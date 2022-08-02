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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肝炎的病因

作者：Sonal Kumar, MD, MPH, Weill Cornell Medical College
已审核/已修订 8月 2022
看法 进行患者培训

肝炎（hepatitis）是一种以广泛或斑片状坏死为特征的肝脏炎症。

肝炎可以是急性的或慢性的（通常定义为炎症持续 > 6个月）。大多数急性病毒性肝炎可自行缓解，也有一些进展成慢性肝炎

肝炎的常见原因

肝炎常见病因包括：

至少5种特定病毒可以引起肝炎（见表肝炎的特点)。 其他尚未确定的病毒也可能引起急性病毒性肝炎。

肝炎的不太常见的原因

少见原因有自身免疫性疾病、遗传性肝病、其他病毒感染（如传染性单核细胞增多症黄热病巨细胞病毒感染）和钩端螺旋体病

虽然寄生虫感染（如血吸虫病疟疾阿米巴病）、化脓性感染和肝脓肿也会影响肝脏，但不属于肝炎范畴。结核（TB）或其他肉芽肿疾病肝脏浸润时被称为肉芽肿性肝炎，但临床、生化和组织学特征与肝炎病毒、酒精和药物引起的肝炎的肝脏广泛累及不同。

各种全身感染和其他疾病可能会产生小的局灶性肝脏炎症或坏死。这种非特异性反应性肝炎可导致轻微的肝功能异常，但通常无症状。

部分感染性及非感染性肝脏炎症类型总结见表选择性肝侵袭性感染

表格
表格

累及肝脏的选择性感染

疾病或微生物

表现

病毒

巨细胞病毒

婴儿：肝大、黄疸、先天性缺陷

成人： 单核细胞增多症样肝炎，可发生在输血后

EB病毒感染

感染性单核细胞增多症

5%～10%患者出现黄疸性肝炎，90%～95%出现亚临床肝脏损伤

部分年轻患者急性肝炎病情严重

SARS-CoV-2 感染 (COVID-19) (1)

轻度转氨酶升高

病毒直接感染导致肝功能损害

与疾病严重程度相关，但也可能发生在无症状感染者中

单纯疱疹病毒

黄疸肝炎，通常发生在免疫功能低下的患者中（但也可能发生在免疫功能正常的患者中）

大多数人发烧； 50%发生皮疹

急性肝炎，通常很严重

黄热病

黄疸、全身毒性反应、出血

伴轻微炎症反应的肝脏坏死

其他

埃可病毒或柯萨奇病毒感染水痘病毒、风疹病毒或麻疹病毒偶可致肝脏感染

细菌

放线菌病

肝脏肉芽肿反应伴进展性坏死性脓肿

脓肿*

各种病原体，特别是革兰氏阴性和厌氧菌通过门脉脓毒血症，胆管炎，或血行或直接蔓延获得严重感染;

中毒症状明显但仅有轻微的肝功能异常

结核病

肝脏肉芽肿浸润（常见，通常为亚临床表现），黄疸（少见）

碱性磷酸酶不成比例地升高

其他

多种系统感染有时造成轻微和灶性肝炎（常见，常为亚临床表现）

真菌病

组织胞浆菌病

肝脏、脾脏肉芽肿（常为亚临床），治愈后形成钙化

其他

肉芽肿浸润有时见于隐球菌病球孢子菌病芽生菌病和其他感染。

原虫

阿米巴病*

重要的疾病，一般无明显痢疾表现

常表现为单一巨大液化脓肿

全身不适，肝大伴触痛，但仅有轻度肝功能不全

疟疾（所有种类）

地区性肝脾大的主要病因

除非活动性溶血，一般无黄疸或轻度黄疸

弓形虫病

经胎盘传播

婴儿： 有黄疸，中枢神经系统 (CNS) 或其他系统表现

内脏利什曼病

寄生虫浸润网状内皮系统，肝脾肿大

蠕虫

蛔虫病

成虫造成胆管阻塞，幼虫造成实质性肉芽肿

华支睾吸虫病

胆道感染、胆管炎、胆道结石、胆管癌

包虫病

一个或多个棘球蚴囊，它通常有一个钙化边缘并且可能很大，但往往没有症状，不损害肝功能

可破裂到腹膜或胆道

片吸虫病

急性： 触痛性肝肿大、发热、嗜酸性粒细胞增多

慢性： 胆管纤维化、胆管炎

血吸虫病

门静脉周围对虫卵的肉芽肿反应，伴进展性肝脾大、门脉主干纤维化、门脉高压、静脉曲张

肝功能正常，并不是真正的肝硬化

弓蛔虫病

内脏幼虫迁移症状

肝大伴肉芽肿、嗜酸性粒细胞增多

螺旋体

钩端螺旋体病

急性发热、虚脱、黄疸、出血、肾脏损伤

肝脏坏死（常为轻度，即是伴有严重黄疸）

梅毒

先天性： 新生儿肝脾大、纤维化

获得性： 第二阶段为各种类型的肝炎，第三阶段为梅毒瘤伴不规则瘢痕形成

回归热

包柔氏螺旋体感染

全身症状，肝大，有时出现黄疸

*通过血清学检查及脓肿穿刺抽吸检查与阿米巴肝脓肿相鉴别。

参考文献

  1. 1.Wang Y, Liu S, Zhao J: SARS-CoV-2 infection of the liver directly contributes to hepatic impairment in patients with COVID-19.J Hepatol 73(4):807-816, 2020.

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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