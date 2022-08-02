肝炎持续>6个月称为慢性肝炎。常见原因包括乙型和丙型肝炎病毒、非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)、酒精相关性肝病和自身免疫性肝病（自身免疫性肝炎）。许多病人没有急性肝炎病史，无症状氨基转移酶升高是慢性肝炎的常见首发表现。 部分病人首次就诊就已出现肝硬化及其并发症（如门脉高压）。有时需要进行肝组织活检以明确诊断和分期分级。 治疗一般采用针对并发症治疗和病因治疗（如自身免疫性肝炎使用糖皮质激素，病毒性肝炎进行抗病毒治疗）。失代偿肝硬化常需要肝移植治疗。
（参见肝炎病因、急性病毒性肝炎概述和2019年丙型肝炎指南更新：美国肝病研究协会-美国传染病学会丙型肝炎病毒感染检测、管理和治疗建议。）
肝炎持续 > 6个月通常被定义为慢性，虽然此持续时间不定。
慢性肝炎的病因
常见病因
慢性肝炎最常见的病因为：
乙肝病毒（HBV）和丙肝病毒（HCV）是引起慢性肝炎常见的原因。5％~10％的HBV感染病例（伴或不伴丁型肝炎病毒感染）和约75％的HCV病例可以发展成慢性肝炎。 儿童发生慢性乙型肝炎病毒感染的机率更高（如新生儿感染率高达90％和婴幼儿感染率25％～50％）。目前慢性化病因尚未阐明，感染后免疫反应最可能决定肝损伤。
罕见地，基因3型的HEV感染也可发展为慢性肝炎。
甲肝病毒不会引起慢性肝炎。
NAFLD 最常见于至少有下列一项危险因素的患者：
肥胖
血脂紊乱
胰岛素抵抗
NASH 是 NAFLD 的进展形式，可导致慢性肝炎。
酒精性肝炎 （合并有脂肪肝、弥漫性肝脏炎症和肝细胞坏死）是由过量饮酒引起的。
较少见的病因
自身免疫性肝炎 （免疫介导的肝细胞损伤）在非病毒性或脂肪性肝炎中所占比例较高；自身免疫性肝炎的特点包括：
自身免疫标志物阳性（如抗核抗体、抗平滑肌抗体、肝肾微粒体抗体）
与自身免疫性疾病常见的组织相容性单倍型（如HLA-B1，HLA-B8，HLA-DR3，HLA-DR4）相关。
组织学肝脏病变中 T 细胞和浆细胞占优势
细胞免疫和免疫调节功能复杂的体外缺陷
与其他自身免疫性疾病（如类风湿关节炎、自身免疫性溶血性贫血、增殖性肾小球肾炎）相关
糖皮质激素或免疫抑制剂治疗有效
原发性胆汁性胆管炎 （旧称原发性胆汁性肝硬化）是一种免疫介导的过程，导致胆管损伤。患者通常呈抗线粒体抗体（AMA）检测阳性且碱性磷酸酶升高。大多数原发性胆汁性胆管炎患者是女性。症状包括疲劳，关节痛和瘙痒。
有时慢性肝炎同时具有自身免疫性肝炎和另一种免疫介导的慢性肝病（如原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎）的特征。 这些情况被称为重叠综合征。
许多药物如异烟肼、甲氨蝶呤、甲基多巴、呋喃妥因、三苯氧胺、胺碘酮和偶尔对乙酰氨基酚可导致慢性肝炎。其致病机制因药物不同而异，可能与免疫反应的改变、脂肪性肝炎进展、具有细胞毒性的中间代谢产物或基因决定的代谢缺陷 有关。
alpha1-抗胰蛋白酶缺乏、乳糜泻、甲状腺疾病、遗传性血色病及Wilson病也是慢性肝炎少见病因之一。
慢性肝炎的分类
慢性肝炎的症状和体征
慢性肝炎的临床表现多种多样。有1/3病例是由急性肝炎发展而来，但大多数从起病开始就是隐匿发展。
