Clostridium perfringens产气荚膜梭菌性食物中毒

Clostridium perfringens产气荚膜梭菌性食物中毒是由于食用了污染食物而引起的急性胃肠炎。症状是水样腹泻和腹部绞痛。确诊通过在受污染的食物或粪便中检出C. perfringens。治疗是支持性的。

(参见厌氧菌感染概述 和 梭菌感染概述。)

C. perfringens 产气荚膜梭菌食物中毒通常为轻中度的梭菌感染疾病。

C. perfringens产气荚膜梭菌在环境中分布广泛,如粪便、土壤、空气和水等,污染的肉是引起暴发的主要传染源。因为 C. perfringens 产气荚膜梭菌孢子烹饪后仍能存活,在肉类烹饪后放置于室温或高达60℃(140°F,如在加温台)环境中,一段时间内该病原体仍可繁殖并产生大量的细菌 C. perfringens。暴发多是在一些商业部门内,而很少在家庭内发生。

C. perfringens寄生于人类胃肠道,正常情况下也可以分泌外毒素作用于小肠。目前只有产气荚膜梭菌 C. perfringens A型已明确与食物中毒相关。

一般引起轻度胃肠炎,多在进食污染的食物后6~24小时发病。主要表现为水样便和腹绞痛,呕吐和发热少见。症状通常在24小时内自愈,严重感染和死亡病例很少见。

产气荚膜梭菌 性食物中毒的诊断 鉴别食物或粪便中的微生物或粪便中的肠毒素 产气芽孢杆菌食物中毒诊断 主要根据流行病学,C. perfringens若自污染食物和患者粪便中分离出菌株或外毒素则可确诊。