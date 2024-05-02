临床评估

有右心衰、黄疸和肝大伴压痛的患者应怀疑淤血性肝病。 实验室检查轻度异常：高非结合性胆红素血症（总胆红素<3mg/dL [51.31 micromol/L])，氨基转移酶升高（通常<2～3倍）和PT/INR延长。 腹水（如果存在）的特征在于高血清至腹水白蛋白浓度梯度（血清白蛋白浓度减去腹水白蛋白浓度 [SAAG]）。 SAAG梯度≥1.1g/dL(11 g/L)对于诊断门静脉高压引起的腹水具有相对特异性(1)。此外，腹水总蛋白含量高（通常>2.5 g/dL [25 g/L]）以及SAAG≥1.1 g/dL (11 g/L) 提示充血性肝病 (2) 并可以鉴别门静脉高压症与肝硬化（通常是总蛋白<2.5 g/dL [25 g/L]以及SAAG≥1.1 g/dL [11 g/L]）。

由于实验室检查异常是非特异的，诊断淤血性肝病主要根据临床表现。更重要的是，肝脏病变作为心衰严重程度的一个指标，而不是其诊断本身。