无论病因如何，许多患者都没有症状。 然而，全身乏力，食欲不振，疲劳是常见的症状，有时有低热和非特异性上腹部不适。黄疸通常是不存在的。
通常最先表现为
少数慢性肝炎患者可出现胆汁淤积的表现（黄疸、瘙痒、大便发白、脂肪痢）。
自身免疫肝炎，特别在一些年轻妇女中，可出现其他全身表现，如痤疮、闭经、关节痛、溃疡性结肠炎、肺纤维化、甲状腺炎、肾炎和溶血性贫血。
慢性丙型肝炎有时与扁平苔癣，黏膜与皮肤的血管炎，肾小球肾炎，迟发性皮肤卟啉症，混合性冷球蛋白血症相关，也可能与 非霍奇金B细胞淋巴瘤 有关。冷球蛋白血症的症状包括疲劳、肌痛、关节痛、神经病变、肾小球肾炎和皮疹（荨麻疹，紫癜，或白细胞碎裂性血管炎）;无症状的冷球蛋白血症更为常见。
慢性肝炎的诊断
肝炎相关的肝功能检查
病毒血清学检测
可能需要自身抗体、免疫球蛋白、alpha1-抗胰蛋白酶水平及其他检测
偶尔肝活检
血清白蛋白，血小板计数和凝血酶原时间/国际标准化比率（PT/INR）
(参见 the practice guideline Hepatitis C Guidance 2019 Update: American Association for the Study of Liver Disease–Infectious Diseases Society of America Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection and the U.S. Preventive Services Task Force’s clinical guideline Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening.)
发生下列情况要怀疑慢性肝炎：
有相关的症状和体征
偶然发现的氨基转移酶水平升高
以前确诊过急性肝炎
此外，为了识别无症状患者，疾病控制中心 (CDC) 建议对所有≥18岁的成年人进行至少一次的丙肝病毒检测。
肝功能检查
其他实验室检查
如实验室检查结果符合肝炎，应进行病毒血清学检查，除外HBV和HCV（见表乙型肝炎血清学和丙型肝炎血清学）。除非这些检查提示慢性肝炎是病毒引起的，否则需要进一步的检查。
接下来的检查包括
自身抗体（抗核抗体、抗平滑肌抗体、抗线粒体抗体、肝肾微粒体抗体）
免疫球蛋白
血清转铁蛋白饱和度和铁蛋白
甲状腺的检查（促甲状腺激素）
乳糜泻的检查（组织谷氨酰胺转胺酶抗体）
alpha1-抗胰蛋白酶水平
血清铜蓝蛋白含量
对于儿童和青年要检测铜蓝蛋白以筛查肝豆状核变性。
自身免疫性肝炎的诊断常常基于有抗核抗体（ANA）、抗平滑肌抗体（ASMA）或抗肝 肾微粒体抗体1型（抗-LKM1）滴度≥1：80（成人）或≥1：20（儿 童），通常还有血清免疫球蛋白的升高。 抗线粒体抗体最常出现在原发性胆汁性胆管炎中。 (参见 the American Association for the Study of Liver Disease's practice guideline Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis in Adults and Children: 2019 Practice Guidance and Guidelines From the American Association for the Study of Liver Diseases.)
