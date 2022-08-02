肝炎持续>6个月称为慢性肝炎。常见原因包括乙型和丙型肝炎病毒、非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)、酒精相关性肝病和自身免疫性肝病（自身免疫性肝炎）。许多病人没有急性肝炎病史，无症状氨基转移酶升高是慢性肝炎的常见首发表现。 部分病人首次就诊就已出现肝硬化及其并发症（如门脉高压）。有时需要进行肝组织活检以明确诊断和分期分级。 治疗一般采用针对并发症治疗和病因治疗（如自身免疫性肝炎使用糖皮质激素，病毒性肝炎进行抗病毒治疗）。失代偿肝硬化常需要肝移植治疗。

（参见肝炎病因、急性病毒性肝炎概述和2019年丙型肝炎指南更新：美国肝病研究协会-美国传染病学会丙型肝炎病毒感染检测、管理和治疗建议。）

肝炎持续 > 6个月通常被定义为慢性，虽然此持续时间不定。

慢性肝炎的病因 常见病因 慢性肝炎最常见的病因为： 乙型肝炎病毒

丙型肝炎病毒

非酒精性脂肪性肝炎（NASH）

酒精相关性肝病 乙肝病毒（HBV）和丙肝病毒（HCV）是引起慢性肝炎常见的原因。5％~10％的HBV感染病例（伴或不伴丁型肝炎病毒感染）和约75％的HCV病例可以发展成慢性肝炎。 儿童发生慢性乙型肝炎病毒感染的机率更高（如新生儿感染率高达90％和婴幼儿感染率25％～50％）。目前慢性化病因尚未阐明，感染后免疫反应最可能决定肝损伤。 罕见地，基因3型的HEV感染也可发展为慢性肝炎。 甲肝病毒不会引起慢性肝炎。 NAFLD 最常见于至少有下列一项危险因素的患者： 肥胖

血脂紊乱

胰岛素抵抗 NASH 是 NAFLD 的进展形式，可导致慢性肝炎。 酒精性肝炎 （合并有脂肪肝、弥漫性肝脏炎症和肝细胞坏死）是由过量饮酒引起的。 较少见的病因 自身免疫性肝炎 （免疫介导的肝细胞损伤）在非病毒性或脂肪性肝炎中所占比例较高；自身免疫性肝炎的特点包括： 自身免疫标志物阳性（如抗核抗体、抗平滑肌抗体、肝肾微粒体抗体）

与自身免疫性疾病常见的组织相容性单倍型（如HLA-B1，HLA-B8，HLA-DR3，HLA-DR4）相关。

组织学肝脏病变中 T 细胞和浆细胞占优势

细胞免疫和免疫调节功能复杂的体外缺陷

与其他自身免疫性疾病（如类风湿关节炎、自身免疫性溶血性贫血、增殖性肾小球肾炎）相关

糖皮质激素或免疫抑制剂治疗有效 原发性胆汁性胆管炎 （旧称原发性胆汁性肝硬化）是一种免疫介导的过程，导致胆管损伤。患者通常呈抗线粒体抗体（AMA）检测阳性且碱性磷酸酶升高。大多数原发性胆汁性胆管炎患者是女性。症状包括疲劳，关节痛和瘙痒。 有时慢性肝炎同时具有自身免疫性肝炎和另一种免疫介导的慢性肝病（如原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎）的特征。 这些情况被称为重叠综合征。 许多药物如异烟肼、甲氨蝶呤、甲基多巴、呋喃妥因、三苯氧胺、胺碘酮和偶尔对乙酰氨基酚可导致慢性肝炎。其致病机制因药物不同而异，可能与免疫反应的改变、脂肪性肝炎进展、具有细胞毒性的中间代谢产物或基因决定的代谢缺陷 有关。 alpha1-抗胰蛋白酶缺乏、乳糜泻、甲状腺疾病、遗传性血色病及Wilson病也是慢性肝炎少见病因之一。

慢性肝炎的分类 在组织学上慢性肝炎曾经分为慢性持续性、慢性小叶性或慢性 活动性肝炎。当前分类规则如下: 病因

组织学炎症坏死的强度（级）

组织学纤维化程度（期） 炎症和坏死可能是可逆的。如果病因在没有的患者中得到充分治疗，则纤维化是可逆的 肝硬化。

慢性肝炎的症状和体征 慢性肝炎的临床表现多种多样。有1/3病例是由急性肝炎发展而来，但大多数从起病开始就是隐匿发展。 无论病因如何，许多患者都没有症状。 然而，全身乏力，食欲不振，疲劳是常见的症状，有时有低热和非特异性上腹部不适。黄疸通常是不存在的。 通常最先表现为 肝硬化体征（如脾大、蜘蛛痣、肝掌）。

肝硬化的并发症（例如门静脉高压、静脉曲张出血、腹水、脑病、肝癌) 少数慢性肝炎患者可出现胆汁淤积的表现（黄疸、瘙痒、大便发白、脂肪痢）。 自身免疫肝炎，特别在一些年轻妇女中，可出现其他全身表现，如痤疮、闭经、关节痛、溃疡性结肠炎、肺纤维化、甲状腺炎、肾炎和溶血性贫血。 慢性丙型肝炎有时与扁平苔癣，黏膜与皮肤的血管炎，肾小球肾炎，迟发性皮肤卟啉症，混合性冷球蛋白血症相关，也可能与 非霍奇金B细胞淋巴瘤 有关。冷球蛋白血症的症状包括疲劳、肌痛、关节痛、神经病变、肾小球肾炎和皮疹（荨麻疹，紫癜，或白细胞碎裂性血管炎）;无症状的冷球蛋白血症更为常见。

慢性肝炎的预后 慢性肝炎患者的预后差异很大，往往取决于病因和治疗的有效性。 药物导致的慢性肝炎如果停止用药后多可完全恢复。 未经治疗的乙肝患者可以自行恢复（不常见），也可迅速进展或者经过几十年缓慢发展成肝硬化。恢复的病人常常开始于病情的一过性加重，导致HBeAg到抗-HBe的血清转换，随后表面抗原（HBsAg）消失。HDV的重叠感染引起慢性HBV感染最严重的表现形式，如果不治 疗，高达70％的病人发展成肝硬化。 未治疗的HCV引起的慢性肝炎约有20％～30％发展成肝硬化，尽管这一过程可能需要几十年并且因人而异，因为它常与引起慢性肝病的患者其它危险因素包括饮酒和肥胖相关。 慢性自身免疫性肝炎通常对治疗有反应，但有时也会发展成进展性肝纤维化最终导致肝硬化。 慢性 HBV 感染，即使在没有肝硬化的情况下，也会增加患肝细胞癌的风险。 虽然在其他肝脏疾病(如HCV感染、非酒精性脂肪肝[NAFLD])中这种风险也会增加，但是通常发生在肝硬化或进展性肝纤维化时。