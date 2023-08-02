肝活检提供关于肝脏结构和肝损伤的病理信息（损伤的类型和程度以及是否有 纤维化），这不仅仅对于肝病的诊断是必需的，而且对于肝病的分级、判断预后和治疗也是必需的。虽然只能得到小部分组织，但是这块组织通常具有代表性，即使对于局部病变亦然。

经皮肝活检常在床旁超声引导下进行。超声引导下进行是首选，因为它能帮助观察肝脏的情况和定位目标局灶病变。

指征 一般来说，当怀疑肝脏异常并且用更无创的方法不能明确病因或者需要组织病理学进行分级时有指征进行肝活检（见表肝活检指征）。肝活检对于识别结核或其他肉芽肿性浸润病灶以及明确肝移植后肝脏情况（缺血性损害、排异反应、胆道疾病、病毒性肝炎）特别有帮助。若要监测肝脏疾病的进展情况，可以选择系列性肝脏活检，通常为几年一次。 表格 肝活检的适应证* 表格 肉眼观察和组织病理学往往能明确诊断。细胞学检查（细针抽吸）、冷冻切片和培养对于特定的病例可能有用。 在活检标本还可测定金属含量（例如，在疑诊为肝豆状核变性的病例测定铜含量，在疑诊为血色病的病例测定铁含量）。 肝脏活检的局限性包括以下几点： 取样误差

在胆汁淤积的病例偶有误诊或诊断不明

需要熟练的组织病理学家

禁忌症的参考文献 1.Seeff LB, Everson GT, Morgan TR, et al: Complication rate of percutaneous liver biopsies among persons with advanced chronic liver disease in the HALT-C trial.Clin Gastroenterol Hepatol 8(10):877-883, 2010.doi: 10.1016/j.cgh.2010.03.025 2.West J, Card TR: Reduced mortality rates following elective percutaneous liver biopsies.Gastroenterology 139(4):1230-1237, 2010.doi: 10.1053/j.gastro.2010.06.015

肝活检的其他路径 经颈静脉进行肝脏活检比经皮肝活检更有创伤性，但在严重凝血功能障碍、腹水、和/或向心性肥胖的患者中，可以应用经颈静脉肝活检。该方法是在右颈内静脉插管，通过下腔静脉后，将导管送入肝静脉。然后用细针穿过肝静脉进行肝脏活检。活检在大多数患者中是成功的，但产生的组织样本较小。同时并发症发生率低，肝包膜破裂出血的发生率为0.6% (1)。该方法允许同时测量肝内和肝后静脉压力，有助于阐明 门脉高压。 偶尔，肝活检在术中（例如，腹腔镜手术）进行，这样可以获得更大块并且更有目的性的组织标本。