血清转铁蛋白饱和度 > 45% 和铁蛋白升高提示遗传性血色病，应进行血色病基因（HFE）检测。
应该检测血清白蛋白、血小板计数和PT以评估肝功能、疾病严重程度，低白蛋白水平、低血小板计数或PT延长提示肝硬化，甚至门静脉高压。
如果确定了肝炎的病因，可以进行无创检查（例如超声弹性成像、血清标志物）来评估肝纤维化的程度。
活检
与急性肝炎不同，明确慢性肝炎的诊断或病因需要进行肝活检。
轻型患者仅有轻微的肝细胞坏死和炎症细胞浸润， 通常发生在门管区，腺泡结构正常，很少或没有纤维化。这种情况下，很少进展成为临床上重要的肝病或肝硬化。
在更严重的患者，典型的活检可见门脉周围汇管区坏死伴单核细胞浸润（碎屑坏死），并伴有不同程度的门脉周围纤维化和 胆管增生。由于结构塌陷和纤维化形成，腺泡结构被破坏，肝硬化与进展性肝炎的表现并存。
活检也用于对疾病进行分级和分期，尽管现在经常使用无创检测（血清标志物或弹性成像）代替肝活检来对纤维化进行分期。纤维化分期最简单的标志物之一是 FIB4 指数，它使用天冬氨酸氨基转移酶 (AST)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、血小板和年龄来评估晚期纤维化的风险。其他方式包括瞬时弹性成像或 MR 弹性成像
并发症的筛查
在慢性肝炎时出现冷球蛋白血症 的症状和 体征，特别在HCV患者，应该检测冷球蛋白和类风湿因子， 高水平的类风湿因子和血清补体水平降低提示存在冷球 蛋白血症。
慢性HBV感染或由于任何潜在的肝脏疾病所致肝硬化患者需要每6个月进行超声检查和血清甲胎蛋白检测，以筛查 肝细胞肝癌，尽管这种做法的成本效益尚有争论，特别是甲胎蛋白的检测。(参见 the Cochrane review abstract Alpha-foetoprotein and/or liver ultrasonography for liver cancer screening in patients with chronic hepatitis B.)
诊断参考文献
1.Kwo PY, Cohen SM, Lim JK: ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries.Am J Gastroenterol 112 (1):18-35, 2017. doi: 10.1038/ajg.2016.517.
慢性肝炎的预后
慢性肝炎患者的预后差异很大，往往取决于病因和治疗的有效性。
药物导致的慢性肝炎如果停止用药后多可完全恢复。
未经治疗的乙肝患者可以自行恢复（不常见），也可迅速进展或者经过几十年缓慢发展成肝硬化。恢复的病人常常开始于病情的一过性加重，导致HBeAg到抗-HBe的血清转换，随后表面抗原（HBsAg）消失。HDV的重叠感染引起慢性HBV感染最严重的表现形式，如果不治 疗，高达70％的病人发展成肝硬化。
未治疗的HCV引起的慢性肝炎约有20％～30％发展成肝硬化，尽管这一过程可能需要几十年并且因人而异，因为它常与引起慢性肝病的患者其它危险因素包括饮酒和肥胖相关。
慢性自身免疫性肝炎通常对治疗有反应，但有时也会发展成进展性肝纤维化最终导致肝硬化。
慢性 HBV 感染，即使在没有肝硬化的情况下，也会增加患肝细胞癌的风险。 虽然在其他肝脏疾病(如HCV感染、非酒精性脂肪肝[NAFLD])中这种风险也会增加，但是通常发生在肝硬化或进展性肝纤维化时。
慢性肝炎的治疗
支持治疗
病因治疗（糖皮质激素治疗自身免疫性肝炎，抗病毒药物治疗HBV和HCV）
一般治疗
慢性乙型和丙型肝炎
特异性慢性乙型肝炎抗病毒治疗 （例如，恩替卡韦和替诺福韦作为一线治疗）和 慢性丙型肝炎的抗病毒治疗 （无干扰素的直接抗病毒药物）。
HBV引起的慢性肝炎，预防措施 （包括免疫预防）对于与患者接触后避免感染可能会有所帮助。没有疫苗可供接触HCV感染者的人群使用。
在慢性乙型和丙型肝炎应该避免使用皮质类固醇和免疫抑制剂，因为这些药物增加病毒复制。如果慢性乙型肝炎患者有其他需要皮质类固醇、免疫抑制治疗、或细胞毒性化疗的疾病，必须与抗病毒药物同时应用，以防止急性乙型肝炎的复燃或再激活，以及急性乙肝肝衰竭。相似情况下还没有丙型肝炎被激活或引起急性肝衰竭的报道。
非酒精性脂肪性肝炎（NASH）
(参见 The Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Disease.)
