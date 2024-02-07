不同医疗机构的医院获得性肺炎的病原体和抗生素的耐药性可明显不同，在同一医疗机构内两者也会在短时间（如一个月）内发生变化。定期更新医疗机构的抗菌药物敏感性，对于确定合适的经验性抗生素治疗至关重要。一般来说，最重要的病原体是

肠道革兰氏阴性杆菌，尤其是 Pseudomonas aeruginosa

革兰氏阳性球菌，尤其是对甲氧西林敏感 Staphylococcus aureus 和耐甲氧西林 S. aureus (MRSA)

其他重要肠道革兰氏阴性菌包括肠杆菌Enterobacter、肺炎克雷伯菌Klebsiella pneumoniae、大肠杆菌Escherichia coli、黏质沙雷杆菌Serratia marcescens、变形杆菌Proteus 以及不动杆菌 Acinetobacter。厌氧菌对医院获得性肺炎的影响并不大。

在入院后4~7天内发生的肺炎以甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌S. aureus、肺炎链球菌 Streptococcus pneumoniae和流感嗜血杆菌感染Haemophilus influenzae最常见。随住院时间的延长，铜绿假单胞菌 P. aeruginosa、MRSA、革兰氏阴性肠杆菌的感染率增加。

多重耐药 (MDR) 病原体感染的危险因素包括先前静脉注射抗生素治疗（在过去 90 天内）、结构性肺病、MDR 病原体定植以及这些病原体在当地医院环境中的高流行率 (1)。耐药菌的感染明显增加了发病率和死亡率。

大剂量糖皮质激素的使用增加了军团菌Legionella和铜绿假单胞菌 Pseudomonas感染的风险。慢性化脓性肺病如囊性纤维化和支气管扩张会增加革兰氏阴性病原体的风险，包括耐药菌。

人们越来越多地认识到病毒是免疫功能正常患者 HAP 和免疫功能低下患者病毒和真菌的原因。