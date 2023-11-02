烟草使用，是个体和公众主要的健康问题。依赖迅速发展。主要后果包括心血管疾病、肺癌和许多其他类型的癌症以及慢性阻塞性肺病(COPD)引起的过早死亡和发病率。应建议所有吸烟患者戒烟，并提供帮助和/或转诊，以提高他们戒烟的成功率。
使用烟草是因为它的影响 尼古丁。尼古丁被吸入肺部时极易使人成瘾。烟草的燃烧产物含有可引起增高发病率和死亡率的其它物质。
烟草可以吸在 香烟、雪茄或烟斗，包括水烟。口腔烟草制品包括咀嚼型烟草产品和浸泡烟草产品。尼古丁 电子烟产品（例如电子烟）由于其尼古丁含量高而很受欢迎，尤其是在青少年中。 尼古丁 含量、非烟草口味以及离散设计。
作为无烟口服产品销售的产品 尼古丁 袋子在美国市场上是较新的产品。它们还提供非烟草口味，设计谨慎，价格更高 尼古丁 浓度高于美国联邦药物管理局 (FDA) 批准的浓度 尼古丁 口香糖和含片。
随着烟草产品市场的多样化，双重或多烟草产品的使用变得越来越普遍。吸烟是最有害的烟草使用形式，仍然是成年人吸烟的主要形式，而 电子烟 是青少年中最常见的烟草使用形式。
所有烟草产品都含有致癌物质和其他毒素；即使是使用无烟烟草产品也不是一种可以代替吸烟的安全选择。
(参见娱乐性毒品和麻醉品：电子烟。）
烟草使用的流行病学
过去 50 年来，美国的烟草使用流行率有所下降，但由于人口增长，美国使用任何烟草产品的成年人数量保持相对稳定，估计为 4600 万（1）。
香烟
当1964年美国外科医师协会首次发表了吸烟与疾病之间存在联系的报告后，美国吸烟的人口百分率开始下降。尽管如此，美国 11.5% 的成年人（2830 万）仍然吸烟（1）。
在以下人群中，吸烟更为普遍：
男性
年轻人
确认为女同性恋，男同性恋，双性恋或变性者的人
残疾人
没有受过高中教育的人
生活在贫困收入水平或以下的人们
精神异常的人(包括酒精和药物使用)
美洲印第安人和阿拉斯加原住民
西班牙裔美国人相对较少，而亚裔美国女性最少。
几乎所有吸烟者都在18岁之前开始吸烟，这使吸烟成为一种儿童疾病(2)。每天，大约有 2300 名 18 岁以下青少年吸第一支烟，近 200 名青少年每天开始吸烟。童年时期开始吸烟的主要风险因素包括家庭成员和同龄人吸烟，以及接触烟草广告和烟草营销，包括印刷、网络、商店销售点，以及电影和视频游戏中的烟草使用场景。
其他烟草和尼古丁产品
雪茄 和 管道 吸烟在美国不太常见。2021 年，估计有 860 万名 18 岁或以上的人（3.5%）吸雪茄，230 万人（0.9%）吸烟斗、水烟或水烟（1）。在过去的15年中，这些百分比一直保持相对稳定。烟斗或雪茄对健康的危害包括心血管疾病、慢性阻塞性肺病、口腔癌、肺癌、喉癌、食管癌、结肠癌、胰腺癌）、牙周病及牙齿脱落等。
电子烟 或电子烟笔是包括电池和含有雾化器的烟盒的设备，用于加热丙二醇、甘油和通常但不总是尼古丁的溶液。电子烟模仿吸烟的手到嘴的动作，许多电子烟可提供高水平的烟气。 尼古丁 深入肺部，增加成瘾风险。对于电子烟来说，表明消费量的明确线索较少，就像熄灭的烟头所经历的那样。许多电子烟装置可抽吸 5000 至 6000 口，相当于 500 至 600 支香烟或 25 至 30 包香烟。
