Acinetobacter不动杆菌属感染

Acinetobacter不动杆菌属是革兰氏阴性菌，可以引起人体所有器官的化脓性感染并且在长期住院患者中较常见，是一种机会性感染。
不动杆菌（Acinetobacter ）为革兰氏阴性需氧杆菌或球菌，属于莫拉菌科。不动杆菌属在自然界中普遍存在，干燥的表面环境中可以最长存活1个月。卫生工作者皮肤表面通常携带该病原体，并由此增加患者感染及医疗设备污染的可能。不动杆菌 Acinetobacter属菌种较多，几乎均可以致病，其中鲍曼不动杆菌Acinetobacter baumannii占了大约80% (1)。
参考文献
1.Wong D, Nielsen TB, Bonomo RA, et al: Clinical and pathophysiological overview of Acinetobacter infections: A century of challenges.Clin Microbiol Rev 30(1):409–447, 2017.doi: 10.1128/CMR.00058-16
不动杆菌引起的疾病Acinetobacter
不动杆菌疾病最常见的表现是
呼吸道感染
鲍氏不动杆菌感染多发生于住院重症患者。 社区获得性感染（主要是肺炎）在热带气候地区更常见。鲍曼不动杆菌（AB）感染相关的病死率可达到19%至54%。
不动杆菌可导致健康儿童出现社区获得性毛细支气管炎和气管支气管炎，以及免疫力低下的成年人气管支气管炎。不动杆菌 容易定植气管切开部位。医院获得 Acinetobacter 的不动杆菌肺炎常常是多种原因造成的。 继发性菌血症和感染性休克与预后不良有关。
Acinetobacter不动杆菌属还可以引起全身各个器官的伤口感染和化脓性感染（如，脓肿），包括肺、泌尿道、皮肤以及软组织。此外，还可能发生细菌血症。
另外，少数情况下，不动杆菌还可以引起脑膜炎（因神经外科手术介入）、蜂窝织炎或静脉炎（因留置静脉导管）、眼科感染、天然或人工瓣膜性心内膜炎、骨髓炎、关节脓肿、盆腔炎或肝脓肿等。
临床标本（如从插管患者呼吸道分泌物或开放伤口的标本）分离出不动杆菌往往对诊断意义不大，因该菌可正常定植于人体上述部位。
危险因素
不动杆菌Acinetobacter感染的易感因素主要因感染类型不同（（院内感染、社区获得及多重耐药菌株感染）而不尽相同-见表不动杆菌感染的危险因素）。
不动杆菌的耐药性
最近，多药耐药（MDR）AB鲍曼不动杆菌已经出现，特别是ICU病房中的免疫功能不全、合并有严重的基础疾病和侵入性手术后使用广谱抗生素治疗的患者。 医务工作者体内定植、常用医疗设备及肠内营养液的污染均可导致改病原体在ICU病房中的传播。此外，在伊拉克，科威特和阿富汗受伤和接受治疗的服务人员中，多药耐药性AB感染的数量有所增加。
不动杆菌感染的治疗
主要是严重感染的多药经验性治疗。
由异物引起的局部蜂窝织炎或静脉炎（如：静脉导管或缝线），将异物移除后进行局部处理即可。 气管插管导致的气管支气管感染，可以单用肺部灌洗术进行处理。 严重感染患者则需要接受抗生素治疗，必要时需进行清创。
鲍曼不动杆菌很早就对许多抗菌药物产生了原发性耐药。多药耐药鲍氏不动杆菌定义为该菌株对≥3种抗生素产生原发性耐药，甚至有一部分菌株可以对目前所有的抗生素均耐药。药敏结果未知的情况下，可使用碳青霉烯（美罗培南，亚胺培南）、多粘菌素进行治疗，也可氟喹诺酮联合氨基糖苷类或利福平，或以上三药联用。 舒巴坦（beta内酰胺酶抑制剂）对多种MDR-AB菌株具有天然的杀菌活性。甘氨酰四环素类抗生素替加环素也有效；然而，已有治疗过程中出现中介和耐药性的报道。米诺环素具有体外活性，新型铁载体-头孢菌素抗生素头孢地考也是如此（1)。
轻到中度不动杆菌感染可单用一种抗生素。由易感菌株引起的创伤性伤口感染可用米诺环素治疗。
严重的AB感染可以通过联合疗法进行治疗-通常是碳青霉烯类（亚胺培南或美罗培南）或氨苄西林/舒巴坦加氨基糖苷； 当耐药性极高时，替加环素、头孢地洛或粘菌素加米诺环素的组合可能是唯一可用的选择。
医务人员加强洗手、规范医疗操作以及呼吸机护理可有效减少不动杆菌的传播。
治疗参考文献
1.Munier AL, Biard L, Rousseau C, et al: Incidence, risk factors, and outcome of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii acquisition during an outbreak in a burns unit.J Hosp Infect 97(3):226–233, 2017.doi: 10.1016/j.jhin.2017.07.020
关键点
（鲍曼不动杆菌 ，AB）感染约占不动杆菌感染总数的80％，多发生于病情危重的住院患者。
感染最常见的部位是呼吸系统，但 Acinetobacter 不动杆菌属也可引起其他任何器官系统化脓性感染。
多重耐药鲍曼不动杆菌已经治疗难题；基于药敏试验选择的多药治疗可能是必要的。