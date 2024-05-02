在西方国家，布-加综合征最常见的病因是血凝块堵塞肝静脉和邻近 的下腔静脉。形成血凝块常见原因如下：

易形成血栓的情况（例如, 蛋白C缺乏、 蛋白S缺乏、抗磷脂综合征、抗凝血酶III缺乏、 第五凝血因子莱顿突变 、妊娠、口服避孕药的使用）

血液病（例如 红细胞增多症、阵发性夜间睡眠性血红蛋白病等 骨髓增生性疾病）

炎症性肠病

系统性风湿性疾病（例如贝赫切特综合征）

外伤

感染（包虫囊、阿米巴）

肿瘤侵犯肝静脉（例如肝细胞癌或肾细胞癌）

有时，布-加综合征可在妊娠期间出现，揭示既往存在的 无症状性高凝状态。

阻塞的病因通常很难明确。 在亚洲和南非，病因多是肝上段下腔静脉的膜性阻塞（蹼），可能代表着成人陈旧性血栓的再通或儿童血管发育缺陷（如静脉狭窄）。这种类型的阻塞称为肝段下腔静脉阻塞。

Budd-Chiari综合征通在数周或数月发生。当它持续一段时间发生时，往往出现肝硬化 和 门脉高压 (1) 。

门静脉循环 3D 模型