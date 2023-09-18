现病史应该包括黄疸发生和持续的时间。高胆红素血症可在黄疸可见前引起尿色加深。所以，深色尿的出现比黄疸的出现更准确提示高胆红素血症的发生。 重要的相关症状包括发热、黄疸前的前驱症状（如发热、不适、肌痛）、粪便颜色变化、瘙痒、脂肪泻和腹痛（包括部位、严重程度、持续时间和放射情况）。 提示病情严重的重要症状包括恶心和呕吐、体重下降，可能还包括凝血障碍的症状（如易出现瘀斑或出血、柏油样便或血便）。

系统回顾应该询问能提示可能的病因的症状，包括体重减轻和腹痛（癌症）、关节疼痛和肿胀（自身免疫性或病毒性肝炎、血色病、原发性硬化性胆管炎、结节病）和停经（妊娠）。

既往史应该明确已知的疾病，例如肝胆疾病（如胆结石、肝炎、肝硬化）、溶血性疾病（如血红蛋白病、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶[G6PD]缺乏症）以及和肝脏疾病或胆道疾病相关的疾病，包括炎症性肠病、浸润性疾病（如 淀粉样变性、 淋巴瘤、结节病、 结核）和HIV感染或AIDS。

用药史应包括关于使用药物或暴露于已知影响肝脏的毒素的问题（见表 一些可引起黄疸的药物和毒素）以及关于肝炎疫苗接种的问题。

手术史应该询问既往胆道手术的情况（胆道狭窄的可能原因）。

社会史应该询问肝炎的危险因素（见表Some Risk Factors for Hepatitis肝炎的某些危险因素）、饮酒的量和持续的时间、毒品的使用情况和性生活史。

家族史应该询问家族成员中反复发作的轻度黄疸和已经被诊断的先天性肝病情况。如果可能的话，应该询问患者的朋友或家族成员有关患者服用娱乐性药物的病史和饮酒的病史