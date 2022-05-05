万古霉素对以下细菌有效：

大多数革兰阳性球菌和杆菌有抗菌活性，包括几乎所有耐青霉素和头孢菌素的 Staphylococcus aureus 和凝固酶阴性葡萄球菌株

许多菌株 肠球菌 （大多 Enterococcus faecalis)

但许多肠球菌菌株和一些S. aureus株对其耐药。

万古霉素是由下列细菌引起严重感染和心内膜炎治疗常用药物（除万古霉素耐药株）：

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 S. aureus

耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌

耐beta-内酰胺类和多药耐药的肺炎链球菌

beta-溶血性链球菌（当beta-内酰胺类药物过敏或耐药而不能使用时）

Corynebacterium species including C. jeikeium , and C. striatum

草绿色链球菌（当beta-内酰胺类药物过敏或耐药而不能使用时）

肠球菌（当beta-内酰胺类药物过敏或耐药而不能使用时）

万古霉素治疗甲氧西林敏感的S. aureus感染，与beta-内酰胺类抗葡萄球菌青霉素相比效果差。当治疗耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌感染引起的瓣膜修补术后心内膜炎或肠球菌心内膜炎时，万古霉素需联合其他抗生素。万古霉素虽然透过脑脊液不稳定（特别和地塞米松同时治疗时），万古霉素也已经用来治疗对青霉素敏感性降低的肺炎球菌引起的脑膜炎。当单独治疗肺炎球菌性脑膜炎，临床治疗失败的报告表明其并非最佳药物。

万古霉素口服被用来治疗艰难梭菌（以前称梭菌属）感染导致的腹泻(假膜性肠炎)。对于初始发生的非严重C. difficile感染，推荐万古霉素而不是甲硝唑。治疗严重 C. difficile 感染，万古霉素优于甲硝唑。同时作为i对甲硝唑治疗无效者备选药物。然而，美国传染病学会 (IDSA) 和美国医疗保健流行病学学会 (SHEA)的2021成人艰难梭菌感染管理临床实践指南建议，对于艰难梭菌感染，使用非达霉素（如果有）代替万古霉素。