查。相关死亡率约为0.01% (1, 2)。一个常见的并发症是活检部位疼痛。主要并发症（例如，腹腔内出血、胆汁性腹膜炎、肝破裂）的发生率大约为0.5-2% (2)。肝活检后3～4小时内并发症发生率高，所以在这段时间内必须对病人进行监测。
禁忌症的参考文献
1.Seeff LB, Everson GT, Morgan TR, et al: Complication rate of percutaneous liver biopsies among persons with advanced chronic liver disease in the HALT-C trial.Clin Gastroenterol Hepatol 8(10):877-883, 2010.doi: 10.1016/j.cgh.2010.03.025
2.West J, Card TR: Reduced mortality rates following elective percutaneous liver biopsies.Gastroenterology 139(4):1230-1237, 2010.doi: 10.1053/j.gastro.2010.06.015
肝活检的其他路径
其他途径参考
1.Dohan A, Guerrache Y, Dautry R, et al: Major complications due to transjugular liver biopsy: Incidence, management and outcome.Diagn Interv Imaging96(6):571-577, 2015.doi: 10.1016/j.diii.2015.02.006