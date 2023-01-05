高IgE综合征是一种遗传性T、B细胞联合免疫缺陷综合征，特征为反复发作的葡萄球菌性皮肤脓肿、窦肺感染和严重的瘙痒性嗜酸细胞性皮炎。检测血清IgE水平可确诊。治疗包括支持性措施，包括终身预防性使用抗葡萄球菌抗生素。

（参阅免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗）

高IgE综合征是一种原发性免疫缺陷病，涉及 体液和细胞免疫联合缺陷。遗传方式可以是

常染色体显性遗传：由 STAT3 （信号转导和转录激活因子3）基因突变导致

常染色体隐性遗传：由 TYK2 （酪氨酸激酶2）或 DOCK8基因纯合突变所致。

高IgE综合征为婴儿期起病。

高IgE综合征患者有组织和血液嗜酸性粒细胞增多，以及极高的IgE水平（>2000IU/mL[>4800 mcg/L]）。IgE升高被认为是一 种继发现象，而不是致病性的。

各种突变可能导致高IgE综合征，但大多数突变会导致类别转换和功能失调的辅助型17（Th17）分化的改变，以及活化B细胞中免疫球蛋白类别转换的改变。

高 IgE 综合征的症状和体征 典型的高IgE综合征表现为皮肤、肺、关节和内脏的反复葡萄球菌脓肿。患者还可能有窦肺感染、肺积气和严重的瘙痒性嗜酸性皮炎。 患者具有粗糙的脸部特征，乳牙脱落延迟，骨质减少和反复骨折。

高IgE综合征的诊断 血清IgE水平 根据症状怀疑高 IgE 综合征的诊断，并通过血清 IgE 水平 > 2000 IU/mL (> 4800 mcg/L）确诊。 基因检测可识别基因突变，主要是用以明确诊断，或帮助预测遗传模式。对临床症状与高IgE综合征一致的患者的近亲属应进行IgE水平的筛查，如果IgE水平为阳性，则可能进一步评估。