尽管使用电子烟不涉及燃烧，但从电子烟散发出的气溶胶比水蒸气还多。电子烟气雾剂除了经常含有尼古丁以外，还具有超细颗粒，可以被深深地吸入肺内。 调味剂如二乙酰，一种与严重肺部疾病有关的化学物质； 挥发性有机化合物; 致癌化学物质；和重金属（例如镍，锡和铅），尽管它们的含量都低于燃烧的烟草烟雾中的含量。尽管尚不清楚吸入电子烟气雾剂的长期影响，但有理由推测，与吸入可燃香烟的不利影响相比，它们的危害可能要小一些。对于使用电子烟并继续吸烟（一种常见的双重使用者行为）的人们，电子烟的健康益处尚未得到证实。
孕妇使用电子烟对胎儿发育的影响尚不清楚。 电子烟对青少年大脑发育的长期影响也是如此。青少年使用电子烟的比例超过了使用可燃烟草的比例（2）。电子烟是一种相对较新的现象，其使用的长期风险是未知的。(参见 information about e-cigarettes from The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine [Health and Medicine Division]: Public health consequences of e-cigarettes。)
电子烟和电子烟产品使用相关的肺损伤 (EVALI) 是 CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 用来描述多州爆发的严重肺部疾病的术语，该疾病于 2019 年 8 月首次发现，与使用电子烟和电子烟产品有关。 临床表现是排除性诊断，包括呼吸道症状（如咳嗽、胸痛、气短）、胃肠道症状（如腹痛、恶心、呕吐、腹泻）、非特异性全身症状（如发热、寒战、体重减轻）、血氧水平降低、白细胞计数升高以及与暴露于有毒化学烟雾、有毒气体和毒剂造成的伤害类似的伤害。根据疾病预防控制中心的数据，截至 2020 年 2 月，全国已有 2800 多人因 EVALI 住院，68 人死亡。疾病预防控制中心的指导方针主要指向四氢大麻酚 (THC) 液体的雾化原因，特别是含有维生素 E 醋酸盐的 THC 液体。由于病例和死亡人数下降，以及确定了 维生素E 醋酸盐，这是与 EVALI 相关的最受认可的试剂（3）。CDC 鼓励临床医生继续向当地或州卫生部门报告可能的 EVALI 病例以进行进一步调查 。如果怀疑 EVALI，临床医生应获取所用物质的详细历史记录、产品来源、使用持续时间和频率、使用的设备以及这些设备的使用方式。
无烟烟草 （咀嚼烟草和鼻烟）大约有 2.1% ≥ 18 岁的人使用（1）和大约 1.6% 的高中生（2）。无烟烟草的毒性与其品牌有关。 其危害包括心血管疾病、口腔疾病（如癌症、牙龈萎缩、牙龈炎、牙周炎等），以及致畸性。
无意识的口部接触烟草 是少见的，但仍可能导致严重的毒性。幼儿偶尔会从无人看管的包装中摄入香烟、烟灰缸中的烟头、电子烟液体或尼古丁口香糖。2022 年，美国毒物控制中心协会 (AAPCC) 报告了 6745 例接触电子烟和液体尼古丁产品的潜在毒性病例 （见 AAPCC: E-cigarettes and Nicotine)。
皮肤直接接触烟草 是有毒的。烟草采集者和后期处理烟草的工作人员在未经任何防护措施，尤其当烟草本身潮湿的情况下，很容易通过皮肤吸收尼古丁，并导致尼古丁中毒。这样一种症状被称为烟草萎黄病。
被动接触烟草烟雾 当人们吸入燃烧的香烟或附近吸烟者呼出的烟雾时，就会发生（二手烟）。 吸入量（以及它的后续效果）会随着接触的距离和持续时间，以及在环境（例如，封闭的空间）和通风的不同条件下而改变。据美国疾病预防控制中心估计，每年有超过 41,000 人死于二手烟暴露（4）。(See also CDC: Secondhand Smoke.)
