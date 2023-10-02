肾脏储存功能轻度下降的患者可无症状。即使轻、中度肾功能不全患者的血尿素氮和肌酐升高，也可不出现任何症状。夜尿常引起注意，主要是尿浓缩障碍所致。乏力、易倦、厌食和思维敏锐性下降，多为尿毒症的早期表现。

肾脏病更加严重时（如eGFR<15mL/min/1.73ｍ2）出现神经肌肉症状，包括粗大肌肉抽动、周围感觉和运动神经异常、肌痉挛、过度反射、下肢不宁综合征和癫痫（一般由高血压和代谢性脑病造成）。

厌食、恶心、呕吐、体重下降、口腔炎和口腔异味多同时出现。皮肤可能呈黄棕色和/或干燥。有时，汗液中的尿素于皮肤表面形成结晶（尿毒症霜）。瘙痒可使患者特别感到不适。营养不良导致非特异性组织消耗，是慢性尿毒症的显著特征。

尿素霜 图片 © Springer Science+Business Media

晚期CKD时可见心包炎和胃肠道溃疡、出血。80%的晚期CKD患者存在高血压，常与高血容量有关。高血压或冠状动脉疾病可引起心衰，肾功能减退导致的水钠潴留可造成坠积性水肿和呼吸困难。