脂糖肽对革兰阳性菌有广泛的抗菌活性，包括

奥利万星对含vanA 基因的耐万古霉素肠球菌（VRE）菌株有效 ; 达巴万星和特拉万星则无抗该菌活性达巴万星，奥利万星和特拉万星对 vanB VRE有抗菌活性。这三种脂糖肽均能有效对抗 金黄色葡萄球菌 和 表皮葡萄球菌 无论它们对甲氧西林的敏感性如何。只有奥利万星对万古霉素耐药的金黄色葡萄球菌有活性。

特拉万星用于复杂的皮肤和皮肤结构感染，以及由金黄色葡萄球菌敏感分离株导致的医院获得性和呼吸机获得性细菌性肺炎。

长效脂糖肽达巴万星和奥利万星被用于治疗急性细菌性皮肤病和皮肤结构感染，但仍在研究如何治疗更具侵袭性的感染。