流行病学参考
1.Cornelius ME, Loretan CG, Jamal A, et al: Tobacco Product Use Among Adults - United States, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72(18):475-483, 2023.2023 年 5 月 5 日发布。doi:10.15585/mmwr.mm7218a1
2.Park-Lee E, Ren C, Cooper M, et al: Tobacco Product Use Among Middle and High School Students - United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71(45):1429-1435, 2022.2022 年 11 月 11 日发布。doi:10.15585/mmwr.mm7145a1
3.Rebuli ME, Rose JJ, Noël A, et al: The E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury Epidemic: Pathogenesis, Management, and Future Directions: An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann Am Thorac Soc 20(1):1-17, 2023.doi:10.1513/AnnalsATS.202209-796ST
4.Homa DM, Neff LJ, King BA, et al: Vital signs: disparities in nonsmokers' exposure to secondhand smoke--United States, 1999-2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 64(4):103-108, 2015
烟草使用的病理生理学
尼古丁是一种在烟草中发现的高成瘾性药物，也是香烟中的主要成分。烟瘾会在第一次使用后的几天内开始。如同其他任何一种 成瘾性的药物一样，尼古丁刺激了大脑中的烟碱性胆碱能受体，使其释放出多巴胺和其他神经递质，从而激活了大脑的奖励系统，产生欣快感 。多巴胺，谷氨酸和gamma-氨基丁酸（GABA）是尼古丁依赖的重要介质。
当人们开始以吸烟调节自己的情绪或是有意识得避免戒断症状的发生，对于吸烟的心理依赖已经是不可阻止的了。这种心理依赖会在开始吸烟的两周内出现。在25％尝试吸烟的青少年中，这种现象发展得更快。躯体依赖（即戒断症状与戒烟的发生）也是在两周内发展。人们通过吸烟以满足自身对尼古丁的需求，但同时也吸入了数以千计的其他成分，包括致癌物质、有害气体和香烟中的化学添加剂。这些成分造成的健康损害远较尼古丁更严重。烟草烟雾中的焦油副产品会诱导肝脏中的代谢酶（主要是 CYP2A6），从而导致 增加某些药物的代谢清除率。
吸烟的慢性效应
吸烟几乎伤害了身体的每一个器官。吸烟已经成为美国和全球排名居前的可预防死因。在美国，每年约有 50 万人因吸烟死亡。吸烟者更有可能因吸烟直接引起的疾病而过早死亡，平均寿命缩短 10 年。(See also Health Consequences of Smoking, Surgeon General fact sheet.)
吸烟产生的 主要的慢性影响 有以下几种可能性：
冠状动脉疾病 是与烟草相关的死亡的一个主要原因。如果每天吸烟1包，心肌梗死的风险会增加一倍，在35年的时间里，心血管疾病死亡的风险会增加50%以上。这一事件的机理包括内皮细胞损伤，在血压短暂增加和心脏速率，血栓前状态的诱导，和血脂的不利影响。大约 32% 的冠心病死亡是吸烟造成的（1）。
肺癌 是烟草相关死亡的另一个主要来源。在北美和欧洲，吸烟是导致肺癌的最常见原因，占肺癌死亡人数的87%以上 (1)。吸烟过程中吸入的致癌物直接暴露于肺组织。
慢性阻塞性肺病 也占与烟草相关的死亡的很大一部分。烟草占所有慢性阻塞性肺病病例的 79%（1）。吸烟会损害部分的呼吸道防御机制，特别是对于遗传易感性人群，往往会加速其肺功能下降。咳嗽，劳力性呼吸困难是很常见的。
较不常见但严重的吸烟相关疾病包括年龄相关性黄斑变性、非心血管疾病（如脑卒中、动脉瘤）、其他癌症（如膀胱癌、子宫颈癌、结直肠癌、食管癌、肾癌、喉癌、肝癌、口咽癌、胰腺癌、胃癌、急性髓细胞性白血病）、糖尿病、肺炎、类风湿性关节炎和肺结核。
另外，吸烟还是其他致病和致残的危险因素，如反复上呼吸道感染、哮喘、白内障、不育、勃起功能障碍、过早绝经、消化性溃疡、骨质疏松、髋骨骨折以及口腔炎。
二手烟
二手烟是指吸烟者呼出的或从点燃的香烟末端散发出的烟草烟雾。被动吸烟，与威胁主动吸烟者的肿瘤、呼吸道和心血管疾病同样相关。患病的风险与剂量有关。例如，配偶之间平均风险为肺癌增加约20％，约20％~30％为冠状动脉疾病。(See also CDC: Secondhand Smoke.)
