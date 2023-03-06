利斯特菌病是由利斯特菌Listeria所致的菌血症、脑膜炎、脑炎、皮炎、眼腺综合征、宫内和新生儿感染或罕见的心内膜炎。症状根据感染器官的不同而不同。宫内感染可导致胎儿死亡。通过分离出细菌而确诊。治疗包括青霉素、氨苄青霉素（常合并使用氨基糖苷类）或甲氧苄啶/磺胺甲恶唑。

（参见新生儿李斯特菌病.)

Listeria利斯特菌是微小、不耐酸、无荚膜、无芽胞、beta-溶血、需氧、兼性厌氧革兰阳性杆菌，具有特征性的翻滚运动性。世界各地均有发现，广泛存在于自然环境中及人类、非人类哺乳动物、鸟类和甲壳类动物的肠内。利斯特菌 Listeria有几种亚种，但只有单核细胞增多性利斯特菌L. monocytogenes是导致人类致病的主要病原体。

在美国，每年约有 1600 例李斯特菌病病例，约 260 人死亡（1)。高峰期在夏季。发病率在新生儿、 成年人（≥ 60岁）及免疫功能低下的患者中最高，包括HIV/AIDS患者。李斯特菌病在孕妇中的发病率是普通人群的10倍，在西班牙裔孕妇中的患病率是普通群体的24倍（1)。

传播 单核细胞增多性利斯特菌L. monocytogenes在环境中普遍存在，食物加工过程中受到该菌污染的机会较多。几乎所有种类的食物均可携带和传播单核细胞增多性利斯特菌L. monocytogenes，但感染通常是由于摄入了污染的奶制品和生蔬菜或肉制品，特别是冰箱贮存的不需要烹饪即可食用的事物L. monocytogenes 在冰箱温度下生存和生长，这有助于污染。 通过直接接触或屠宰感染动物也可引起感染。 经验与提示

危险因素 单核细胞增多性利斯特菌 L. monocytogenes 属胞内繁殖菌，故抑制该菌需要细胞介导的免疫；因此，以下为感染高危人群： 免疫缺陷患者

新生儿

老年人群

妊娠期妇女 在孕妇中，李斯特菌感染通常是轻微的。然而，感染可以在产前和产时通过母婴传播，并可能导致流产、死产、早产或婴儿过早死亡。 Listeria 可能导致新生儿危及生命的感染(见新生儿李斯特菌病)，包括 菌血症 和 肺炎，并且是 新生儿细菌性脑膜炎的一个常见的原因。

参考文献 1.CDC: People at Risk—Pregnant Women and Newborns.访问时间：2022 年 12 月 22 日。

李斯特菌病的症状和体征 原发性李斯特菌菌血症罕见，可引起高热但无局部症状和体征。也可发生心内膜炎、腹膜炎、骨髓炎、化脓性关节炎、胆囊炎、胸膜肺炎。摄入污染的食物后可能出现发热性肠胃炎。利斯特菌血症可能引起宫内感染、绒膜羊膜炎、早产、死胎或新生儿感染。 脑膜炎 患者中Listeria，新生儿和>60岁的成人患者中高达20%是由于利斯特菌引起的。20%的患者进展到脑炎，表现为弥散性脑炎或罕见的脑干脑膜炎和脑脓肿；脑干脑膜炎表现为意识改变，颅神经麻痹，小脑症状和运动、感觉神经功能丧失。 眼腺型利斯特菌病 可引起眼炎和区域性淋巴结肿大 （Parinaud 综合征）。接着可以感染结膜，若不治疗可发展为菌血症和脑膜炎。

李斯特菌病的诊断 细菌培养 利斯特菌感染也可通过血或脑脊液培养诊断。当怀疑是L. monocytogenes单核细胞增多性利斯特菌时必须通知实验室，因为该菌很易与类白喉杆菌混淆。 所有的利斯特菌感染，IgG凝集素滴度高峰均发生在起病后2~4周。

李斯特菌病的治疗 氨苄西林或青霉素G，通常联合氨基糖苷类 利斯特菌性脑膜炎的最佳治疗是用氨苄西林2g静脉滴注每4小时1次。基于在体外具有协同作用，大部分专家推荐加用庆大霉素（1 mg/kg IV q8h）。头孢菌素无效。 新生儿脑膜炎的治疗， 见 生物特定抗菌治疗。 心内膜炎和原发性菌血症，使用氨苄西林2g静脉注射每4小时1次加庆大霉素（协同效应），心内膜炎的疗程为6周，原发性菌血症的疗程为退热后再继续2周。 眼腺型利斯特病和利斯特菌皮炎使用红霉素10mg/kg每6小时1次口服，直到退热后再继续服1周。 体外研究证实头孢菌素无效，故不应使用该类药物。亦有万古霉素治疗失败的报道。TMP-SMZ 5/25mg/kg静脉注射每8小时一次可作为备选方案。利奈唑胺在体外有作用，但缺乏临床经验。

预防李斯特菌病 由于食品污染很普遍，以及 L. monocytogenes单核细胞增多性李斯特菌可在冰箱温度下繁殖，轻度污染的食物在冷藏过程中会变为重度污染。 如果食物没有经过进一步烹饪（例如冷藏的即食食品），那么这个问题就很值得关注了。 因此，恰当的食品卫生是很重要的，特别是高风险人群（如免疫功能低下患者、孕妇、老人）。高风险人群应避免食用以下食物： 用未经高温消毒的牛奶制成的软奶酪（如羊乳酪、布里干酪、卡门贝尔干酪、湿干酪、白干酪）；生（未经巴氏灭菌）牛奶和乳制品，尽管巴氏灭菌后可能会出现 李斯特菌 污染

冷藏即食食品（如热狗，熟肉制品，pȃtés，肉类面包），吃之前要加热到内部温度达73.9°C（165°F）或者直到热气腾腾

冷藏熏制海鲜（例如，新风格，熏鲑鱼，熏[腌]鲑鱼，烟熏，干）需要事先烹熟