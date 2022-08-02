乙型肝炎是慢性肝炎常见的原因。患者可无症状或有非特异性表现，如疲劳和不适。诊断是通过血清学检测。如果不进行治疗，则通常引发肝硬化；即使没有肝硬化，肝细胞癌的风险也会增加。抗病毒药物不能治愈，但可以控制病毒。

（参见 肝炎的原因, 慢性肝炎综述, 和 急性乙型肝炎.)

肝炎持续 > 6个月通常被定义为 慢性肝炎, 虽然此持续时间是可变的。

急性乙型肝炎 中约5%～10％的免疫力正常患者发展为慢性。然而，急性乙型肝炎发作时年龄越轻，发展为慢性乙型肝炎的风险就越高：

对于婴幼儿：90％

对1岁～5岁的儿童：25%～50%

成人：约5％

大约 40% 接受血液透析的成年人和多达 20% 的免疫功能低下的人的急性乙型肝炎变成慢性的。

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 估计，美国有 862,000 人 (1)，世界卫生组织 (WHO) 估计全世界约有 2.57 亿人患有慢性乙型肝炎 (2）。

未经治疗的慢性乙肝患者可以自行恢复（不常见），也可迅速进展或者经过几十年缓慢发展成肝硬化。恢复的病人常常开始于病情的一过性加重，导致HBeAg到抗-HBe的血清转换，随后表面抗原（HBsAg）消失。

即使没有肝硬化，慢性 HBV 感染也会增加患 肝细胞癌的风险。

丁型肝炎（HDV） 联合感染是慢性乙肝最严重的表现形式，如果不治疗，70％的病人发展成肝硬化。

参考文献 1.Centers for Disease Control (CDC): Hepatitis B questions and answers for health professionals.访问日期：2022 年 6 月 8 日。 2.World Health Organization (WHO): Hepatitis B.访问日期：2022 年 6 月 8 日。

慢性乙型肝炎的症状和体征 根据潜在的肝脏损害程度，慢性乙型肝炎的临床表现各有不同。 许多患者，特别是儿童，无症状。然而，全身乏力，食欲不振，疲劳是常见的，有时有低热和非特异性上腹部不适。通常无黄疸。 通常最先表现为 慢性肝病或肝硬化体征（如脾大、蜘蛛痣、肝掌）。

肝硬化的并发症（例如，门静脉高压，腹水，脑病） 肝外表现可能包括结节性多动脉炎和肾小球疾病。

慢性乙型肝炎的治疗 抗病毒药物

有时肝移植 (参见 the American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) guidelines Hepatitis B Guidance 2018 Update.) 抗病毒治疗适用于有下列一项或多项的慢性乙肝患者： 氨基转移酶酶水平升高

HBV病毒载量升高

疾病进展的临床或活检证据。 治疗目的是清除HBV DNA (1)。治疗偶尔会导致乙型肝炎e抗原（HBeAg）的消失，甚至更罕见的是乙型肝炎表面抗原（HBsAg）的消失。但是，大多数接受治疗的慢性乙型肝炎患者必须终身治疗。这些药物不能治愈这种疾病。 过早停药可能造成病情复发和加重。但是，如果发生下列情况之一的治疗可能要停止治疗： HBeAg转化为相应的e抗体（anti-HBe）。

HBsAg转阴。 多种抗病毒药对乙型肝炎有效，但目前仅推荐四种：恩替卡韦，富马酸替诺福韦酯，替诺福韦阿拉芬酰胺和聚乙二醇化干扰素-alpha（peginterferon alfa）：曾使用的阿德福韦，干扰素，拉米夫定和替比夫定不再推荐作为一线治疗用药，因为长期用药发生不良反应和耐药的风险增加。 一线治疗 通常用于以下情况之一： 一线治疗方案为单种口服抗病毒药物治疗，例如核苷类似物恩替卡韦或核苷酸类似物替诺福韦。