吸烟环境下的儿童因病缺课的概率比不接触者的要高。据估计，每年治疗儿童吸烟相关疾病的费用为46亿美元(2)。
总体而言，二手烟估计每年在美国造成超过41,000人死亡(占所有死亡人数的2%至3%)，因接触二手烟而过早死亡造成的生产力损失估计每年为56亿美元(2006年)(1)。这些发现使许多州政府或市政府规定在工作场合禁烟，以此努力保护工作人员的健康。2000 年，没有一个州或哥伦比亚特区颁布全面的室内无烟法令。到2010年底该数字增加到26个，到2015年底又增加了一个州。随后，28个州、华盛顿特区、波多黎各和美属维尔京群岛制定了全面的无烟空气法，涵盖工作场所、餐馆和酒吧。一些没有在州范围内实施全面无烟法律的州，地方一级采用全面无烟法律取得了实质性进展。然而，没有全州范围全面禁烟法律的7个州(佛罗里达州、新罕布什尔州、北卡罗来纳州、俄克拉何马州、宾夕法尼亚州、田纳西州和弗吉尼亚州)有禁止采用当地无烟空气法的优先法规。参见 American Lung Association: Smokefree Air Laws
怀孕期间吸烟 增加自然流产，异位妊娠，早产和先天性缺陷的风险。母亲吸烟的婴儿往往出生体重低于常值，而且在出生时会遇到更大的风险。
吸烟的间接影响
吸烟的间接影响可能会很严重。
吸烟引起的火灾 根据联邦紧急事务管理局（FEMA）的数据，美国每年约7800座住宅建筑物中发生此类事故。这些大火每年造成约275人死亡，750人受伤，并造成3.61亿美元的财产损失。(See FEMA: Residential Building Smoking Fire Trends [2012-2021].)这类火灾是美国意外火灾导致死亡的主要原因。
与尼古丁药物相互作用 是常见的。这种作用很大程度上是由于吸烟的焦油副产物在肝脏中诱导了代谢酶。尼古丁不会类似地诱导代谢酶，因此尼古丁替代疗法或电子烟不会产生药物诱导作用。慢性吸烟主要通过诱导CYP2A6酶来降低以下药物和物质的水平和有时的临床效果:
抗心律失常药物（某些）：氟卡尼，利多卡因，美西律
抗抑郁药（部分）：氯丙咪嗪，氟伏沙明，丙咪嗪，曲唑酮
抗精神病药物（部分）：氯丙嗪、氯普噻吨、氯氮平、氟哌啶醇、美索达嗪、三氟拉嗪
咖啡因
单纯雌激素（口服）
胰岛素（皮肤血管收缩延迟吸收）
喷他佐辛
茶碱
两个例外是苯二氮卓类药物，由于尼古丁和beta受体阻滞剂的刺激作用，其镇静作用可能降低，而尼古丁介导的交感神经激活可能导致血压和心率控制降低。
病理生理学参考文献
1.National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General.Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014.
