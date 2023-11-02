雪茄 和 管道 吸烟在美国不太常见。2021 年，估计有 860 万名 18 岁或以上的人（3.5%）吸雪茄，230 万人（0.9%）吸烟斗、水烟或水烟（1）。在过去的15年中，这些百分比一直保持相对稳定。烟斗或雪茄对健康的危害包括心血管疾病、慢性阻塞性肺病、口腔癌、肺癌、喉癌、食管癌、结肠癌、胰腺癌）、牙周病及牙齿脱落等。

电子烟 或电子烟笔是包括电池和含有雾化器的烟盒的设备，用于加热丙二醇、甘油和通常但不总是尼古丁的溶液。电子烟模仿吸烟的手到嘴的动作，许多电子烟可提供高水平的烟气。 尼古丁 深入肺部，增加成瘾风险。对于电子烟来说，表明消费量的明确线索较少，就像熄灭的烟头所经历的那样。许多电子烟装置可抽吸 5000 至 6000 口，相当于 500 至 600 支香烟或 25 至 30 包香烟。

尽管使用电子烟不涉及燃烧，但从电子烟散发出的气溶胶比水蒸气还多。电子烟气雾剂除了经常含有尼古丁以外，还具有超细颗粒，可以被深深地吸入肺内。 调味剂如二乙酰，一种与严重肺部疾病有关的化学物质； 挥发性有机化合物; 致癌化学物质；和重金属（例如镍，锡和铅），尽管它们的含量都低于燃烧的烟草烟雾中的含量。尽管尚不清楚吸入电子烟气雾剂的长期影响，但有理由推测，与吸入可燃香烟的不利影响相比，它们的危害可能要小一些。对于使用电子烟并继续吸烟（一种常见的双重使用者行为）的人们，电子烟的健康益处尚未得到证实。

孕妇使用电子烟对胎儿发育的影响尚不清楚。 电子烟对青少年大脑发育的长期影响也是如此。青少年使用电子烟的比例超过了使用可燃烟草的比例（2）。电子烟是一种相对较新的现象，其使用的长期风险是未知的。(参见 information about e-cigarettes from The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine [Health and Medicine Division]: Public health consequences of e-cigarettes。)

电子烟和电子烟产品使用相关的肺损伤 (EVALI) 是 CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 用来描述多州爆发的严重肺部疾病的术语，该疾病于 2019 年 8 月首次发现，与使用电子烟和电子烟产品有关。 临床表现是排除性诊断，包括呼吸道症状（如咳嗽、胸痛、气短）、胃肠道症状（如腹痛、恶心、呕吐、腹泻）、非特异性全身症状（如发热、寒战、体重减轻）、血氧水平降低、白细胞计数升高以及与暴露于有毒化学烟雾、有毒气体和毒剂造成的伤害类似的伤害。根据疾病预防控制中心的数据，截至 2020 年 2 月，全国已有 2800 多人因 EVALI 住院，68 人死亡。疾病预防控制中心的指导方针主要指向四氢大麻酚 (THC) 液体的雾化原因，特别是含有维生素 E 醋酸盐的 THC 液体。由于病例和死亡人数下降，以及确定了 维生素E 醋酸盐，这是与 EVALI 相关的最受认可的试剂（3）。CDC 鼓励临床医生继续向当地或州卫生部门报告可能的 EVALI 病例以进行进一步调查 。如果怀疑 EVALI，临床医生应获取所用物质的详细历史记录、产品来源、使用持续时间和频率、使用的设备以及这些设备的使用方式。

无烟烟草 （咀嚼烟草和鼻烟）大约有 2.1% ≥ 18 岁的人使用（1）和大约 1.6% 的高中生（2）。无烟烟草的毒性与其品牌有关。 其危害包括心血管疾病、口腔疾病（如癌症、牙龈萎缩、牙龈炎、牙周炎等），以及致畸性。

无意识的口部接触烟草 是少见的，但仍可能导致严重的毒性。幼儿偶尔会从无人看管的包装中摄入香烟、烟灰缸中的烟头、电子烟液体或尼古丁口香糖。2022 年，美国毒物控制中心协会 (AAPCC) 报告了 6745 例接触电子烟和液体尼古丁产品的潜在毒性病例 （见 AAPCC: E-cigarettes and Nicotine)。

皮肤直接接触烟草 是有毒的。烟草采集者和后期处理烟草的工作人员在未经任何防护措施，尤其当烟草本身潮湿的情况下，很容易通过皮肤吸收尼古丁，并导致尼古丁中毒。这样一种症状被称为烟草萎黄病。

被动接触烟草烟雾 当人们吸入燃烧的香烟或附近吸烟者呼出的烟雾时，就会发生（二手烟）。 吸入量（以及它的后续效果）会随着接触的距离和持续时间，以及在环境（例如，封闭的空间）和通风的不同条件下而改变。据美国疾病预防控制中心估计，每年有超过 41,000 人死于二手烟暴露（4）。(See also CDC: Secondhand Smoke.)