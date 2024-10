治疗脑膜炎剂量必须高于常规剂量。

肾功能不全患者减量

在记录或怀疑有侵袭性甲氧西林耐药的 S. aureus (MRSA) 感染患者中,万古霉素的给药剂量应达到 400 至 600 的浓度-时间曲线下面积 (AUC)。不再推荐将靶向谷作为替代指标,以实现 AUC 与最低抑菌浓度 (AUC/MIC) 之比≥ 400。剂量优化可以通过获得多个分布后水平(输注结束和低谷后 1 至 2 小时)并使用一阶动力学方程计算 AUC,使用使用 1 或 2 次迭代的基于软件的贝叶斯方法,或通过滴定连续输注至 20 至 25 微克/毫升(13.8 至 17.25 微摩尔/升)的稳态浓度。(参见 the 2020 therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections guidelines revised by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists.)

这些给药建议仅适用于 MRSA,不应用于指导其他革兰氏阳性感染的给药。

万古霉素对许多病原菌最小抑菌浓度(MIC)在过去20年一直在升高。根据万古霉素的MIC,对金黄色葡萄球菌 S. aureus 敏感性如下:

≤2 mcg/mL (≤ 1.4 micromol/L) :敏感

4~8 mcg/mL (2.8-5.5 micromol/L):中度

> 8 mcg/mL (> 5.5 micromol/L)::耐药

但是,由S. aureus感染,万古霉素MIC≥2 mcg/mL,可能对标准剂量的治疗效果未达最佳,需增加剂量,即谷浓度维持在15~20mcg/mL,因此,对于临床反应差且MIC≥2的患者,转向替代疗法的门槛应该较低。