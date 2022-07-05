新生儿利斯特菌病是通过胎盘或在分娩时或分娩后获得的细菌感染。症状表现为脓毒血症。 诊断是通过母婴的培养或聚合酶链反应测试。 初期治疗选用氨卞青霉素和氨基糖苷类抗生素。

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宫内感染的单核细胞增多性利斯特菌，可引起胎儿发生弥漫性肉芽肿（如在肝脏、肾上腺、淋巴组织、肺和大脑），如果同时出现皮疹，被称为婴儿脓毒血症性肉芽肿病。吸入或吞下羊水或阴道分泌物可引起宫内或围产期肺部感染，生后头几天表现为呼吸窘迫、休克，病程呈暴发性。也可在医院内获得感染。

孕妇通常通过摄入被污染的食物感染李斯特菌。许多食物均可携带和传播单核细胞增多性利斯特菌L. monocytogenes，但感染通常是由于摄入了污染的奶制品和生蔬菜或肉制品，特别是冰箱贮存的不需要烹饪即可食用的事物L. monocytogenes 在冰箱温度下生存和生长，这有助于污染。

新生儿李斯特菌病的症状和体征 妊娠妇女的感染可无症状，或表现为非特异性流感样症状。 在胎儿和新生儿中，临床表现取决于感染的时间和途径，常发生流产、早产伴羊膜炎（特征为棕黄色浓稠的羊水）、死产或新生儿脓毒血症。感染可在出生后数小时或数日发生(早发)，也可能延迟数周(晚发)。 患有早发性疾病的新生儿通常具有低出生体重，具有相关的产科并发症，并且在出生后不久出现循环或呼吸功能不全或两者都显示脓毒症的证据。迟发型感染的新生儿通常足月，表现为脑膜炎或脓毒血症。

新生儿李斯特菌病的诊断 发热孕妇的血液、宫颈和羊水（如果有）的培养或聚合酶链反应 (PCR) 检测

对患病新生儿的血液、脑脊液(CSF)、胃抽液、胎粪和感染组织进行培养或PCR 对任何有发热性疾病的母亲应作血和宫颈分泌物的单细胞增多性李斯特菌培养或PCR检测。对患李斯特菌病母亲分娩的新生儿应评价其有无脓毒血症，包括脐带或外周血，CSF，胃吸出物，胎粪，任何可能感染的组织，母体的淋巴和来自子宫颈和阴道的渗出物，胎盘的严重病变部分和羊水（如果可获得的）的培养或PCR。 CSF检查可能显示单核细胞占优势，但通常多形核细胞占优势。革兰染色的涂片通常是阴性的，但可能显示多形性，革兰氏变量的类似球杆菌的形式，不应该被视为白喉类污染物。 实验室病原学确定包括生物化学检查和运动性观察，生物化学检查所采用的是涂片检查，而运动性观察则是采用在一种半固体的介质中进行。为了进行涂片检查，病原体的克隆生长在混合油盐水的介质上，并采用显微镜进行检查。L. monocytogenes由于两端鞭毛的存在，单核细胞增生李斯特菌菌种表现出一种具有特征性的端跨端的“翻滚”运动。血清学检查对此无帮助。

新生儿李斯特菌病的预后 新生儿李斯特菌病的病死率为10%～50%，早发型则更高。

新生儿李斯特菌病的治疗 氨苄西林加上氨基葡糖苷 治疗先选用氨苄青霉素加一种 氨基糖苷类药物( see table 新生儿胃肠外给药的推荐抗生素剂量 参见新生儿氨基糖苷类药物推荐剂量表）。疗程14天即可（脑膜炎为21天），但最佳疗程尚不明确。其他措施包括氨苄青霉素或青霉素与利福平、甲氧苄啶-磺胺甲噁唑合用、甲氧苄啶-磺胺甲噁唑单用或亚胺培南，但在新生儿中尚未有很好的评价资料。 应给予有脓毒血症的新生儿其他的治疗。对重症患儿应考虑作引流/排脓治疗。

新生儿李斯特菌病的预防 孕妇应避免受污染风险较高的食品 L. monocytogenes （例如，未经高温消毒的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟食肉类和沙拉、冷藏肉酱或熏制海鲜）。 适当的食物处理，特别是在制备期间将未熟肉从其它物品分离，在处理未烹饪食物后洗手，炊具和砧板是关键的。 可在产前和分娩时进行预防性治疗，以防止对新生儿的垂直传播，但其价值尚未被证明。