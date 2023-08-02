无结石性胆绞痛的诊断

无结石性胆绞痛的诊断

通常是超声检查，有时行内窥镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 与 Oddi 括约肌测压

最好的诊断方法仍不清楚。

在有胆绞痛但 诊断性影像学检查未发现胆结石者应怀疑无结石性胆绞痛。影像学检查应包括超声，条件允许时，可行超声内镜（<1cm的小结石）。

急性疼痛发作期间， 实验室检查的异常可能显示胆道异常（例如，碱性磷酸酶，胆红素，丙氨酸转氨酶，或天冬氨酸转氨酶升高）或胰腺异常（例如，升高的脂肪酶）。注射胆囊收缩素后行胆囊核素造影 可检查胆囊的排空（射出分率），检查时避免服用有干预作用的药物如钙通道阻滞剂、阿片类药物和抗胆碱能药物。 ERCP 胆管测压检测乳头狭窄和 Oddi 括约肌功能障碍。

Oddi括约肌 功能障碍（功能性胆囊疾病、功能性胆道括约肌疾病和功能性胰腺括约肌疾病）——以功能性非结石性胆道疼痛为特征——根据罗马 IV 标准进行诊断（1)：必须满足以下所有条件：

疼痛发生在上腹部和/或右上腹。

症状以不同的时间间隔复发。

疼痛增加到稳定程度并持续 30 分钟或更长时间。

疼痛严重到足以中断日常活动或导致急诊就诊。

疼痛与排便没有显著关系。

姿势改变或抑酸不能显著缓解疼痛。

支持标准包括：

伴有恶心和/或呕吐的疼痛

疼痛放射到背部和/或右侧肩胛下区域

中断睡眠的疼痛

当满足罗马 IV 标准时诊断为功能性胆囊疾病，但不存在 胆石症 或疼痛的结构性病因。通常，闪烁扫描异常或胆囊射血分数降低。

当满足罗马 IV 标准时，如果没有胆石症或疼痛的结构性病因，加上转氨酶升高或胆总管扩张（但不是两者），则诊断为功能性胆道括约肌 Oddi 疾病。通常，血清胰腺测试正常，Oddi 括约肌测压可能异常，闪烁扫描可能异常。

当有复发性特发性急性胰腺炎发作史（典型腹痛及淀粉酶或脂肪酶>3 倍正常值和/或具有急性胰腺炎的影像学证据）加上无明确病因、内镜超声成像阴性和 Oddi 括约肌测压异常的患者，符合罗马 IV 标准，可诊断为功能性 Oddi 胰腺括约肌疾病。