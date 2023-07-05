病因治疗

碳酸氢钠（NaHCO 3 ）主要用于重症酸血症，需慎用。

治疗主要针对病因。肾衰竭和一些乙二醇、甲醇、水杨酸盐中毒的情况下需进行血液透析。

应用NaHCO 3 治疗酸血症，仅限于某些特定情况，其他情况可能是有害的。 当代谢性酸中毒是由于HCO 3 −的丢失或无机酸的累积（即正常阴离子间隙性酸中毒）所致时，治疗上选用碳酸氢盐通常是安全合适的。 然而，当酸中毒是由于有机酸的累积而造成时（即高阴离子间隙性酸中毒），碳酸氢盐的应用是有争议的；它并不能明显降低死亡率，却存在一些可能的风险。

通过对潜在病因的治疗，乳酸、酮酸经代谢重新生成HCO 3 −，而外源性HCO 3 −的应用可使之累积过度而造成代谢性碱中毒。 在任何情况下，碳酸氢钠都可能导致钠水潴留、低血钾，并通过抑制呼吸中枢而造成高碳酸血症。而且，由于HCO 3 −不能够越过细胞膜扩散，多余的HCO 3 −可转变成二氧化碳 ，而CO 2 可以扩散进入细胞，并水解为H+和HCO 3 −，故细胞内的酸中毒不能得到纠正，反而有可能加重。额外 CO 2 的清除还需要足够的分钟通气量。由于潜在肺部疾病而导致呼吸状态受损的患者可能无法满足增加的每分钟通气量。需要 机械通气支持 的患者需要适当的呼吸机设置来增加每分钟通气量。

尽管存在争议，大部分专家主张在严重的代谢性酸中毒（pH<7.0）时静脉应用HCO3−，主要是因为担心 pH 值较低时心血管不稳定性会恶化。

治疗时需进行2步计算(常规及国际标准单位相同)。首先，通过kassier-bleich方程计算HCO 3 −必须提高的水平，[H+] 目标值为79 nmol/L(79 nmol/L)，对应的pH为 7.10。

79 = 24 × Pco 2 /HCO 3 −

或是

HCO 3 −期望值=0.30×Pco 2

第二步是计算为达到上述水平所需补充的NaHCO3−量

NaHCO 3 需要量（mEq/mmol）=（[HCO 3 −]期望值−[HCO 3 −]实测值）×0.4×体重（kg）

例如，一个70kg的男性有严重的代谢性酸中毒，pH为6.92，PCO 2 40mmHg， HCO 3 − 8 mEq/L（8 mmol/L）。pH值达到7.10所需的目标碳酸氢盐水平为0.30×40 = 12 mEq/L（12 mmol/L）。该水平比他目前的碳酸氢盐水平8高出4 mEq/L（4 mmol/L）。要将碳酸氢根增加4，需将4乘以70（体重）的0.4倍，得到112 mEq（112 mmol）的 HCO 3 −. 所需的碳酸氢钠量需要数小时才能补足。给药后30分钟到1小时测定血pH和HCO 3 −水平，以使其能和血管外的HCO 3 −达到平衡。关于碳酸氢盐溶液的使用浓度尚未达成共识，但重要的是要认识到，典型的 50 mL 安瓿中的 NaHCO 3 含有 50 mEq 的碳酸氢钠，会加剧容量超负荷，还会导致高渗性，尤其是在短时间内给予多个安瓿的情况下。等渗配方，例如 75 mEq NaHCO 3 与 1 L 0.45% 盐水和 150 mEq NaHCO 3 混合，也可与 1 L 无菌水混合使用。

可以代替碳酸氢钠的药物有

乳酸盐，以乳酸林格氏液或乳酸钠的形式存在（肝功能正常时，代谢mEq将mEq转化为碳酸氢盐）

醋酸钠（肝功能正常时，一mEq一mEq地代谢为碳酸氢盐）

氨基丁三醇，一种氨基醇，对代谢性（H + ）和呼吸性（H 2 CO 3 ）酸性物质都有缓冲作用

Carbicarb，是NaHCO3和碳酸盐的等摩尔数混合物（碳酸盐可以消耗CO 2 生成HCO 3 − )

二氯醋酸盐，可以加速乳酸的氧化

但是替代药物并不能提供比单独的碳酸氢盐更明显的 益处，而且它们本身也可引起并发症。

在代谢性酸中毒时K+离子常大量损耗，应根据需要口服或经静脉补充适量KCl。K+