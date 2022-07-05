新生儿肺炎是指新生儿的肺部感染，出生后数小时内起病并作为脓毒血症全身症状的一部分或者出现在7天之后局限于肺部的感染。体征限于呼吸窘迫、进展为休克，甚至死亡。诊断根据临床表现和实验室检查。治疗先给广谱抗生素，尽早改为敏感抗生素。

(参见肺炎概述 在成人中 和 新生儿感染概述。）

肺炎是原发性脓毒症后最常见的侵入性细菌感染。早发性肺炎是脓毒血症全身感染的一部分，出现在出生数小时内 ( see page 新生儿脓毒血症)。迟发性肺炎通常发生在出生7天之后，最常见于新生儿监护室内，罹患慢性肺部疾病需要长期气管插管的新生儿中（称为呼吸机相关性肺炎）。

新生儿肺炎的病因 病原体来源于母亲产道或婴儿室。包括革兰氏阳性球菌（如A和B组链球菌、甲氧西林敏感和甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌）和革兰氏阴性杆菌（如大肠杆菌、克雷白菌属和变形杆菌属）。接受过广谱抗菌治疗的病儿，可发现许多其他病原菌，包括假单胞菌属、柠檬酸杆菌属、芽胞杆菌属和沙雷菌属。一些病例由病毒和真菌引起。

新生儿肺炎的症状和体征 迟发性医院获得性肺炎表现为患者的呼吸状态无法解释的恶化，以及呼吸分泌物质量（例如，浓和褐色）的增加和变化。其他一些新生儿可骤然起病，有体温不稳和中性白细胞减少。

新生儿肺炎的诊断 胸部X线检查 评估包括胸部X线检查，脉搏血氧饱和度测定，血培养，以及气管吸出物的革兰氏染色和培养。 新的，持续的浸润应在胸部X光片上可见，但如果婴儿患有严重的支气管肺发育异常，则可能难以识别。 如果气管吸取物革兰氏染色显示显着数量的多形核白细胞和与从气管抽吸物的培养物生长的一个生物体一致的单个生物体，则该生物体是肺炎的原因的可能性增加。由于新生儿的细菌性肺炎可能会播散，因而也需要对其进行一个针对脓毒症的全面评估，其中包括腰穿。然而，仅有2％至5％的医院获得性肺炎病例的血培养阳性。

新生儿肺炎的治疗 通常为万古霉素和广谱beta-内酰胺药物 早期发作的疾病的抗菌疗法与新生儿脓毒症的疗法是相似的。万古霉素 (见表新生儿万古霉素用量表)和广谱beta-内酰胺药物如美罗培南，哌拉西林/他唑巴坦或头孢吡肟 ( see table 新生儿胃肠外给药的推荐抗生素剂量) 是大多数晚发性医院获得性肺炎的首选治疗。该方案治疗败血症和肺炎与典型的医院获得性病原体，包括绿脓假单胞菌。应当总是使用局部的感染模式和细菌耐药性来帮助指导抗微生物剂的经验选择。以后根据药敏结果选用敏感抗生素。全身治疗与新生儿脓毒血症一样。