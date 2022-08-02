HDV是一种RNA缺陷病毒（delta成分），必须在HBV存在时才能复制。因此HDV感染仅在与急性乙肝联合感染或慢性乙肝重叠感染时发生。

（参见肝炎的病因和急性病毒性肝炎概述、《慢性肝炎概述》）

丁型肝炎通常是通过与受感染的血液或体液在肠胃外或粘膜接触传播。感染肝细胞包含HBsAg包被的delta颗粒。

丁型肝炎患病率存在很大的地域差异，在某些国家流行。肠外用药者的风险相对较高，但与乙型肝炎病毒（HBV）不同，HDV在MSM（男男性行为者）中并没有广泛流行。

丁型肝炎的症状和体征 典型的急性HDV感染表现为 少见的重症急性HBV感染 （共同感染）

慢性HBV携带者急性加重（重叠感染）

慢性HBV感染出现相对快速进展

丁型肝炎的诊断 血清学检测 在急性肝炎的初步诊断时, 病毒性肝炎应与引起黄疸的其他疾病进行鉴别（见图急性病毒性肝炎的简化诊断方法)。疑似急性病毒性肝炎的患者，需要进行以下检测以筛查HAV、HBV和HCV的感染： 检测甲型肝炎病毒的IgM抗体（抗-HAV IgM）

检测乙肝病毒表面抗原（HBsAg）

乙肝病毒核心抗原IgM型抗体（anti-HBc IgM）

丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）和丙型肝炎RNA（HCV RNA）聚合酶链反应 如果 乙肝血清学检测 确认感染而临床表现严重的，应检测HDV抗体（抗HDV）的水平。抗HDV抗体存在意味着活动性感染。它可能直到急性发病后数周才能检测到。

治疗丁型肝炎 支持治疗 急性肝炎包括丁肝尚无有效的治疗手段。平时应避免饮酒，因为饮酒会加重肝脏损伤。限制饮食和活动包括通常处方的卧床休息没有可靠的科学依据。 唯一被广泛推荐用于治疗慢性D型肝炎的药物是α干扰素，尽管聚乙二醇干扰素α可能同样有效。推荐治疗1年，尽管更长的治疗疗程是否更有效尚未明确。在欧洲，布列维肽可用于治疗D型肝炎。 D型肝炎也在临床试验中得到治疗。

预防丁型肝炎 没有丁肝的免疫预防产品但是预防HBV感染就可以预防HDV感染。