2.Yao T, Sung HY, Wang Y, Lightwood J, Max W: Healthcare costs attributable to secondhand smoke exposure at home for U.S. adults. Prev Med 108:41-46, 2018.doi:10.1016/j.ypmed.2017.12.028
吸烟的症状和体征
急性作用
尼古丁会稍稍提高心脏速率，增高血压，以及加快呼吸频率。吸烟者可能会觉得更有精力和兴奋，更能集中注意力，能减少紧张和焦虑，获得一种愉悦感和奖赏感。恶心是对一个人第一次接触到尼古丁的常见反应。尼古丁降低食欲，可以作为膳食的行为替代品。尼古丁鉴于其半衰期较短，其作用是短暂的。如果不重复给药，个体会经历以下影响： 尼古丁 戒断反应包括嗜睡、注意力不集中、烦躁、焦虑、紧张、情绪低落、烦躁和饥饿。
使用可燃烟草，运动耐受力可因呼吸道刺激而趋于下降。低度一氧化碳中毒也可以限制运动耐量，但是这可能是只针对优秀运动员而言。
中毒或过量
急性尼古丁中毒通常是通过口服（如儿童误食香烟或尼古丁口香糖或摄入电子烟），或直接皮肤接触(如处理未经加工的烟草产品)引起的，而不是由吸烟引起。
轻度 尼古丁 毒性， 如常见的青烟病和儿童轻微摄入(例如，< 1 根香烟或3个烟蒂)，通常表现为恶心、呕吐、头痛和虚弱。 如果毒性不深，这些症状通常会在1至2小时之后自行缓解。但如果中毒严重，症状会持续24小时。
严重的 尼古丁 中毒 引起胆碱能中毒综合征，包括恶心、呕吐、流涎、流泪、腹泻、小便、抽搐和肌肉无力。患者通常会有腹部绞痛，如果中毒非常严重，患者还会出现心律失常，低血压，抽搐和昏迷等症状。对于成人非吸烟者，尼古丁的致命剂量为60毫克，成人吸烟者为120毫克，而幼儿只需10毫克即中毒。每根香烟中含有约8毫克的尼古丁（仅约1毫克是由抽烟吸收）。然而，由于鲜有人观察到儿童摄取尼古丁的行为，故目前很难准确确定导致儿童尼古丁中毒的摄取量。因此，任何一种摄取都应被视为有潜在的危险。
慢性作用
由吸烟本身导致的身体现象有，患者牙齿和手指有黄斑，相较于年龄匹配的对照，患者体重略低（≤5公斤差），皮肤干燥多皱，头发稀薄。
其他症状是那些与吸烟有关的肺和心血管疾病。慢性咳嗽和呼吸困难劳累是常见的。循环和呼吸障碍使其减少运动耐力，往往导致更久坐的生活方式，从而进一步降低运动耐量。
戒断
戒烟往往引起剧烈的尼古丁戒断症状，主要体现于对香烟的渴望，还包括其他的症状（例如，焦虑症，注意力难以集中，睡眠中断，抑郁）和最终体重增加。
烟草使用的诊断
直接询问
不是所有的重度中毒都会被写在病史中。比如，儿童摄入烟草、尼古丁口香糖或电子液体的行为没有被观察到，以及烟草萎黄病的患者可能没有提及他们有摄入烟草。因此，儿童和农业工人都具有典型症状，特别是胆碱能的表现，他们在就诊时应该被问及可能的烟草接触。测试通常是没有必要的。
有超过70％的烟民每年会参加基础医疗保健，然而只有少数人接受咨询辅导和药物治疗来帮助他们戒烟。为了最大限度地查明烟草使用情况，从而实现戒烟对公共卫生的益处，在就诊期间，无论是否出现症状，都应询问所有患者的烟草使用情况，特别是在就诊期间询问可能与烟草使用有关的症状(例如，循环系统或呼吸系统症状)。此外，评估患者的使用量（如，每天抽烟的数量）以及他们醒来后抽烟的时间（30分钟内是成瘾的迹象）可以帮助表明烟草依赖和尼古丁成瘾的严重性，并有助于指导戒烟药物的选择和给药剂量。
烟草使用的治疗
急性中毒的对症治疗
当皮肤暴露在尼古丁下时，应冲洗皮肤。否则，治疗急性中毒尼古丁只能起到支持作用。不推荐胃排空。对于症状较轻的患者或是已经有呕吐现象的患者，不需要使用木炭来缓解症状;有些医师会建议给有严重症状或已经服用了大量的尼古丁但还并没有呕吐的病人以木炭来帮助缓解。对于呼吸困难，有过多呼吸道分泌物，或是有呼吸肌无力的患者而言，需要采取呼吸道保护和辅助呼吸的措施。癫痫与苯二氮处理。用静脉输液的方式治疗休克，如果输液无效，应该用升压药。当患者有过多的呼吸道分泌物或心动过速时，可以考虑使用阿托品；不然，不建议使用抗胆碱能药物。
