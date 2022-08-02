肝炎的不太常见的原因

肝炎的不太常见的原因

少见原因有自身免疫性疾病、遗传性肝病、其他病毒感染（如传染性单核细胞增多症、黄热病和巨细胞病毒感染）和钩端螺旋体病。

虽然寄生虫感染（如血吸虫病、疟疾、阿米巴病）、化脓性感染和肝脓肿也会影响肝脏，但不属于肝炎范畴。结核（TB）或其他肉芽肿疾病肝脏浸润时被称为肉芽肿性肝炎，但临床、生化和组织学特征与肝炎病毒、酒精和药物引起的肝炎的肝脏广泛累及不同。

各种全身感染和其他疾病可能会产生小的局灶性肝脏炎症或坏死。这种非特异性反应性肝炎可导致轻微的肝功能异常，但通常无症状。

部分感染性及非感染性肝脏炎症类型总结见表选择性肝侵袭性感染。

表格 累及肝脏的选择性感染 表格