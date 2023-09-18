血红蛋白降解生成胆红素（非水溶性的代谢产物）和其他胆色素。胆红素必须转化成水溶性的才能被排泄。转化过程分五步：生成、血浆转运、肝脏摄取、结合和胆汁分泌。

生成：每天生成250～350mg的非结合胆红素；70％～80％来自衰老红细胞的降解，20％～30％（早期-标记的胆红素）主要来自于骨髓和肝脏内的其他血红素蛋白。血红蛋白降解成铁和胆绿素，后者转化成胆红素。

血浆转运：非结合（间接反应的）胆红素是非水溶性的，所以在血浆中与白蛋白结合后被转运。它不能通过肾小球滤过膜进入尿液中。在某些情况下（如酸中毒），白蛋白结合能力减弱；此外，某些物质（如水杨酸盐、某些抗生素）能竞争结合位点。

肝脏摄取：肝脏快速摄取胆红素但不摄取结合的白蛋白。

结合：在肝脏内非结合胆红素结合葡萄糖醛酸主要生成胆红素二葡萄糖醛酸，或称为结合（结合的[直接反应的]）胆红素。这个反应被微粒体的葡萄糖醛酸转移酶催化，使得胆红素转化成水溶性。

胆汁分泌：相邻的肝细胞形成毛细胆管，逐渐合并形成小胆管、小叶间胆管和更大的肝管。在肝门外，肝总管与来自胆囊的胆囊管合并形成胆总管，后者在Vater壶腹部引流入十二指肠。

结合胆红素和胆汁的其他成分分泌至胆管。在肠道内，细菌代谢胆红素形成尿胆原，后者大部分进一步代谢成粪胆素使得粪便成棕色。胆道完全梗阻时，粪便失去正常颜色变成光亮的灰色（陶土色便）。一些尿胆原被重吸收，并被肝细胞摄取后再分泌到胆汁（肠肝循环）。一小部分的尿胆原被分泌到尿液。

因为结合胆红素能被分泌到尿液而非结合胆红素则不能，所以只有高结合胆红素血症（如由于肝细胞性或胆汁淤积性黄疸所致的）才能引起胆红素尿。