治疗NASH旨在
减轻ti重
控制风险因素和合并症
治疗措施包括
建议通过饮食改变和运动减重 7% 至 10% 的体重
治疗伴随的代谢性危险因素，如高脂血症和胰岛素抵抗
停止与NASH有关的药物（例如胺碘酮，他莫昔芬，甲氨蝶呤，皮质类固醇如泼尼松或氢化可的松，合成雌激素[雌激素）
避免接触毒物（如杀虫剂）
目前没有专门推荐用于治疗 NASH 的药物疗法
自身免疫性肝炎
(参见 the American Association for the Study of Liver Disease’s practice guideline Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis.)
使用糖皮质激素加或不加硫唑嘌呤可延长生存期。一般开始给予每天一次30mg~60mg强的松口服，症状控制后逐渐减量，直至维持氨基转移酶正常或接近正常的最小剂量。临床医生可能在激素诱导完成后改予硫唑嘌呤1～1.5mg/kg每天一次口服或吗替麦考酚酸酯1000mg每天二次口服，随后逐渐停用激素。许多病人需要长期、小剂量、无激素的维持治疗。
遗传性血色沉积病
遗传性血色病通过放血治疗。
关键点
慢性肝炎通常不是由急性肝炎发展来的，通常是无症状 的。
如果肝功能检查结果（例如，氨基转移酶水平升高原因不明） 与慢性肝炎符合，进行乙型和丙型肝炎的血清学检查。
如果上述血清学检查阴性，进行其他类型肝炎的检查（如，自身抗体、免疫球蛋白、alpha1-抗胰蛋白酶 水平）。
如果无创检测不能确诊，考虑进行肝活检以确认诊断并评估慢性肝炎的严重程度。
无创检查（如弹性成像、血清标志物）可用于评估肝纤维化的程度。
考虑恩替卡韦或替诺福韦作为慢性乙型肝炎的一线疗法
用无干扰素的直接作用的抗病毒药物治疗所有基因型的慢性丙型肝炎。
用糖皮质激素治疗自身免疫性肝炎，并转换到硫唑嘌呤或吗替麦考酚酸酯的维持治疗。
鼓励非酒精性脂肪肝（NAFLD）患者通过饮食和运动减轻体重（可能的话需减重10%）。
用放血术治疗遗传性血色病。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) Practice Guidelines: A multidisciplinary panel of experts developed guidelines for diagnosing and managing various hepatic disorders using clinically relevant questions, which are answered by systematic reviews of the literature and followed by data-supported recommendations.The panel rated the quality (level) of the evidence and strength of each recommendation.访问日期：2022 年 7 月 6 日。
U.S. Preventive Services Task Force’s Hepatitis C Virus Infection in Adolescents and Adults: Screening: This web site summarizes the recommendations for hepatitis C screening and provides links to the full recommendations.It discusses assessment of risk and use of screening tests, including screening intervals.访问日期：2022 年 7 月 6 日。
AASLD Practice Guidelines: Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis in Adults and children: This 2019 guideline addresses clinically relevant questions, using current evidence, expert opinion, systematic reviews of the literature, and the quality of evidence. This guideline updates the epidemiology, diagnosis, management, and outcomes of autoimmune hepatitis in adults and children from the 2010 guidelines.访问日期：2022 年 7 月 6 日。
Alpha-foetoprotein and/or Liver Ultrasonography for Liver Cancer Screening in Patients with Chronic Hepatitis B: This study evaluates the beneficial and harmful effects of using alpha-fetoprotein, ultrasonography, or both to screen for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B.访问日期：2022 年 7 月 6 日。
AASLD Practice Guidelines: The Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: This article provides guidance for diagnosing and managing nonalcoholic fatty liver disease, rather than guidelines.Guidance, developed by a panel of experts, is intended to help clinicians understand and implement the most recent evidence.It includes guidance for screening, initial evaluation, evaluation for fibrosis, use of biopsy, and specific treatment.访问日期：2022 年 7 月 6 日。