非霍乱弧菌 Vibrio 感染

非霍乱弧菌包括革兰阴性 Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus, V. alginolyticus, V. hollisae, 和 V. vulnificus、拟态弧菌、溶藻弧菌、霍氏弧菌和创伤弧菌；它们可引起腹泻，伤口感染或败血症。诊断是通过病原体培养。治疗是用环丙沙星或多西环素。

非霍乱弧菌有时被称作非凝集性弧菌（即不与霍乱病人的血清发生凝集反应）。 它们通常在温暖的海水或海水和淡水的混合水（如河口）中寄殖。

Vibrio parahaemolyticus, V. mimicus,副溶血性弧菌 V. hollisae 、拟态弧菌及霍氏弧菌通常引起食源性腹泻暴发，典型的为食入未充分煮熟的海鲜（通常为贝壳类）。

V. parahaemolyticus副溶血弧菌感染在日本和美国沿海地区流行。该菌可损伤肠黏膜，但不产生肠毒素，也不侵入血流。当皮肤伤口被带菌的温暖海水污染可引起伤口感染。

V. alginolyticus 和 V. vulnificus溶藻弧菌及创伤弧菌可引起严重的伤口感染；二者均不引起肠炎。创伤弧菌被抵抗力差的宿主（常为有慢性肝病或免疫缺陷者）摄入后，可通过肠黏膜而不引起肠炎，但可产生具有高病死率的败血症；偶有健康人也会发生此类感染。

非霍乱弧菌 感染的症状和体征 潜伏期15～24小时，之后突然出现肠道症状，包括痉挛性腹痛、大量水样泻（大便可为血性并含有多形核白细胞）、里急后重、乏力，有时有恶心、呕吐和低热。 24～48小时后症状自行消退。 蜂窝织炎 在某些情况下（通常涉及创伤弧菌）可以在受污染的伤口中迅速发展，并可发展为伴有典型出血和大疱性病变的坏死性软组织感染。 败血症可引起休克、大疱性皮损，常有弥散性血管内凝血（例如血小板减少，出血）；病死率高。

非霍乱 弧菌 感染的诊断 培养 常规培养很容易确诊Vibrio 非霍乱孤菌引起的伤口和血流感染。 若拟诊肠道感染，则可用硫代硫酸盐-枸橼酸盐-胆汁-蔗糖培养基Vibrio进行大便培养，分离出致病的弧菌。污染的海产品培养也可取得阳性结果。

非霍乱 弧菌 感染的治疗 肠道感染使用环丙沙星或多西环素

伤口感染使用抗生素，并行清创术 非霍乱弧菌肠道 Vibrio 感染可选择以下方案中的一种口服方案进行治疗： 环丙沙星1g

多西环素300mg 然而，因为感染通常呈自限性，这种治疗并非必需，但重症患者需考虑使用抗生素治疗。 腹泻时应密切注意补充血容量，必要时补充丢失的电解质。 为了 伤口感染， 使用抗生素——通常是口服 强力霉素 通常与第三代头孢菌素一起用于治疗严重的伤口感染或败血症。可以用环丙沙星进行替代治疗。 患有坏死性软组织感染的患者需要进行手术清创。