所有吸烟者应被其保健提供者劝告停止吸烟。戒烟协助包括戒烟咨询和通常的药物治疗（见表 用于戒烟的药物和尼古丁替代产品）。转介至戒烟热线 (1-800-QUIT-NOW)、网站（例如， Smokefree.gov)，其他资源可能会有所帮助。应劝告吸烟的孕妇戒烟，并通过密集的戒烟咨询帮助戒烟。然而，2021年美国预防服务工作组得出的结论是现有的证据不足以评估药物治疗对孕妇戒烟的好处与危害（见成人烟草戒烟，包括孕妇: 行为和药物治疗干预)。
预防烟草使用
预防青年吸烟很重要，因为90％的吸烟者是在18岁之前开始吸烟的，很少有成年人会在26岁以后开始吸烟或使用无烟烟草制品 (1)。据估计，现在美国有560万名18岁以下的年轻人会过早死于与吸烟有关的疾病； 这些死亡可以通过协调一致的公共卫生措施和监管行动来避免 (1)。例如，限制电影和视频游戏中对吸烟的描述，强制执行烟草产品销售的联邦最低年龄为21岁，禁止在所有形式的烟草中使用薄荷醇和特征口味，提高香烟价格，限制烟草业产品在销售点的折扣，这些都是预防青少年吸烟的重要干预措施。
美国国家科学院得出的结论是，有大量证据表明，使用电子烟会增加青少年和年轻人使用可燃烟草香烟的风险 (2)。尚不清楚这是否会转化为持续使用燃烧的香烟。
预防参考文献
1.National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General.Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014.
2.National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Eaton DL, Kwan LY, Stratton K, et al: Public Health Consequences of E-Cigarettes.Washington (DC): National Academies Press (US); January 23, 2018.
关键点
在美国，吸烟是可预防的死亡的主要原因。
大多数成年人在 18 岁之前就开始吸烟。
烟瘾在先吸烟后的几天内开始，并且在戒烟后会持续很长时间。
香烟通过快速将尼古丁递送至大脑来产生并维持成瘾。
除了尼古丁,，香烟烟雾还含有致癌物质、有害气体和化学添加剂，这些都是香烟对健康造成不良影响的原因。
吸烟的有害影响包括出现衰弱和致命疾病(如肺癌、慢性阻塞性肺病、冠状动脉疾病)、住宅和野火以及药物相互作用的风险。
尼古丁 作为一种温和的兴奋剂需在平时的剂量多加注意，否则可能会引起急性过量胆碱能中毒综合征（通常是由于口服或直接皮肤接触）。
询问所有患者是否吸烟，无论其是否出现症状； 建议所有吸烟者戒烟； 提供协助支持戒烟； 并安排随访以防止复发。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention — Youth Tobacco Prevention：情况说明书、信息图表和其他资源，供教师、教练、家长和其他参与反吸烟、青年教育的人员使用
Smokefree.gov：国家癌症研究所 (NCI) 资源通过提供戒烟信息、量身定制的戒烟计划和基于文本的支持，帮助降低美国的吸烟率，尤其是在某些人群中
The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Health and Medicine Division: Public health consequences of e-cigarettes: A 2018 review of the evidence of the health effects related to the use of electronic nicotine delivery systems
世界卫生组织： 世卫组织推出戒烟应用程序：有关世界卫生组织“戒烟应用程序”的信息，该应用程序针对所有形式的烟草，帮助用户识别诱因、设定目标、管理烟瘾并集中精力戒烟