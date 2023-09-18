肝病可以出现各种症状，但是很少具有特异性：

常见的非特异性症状包括疲乏、厌食、恶心，偶尔有呕吐，特别是在严重的疾病中更易出现呕吐。

当胆汁淤积导致没有足量的胆汁进入肠道时可以出现松散的含有脂肪的粪便（脂肪泻）。脂肪泻的患者有缺乏脂溶性维生素（A、D、E、K）的危险。常见的临床后果包括骨质疏松和出血。

病毒性肝炎或酒精性肝炎可以出现发热。

肝病引起的右上腹疼痛通常是由于肝包膜的扩张（如由静脉淤血、肿瘤所致）或炎症引起。