聚乙二醇化干扰素alpha 口服抗病毒药物副作用少，可以给予失代偿性肝病患者。乳酸性酸中毒是一种潜在的副作用，如果有临床表现应检查乳酸水平。联合疗法尚未证明优于单一疗法。开始治疗之前，应先对患者进行HIV检测。 如果HBeAg阳性的慢性HBV感染患者HBsAg检测不到并且HBeAg发生血清学转换，这些患者可停用抗病毒药物。HBeAg阴性 慢性HBV感染者几乎需要长期服用抗病毒药物以维 持病毒抑制;他们已经产生抗HBeAg的抗体，因此停止乙肝 治疗的标准只能是HBsAg检测不到。 恩替卡韦 具有高的抗病毒能力，耐药罕见;它被认为是HBV感染的一线治疗。恩替卡韦对阿德福韦耐药株有效。剂量为0.5mg每天一次口服，然而既往应用过其他核苷类似物 的患者剂量为1mg每天一次口服。肾功能不全患者须减量使用。虽然对于妊娠的安全性尚未确定，但是严重的副作用少见。 替诺福韦 已经取代阿德福韦（较旧的核苷酸类似物），为第一线治疗。替诺福韦是乙肝最有效的口服抗病毒药物;耐药发生最少。它很少有不良反应。替诺福韦有两种形式： 富马酸替诺福韦酯(TDF)

替诺福韦艾拉酚胺(TAF)，较新的药 TDF剂量为300mg每天一次口服;如果肌酸酐清除率降低，给药频率需要减 少。潜在的副作用包括肾病，Fanconi 综合征和骨软化症。如果患者有肾功能损害的风险，应至少每年检查一次肌酐清除率，血清磷酸盐以及尿液中的葡萄糖和蛋白质。如果患者有骨折史或骨质减少的危险因素，应考虑在基线时和治疗期间进行骨密度检查。 TAF剂量为25mg每天一次口服;即使肌酸酐清除率降低，也不需要调整剂量。TDF和TAF的疗效相似，但TAF对需要慎重考虑肾毒性或骨密度的患者更安全。在开始治疗前和治疗期间，应检查血清肌酐和磷，肌酐清除率以及尿液中的葡萄糖和蛋白质。 聚乙二醇化干扰素-alpha 可以代替IFN-alpha。聚乙二醇干扰素alpha的剂量通常为每周注射一次180mcg，共48周。副作用与干扰素-alpha相仿，但程度较轻。接受聚乙二醇干扰素alpha治疗的患者有40％以上报告出现疲劳，发烧，肌痛和头痛。其他潜在的副作用包括情绪障碍，血细胞减少和自身免疫性疾病。 聚乙二醇干扰素-alpha的禁忌症包括： 失代偿肝脏疾病

自身免疫性肝炎

肾衰竭

免疫抑制治疗

实体器官移植

血细胞减少症 以下检测用于监测接受聚乙二醇干扰素alpha治疗的患者： 全血细胞计数(每月至每3个月1次)

促甲状腺激素水平(每3个月1次)

临床监测自身免疫性，缺血性疾病，神经精神病和感染性并发症

如有临床问题，检测乳酸水平

开始治疗前进行HIV检验 如果上述药物不可用，可以考虑使用非首选抗病毒治疗（阿德福韦，拉米夫定，替比夫定，干扰素alpha）。 阿德福韦 是核苷酸类似物。 剂量为10 mg po qd。它不是首选的一线治疗方法，因为有肾衰竭和乳酸性酸中毒的风险。 拉米夫定 （核苷类似物）不再被认为HBV感染的一线治疗，因为与新的抗病毒药物相比耐药的风险更高，疗效更低。 剂量为100mg po qd;它几乎没有副作用。 替比夫定是一种核苷类似物，药效明显强于拉米夫定，但耐药发生率也高。不考虑为一线用药。 用量为600 mg po qd。 干扰素 可以使用，但不再作为一线疗法，通常已被聚乙二醇化干扰素alpha取代。 HBV引起的终末期肝病需要进行肝移植。在HBV感染的患者，长期使用一线口服抗病毒药物和围移植期使用乙肝免疫球蛋白（HBIG）改善了肝移植术的结局。与因其他指征进行的肝移植相比，生存率相等或更优，乙型肝炎的复 发很少。 治疗参考文献 1.American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Hepatitis B Guidance 2018 Update: Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B Guidance.Hepatology 67(4), 2018.doi: 10.1002/hep.31060

关键点 约5％～10％的急性乙型肝炎成为慢性;年龄越小风险越高（婴儿为90％，1岁～5岁的儿童为25％～50％，成年人约5％）。

WHO(World Health Organization)估计全球约有2.57亿人患有慢性乙肝感染。

根据肝损伤程度，临床表现各有不同。

抗病毒药物能改善肝功能检查结果和肝组织学并延缓发展为肝硬化，但可能需要无限期地服用;对新药来说，耐药性已经不那么重要了。

乙肝引起的失代偿期肝硬化需要进行肝移植。