Acinetobacter不动杆菌属感染

不动杆菌疾病最常见的表现是

呼吸道感染

鲍氏不动杆菌感染多发生于住院重症患者。 社区获得性感染（主要是肺炎）在热带气候地区更常见。鲍曼不动杆菌（AB）感染相关的病死率可达到19%至54%。

不动杆菌可导致健康儿童出现社区获得性毛细支气管炎和气管支气管炎，以及免疫力低下的成年人气管支气管炎。不动杆菌 容易定植气管切开部位。医院获得 Acinetobacter 的不动杆菌肺炎常常是多种原因造成的。 继发性菌血症和感染性休克与预后不良有关。

Acinetobacter不动杆菌属还可以引起全身各个器官的伤口感染和化脓性感染（如，脓肿），包括肺、泌尿道、皮肤以及软组织。此外，还可能发生细菌血症。

另外，少数情况下，不动杆菌还可以引起脑膜炎（因神经外科手术介入）、蜂窝织炎或静脉炎（因留置静脉导管）、眼科感染、天然或人工瓣膜性心内膜炎、骨髓炎、关节脓肿、盆腔炎或肝脓肿等。

临床标本（如从插管患者呼吸道分泌物或开放伤口的标本）分离出不动杆菌往往对诊断意义不大，因该菌可正常定植于人体上述部位。

危险因素 不动杆菌Acinetobacter感染的易感因素主要因感染类型不同（（院内感染、社区获得及多重耐药菌株感染）而不尽相同-见表不动杆菌感染的危险因素）。 表格 不动杆菌 Acinetobacter感染的易感因素 表格