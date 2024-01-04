原发性胆汁性胆管炎（PBC）是成人慢性胆汁淤积相关的最常见的肝脏疾病。大多数（95％）病例发生在35岁~70岁的女性。PBC有家庭聚集性。与 X染色体有关的遗传倾向可能与本病发生相关。患者可能存在遗传性的免疫调节异常。

推测本病有自身免疫机制，>95%的患者可检出针对位于线粒体内膜抗原的抗体。抗线粒体抗体（AMA ）作为PBC的血清标记物，无细胞毒作用，不介导胆管损伤。

PBC与其他自身免疫性疾病相关，如系统性硬化、干燥综合征、CREST综合征(也称局限性硬皮病)、自身免疫性甲状腺炎和肾小管酸中毒。

T细胞攻击小胆管。CD4和CD8 T淋巴细胞直接攻击胆管上皮细胞。该免疫反应的触发因素尚属未知。外源性抗原暴露，如感染原（细菌或病毒）或毒物暴露可能是诱发因素。这些外源性抗原与内源性蛋白可能在结构上有相似之处（分子模拟），继而可导致自身免疫反应并持续存在。胆管破坏和消失导致胆管形态异常和分泌功能障碍（胆汁淤积）。滞留的毒性物质如胆汁酸等可导致进一步损伤，尤其是肝细胞损伤。因此慢性胆汁淤积可导致肝细胞炎症和门管区周围瘢痕形成。最终，随肝纤维化发展成肝硬化，炎症逐步消退。

AMA阴性PBC的特征是自身抗体，如抗核抗体（ANA）、抗平滑肌抗体或两者兼有，其临床病程和治疗反应与PBC相似。但是，没有 AMA。